ముంబయి ఇండియన్స్లో భారీ మార్పులు- ఒకేసారి ఆ ముగ్గురు ఔట్
రాబోయే ఐపీఎల్లో ఛాంపియన్గా నిలవడమే టార్గెట్గా ముంబయి ఇండియన్స్ భారీ మార్పులు చేస్తుంది. రీసెంట్గా హెచ్కోచ్ను మార్చిన ఆ జట్టు తాజాగా మరో ముగ్గురిని తప్పించింది.
Published : October 29, 2026 at 4:15 PM IST
Mumbai Indians Coaching Team : 2027 ఐపీఎల్కు ముందు ముంబయి ఇండియన్స్ తమ జట్టులో భారీ మార్పులు చేస్తోంది. రీసెంట్గా తమ జట్టు హెడ్కోచ్ను మార్చిన ముంబయి, తాజాగా కోచింగ్ స్టాఫ్లో ముగ్గురిని తప్పించింది. బౌలింగ్ కోచ్లుగా ఉన్న లసిత్ మలింక, పరాస్ మాంబ్రే, ఫీల్డింగ్ కోచ్ కార్ల్ హాప్కిన్సన్ను కోచింగ్ స్టాఫ్ నుంచి తొలగించినట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ముగ్గురికి థాంక్స్ చెబుతూ ఎక్స్లో ఓ పోస్టు షేర్ చేసింది.
'ముంబయి ఇండియన్స్ పురుషుల జట్టు కోచింగ్ విభాగంలోని లసిత్ మలింగ, పరాస్ మాంబ్రే, కార్ల్ హాప్కిన్సన్ను తమతమ బాధ్యతల నుంచి తప్పిస్తున్నట్లు ప్రకటిస్తున్నాం. ఫ్రాంచైజీ పట్ల వారు చూపిన నిబద్ధత, అందించిన సహకారం, జట్టుకు చేసిన సేవలకుగాను వారికి ముంబయి తరఫున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. వాళ్లు చూపించిన అంకితభావం, జట్టుతో ఏర్పరచుకున్న అనుబంధాలు, మధుర జ్ఞాపకాలు ఎప్పటికీ మా ప్రయాణంలో భాగంగానే ఉంటాయి. మీరు భవిష్యత్తులో చేపట్టే అన్ని ప్రయత్నాల్లోనూ విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాం' అని ముంబయి రాసుకొచ్చింది.
కాగా, శ్రీలంకకు చెందిన లసిత్ మలింగ ఒక దశాబ్ద కాలం ముంబయిలో కీలక ప్లేయర్గా ఎదిగాడు. ముంబయి ఇండియన్స్ నాలుగు ఐపీఎల్ టైటిళ్లు (2013, 2015, 2017,2019), ఛాంపియన్స్ లీగ్ 2011 టీ20ని గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఇక క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయిన తర్వాత మలింగ అదే జట్టుకు మెంటార్గా వ్యవహరించాడు. 2024 ఐపీఎల్ సీజన్కు ముందు మలింగ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ కోచ్గా నియమితులయ్యాడు. ఈ మధ్యలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు కూడా రెండేళ్ల పాటు కోచ్గా పనిచేశాడు. ఇక పరాస్ మాంబ్రే 2010 -2017 మధ్య కాలంలో ముంబయితో ఉన్నాడు. మళ్లీ 2024లో కోచింగ్ స్టాఫ్లోకి వచ్చాడు. హాప్కిన్సన్ 2025లో ఫీల్డింగ్ కోచ్గా నియమితుతుడయ్యాడు.
Mumbai Indians today announced that Lasith Malinga, Paras Mhambrey and Carl Hopkinson will be moving on from their respective roles in the men’s team coaching setup, thanking each of them for their commitment, contribution and service to the franchise. Their commitment, the relationships they have built and the memories they have helped create will always be part of our journey. We wish each of them the very best in their future endeavours. https://t.co/iQhgBABx2W— Mumbai Indians (@mipaltan) October 29, 2026
గత కొన్ని సీజన్లుగా పేలవ ప్రదర్శన కనబరుస్తున్న ముంబయి రాబోయే ఐపీఎల్పై గట్టిగా ఫోకస్ చేసింది. ఛాంపియన్గా నిలవడమే లక్ష్యంగా జట్టులో కీలక మార్పులు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే రీసెంట్గా హెడ్కోచ్గా ఉన్న మహేల జయవర్దనేను తప్పించి ఆ స్థానంలో కీరన్ పొలార్డ్ను నియమించింది. ఇక ఇప్పుడు కోచింగ్ స్టాఫ్లో భారీ మార్పులు చేసింది. పూర్తిగా కొత్త కోచింగ్ స్టాఫ్తో వచ్చే సీజన్లో ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. మరి ఈ స్థానాలను ఎవరితో భర్తీ చేస్తుందన్నది ఆసక్తిగా మారింది.
Setting up those yorker drills, cheering everyone on even when they missed, and always bringing that trademark smile. 💙 Thank you for everything, Mali, your impact goes far beyond the bowling nets. 🫶 https://t.co/uNmPDkRl8J— Mumbai Indians (@mipaltan) October 29, 2026
కెప్టెన్గా రోహిత్ శర్మ?
అలాగే వచ్చే సీజన్కు స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మనే మళ్లీ కెప్టెన్గా నియమితుడవుతాడని ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. ఇప్పుడు కెప్టెన్గా ఉన్న ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యను వచ్చే సీజన్లో వదులుకోవాలని ముంబయి ఫ్రాంచైజీ భావిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. పాండ్యకు 2024లో కెప్టెన్సీ అప్పగించారు. ఇందులో 2025లో మాత్రమే ఆ జట్టు క్వాలిఫయర్ 2 దాకా వెళ్లింది. మిగిలిన రెండు సీజన్లలో ఆ జట్టు పేలవ ప్రదర్శన కనబర్చింది. ఈ క్రమంలో కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు మళ్లీ రోహిత్ శర్మకే ఇవ్వాలని మేనేజ్మెంట్ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. మరి రోహిత్ అందుకు ఒప్పుకుంటాడా? అనేది కూడా ఆసక్తిగా ఉంది.
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