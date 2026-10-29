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ముంబయి ఇండియన్స్​లో భారీ మార్పులు- ఒకేసారి ఆ ముగ్గురు ఔట్

రాబోయే ఐపీఎల్​లో ఛాంపియన్​గా నిలవడమే టార్గెట్​గా ముంబయి ఇండియన్స్ భారీ మార్పులు చేస్తుంది. రీసెంట్​గా హెచ్​కోచ్​ను మార్చిన ఆ జట్టు తాజాగా మరో ముగ్గురిని తప్పించింది.

Mumbai Indians 2027
ముంబయి ఇండియన్స్ 2027 (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2026 at 4:15 PM IST

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Mumbai Indians Coaching Team : 2027 ఐపీఎల్​కు ముందు ముంబయి ఇండియన్స్ తమ జట్టులో భారీ మార్పులు చేస్తోంది. రీసెంట్​గా తమ జట్టు హెడ్​కోచ్​ను మార్చిన ముంబయి, తాజాగా కోచింగ్ స్టాఫ్​లో ముగ్గురిని తప్పించింది. బౌలింగ్​ కోచ్​లుగా ఉన్న లసిత్‌ మలింక, పరాస్‌ మాంబ్రే, ఫీల్డింగ్ కోచ్​ కార్ల్‌ హాప్​కిన్సన్‌ను కోచింగ్ స్టాఫ్ నుంచి తొలగించినట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ముగ్గురికి థాంక్స్ చెబుతూ ఎక్స్​లో ఓ పోస్టు షేర్ చేసింది.

'ముంబయి ఇండియన్స్ పురుషుల జట్టు కోచింగ్ విభాగంలోని లసిత్ మలింగ, పరాస్ మాంబ్రే, కార్ల్ హాప్‌కిన్సన్​ను తమతమ బాధ్యతల నుంచి తప్పిస్తున్నట్లు ప్రకటిస్తున్నాం. ఫ్రాంచైజీ పట్ల వారు చూపిన నిబద్ధత, అందించిన సహకారం, జట్టుకు చేసిన సేవలకుగాను వారికి ముంబయి తరఫున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. వాళ్లు చూపించిన అంకితభావం, జట్టుతో ఏర్పరచుకున్న అనుబంధాలు, మధుర జ్ఞాపకాలు ఎప్పటికీ మా ప్రయాణంలో భాగంగానే ఉంటాయి. మీరు భవిష్యత్తులో చేపట్టే అన్ని ప్రయత్నాల్లోనూ విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాం' అని ముంబయి రాసుకొచ్చింది.

కాగా, శ్రీలంకకు చెందిన లసిత్ మలింగ ఒక దశాబ్ద కాలం ముంబయిలో కీలక ప్లేయర్​గా ఎదిగాడు. ముంబయి ఇండియన్స్ నాలుగు ఐపీఎల్ టైటిళ్లు (2013, 2015, 2017,2019), ఛాంపియన్స్ లీగ్ 2011 టీ20ని గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఇక క్రికెట్​ నుంచి రిటైర్ అయిన తర్వాత మలింగ అదే జట్టుకు మెంటార్‌గా వ్యవహరించాడు. 2024 ఐపీఎల్ సీజన్‌కు ముందు మలింగ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ కోచ్‌గా నియమితులయ్యాడు. ఈ మధ్యలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు కూడా రెండేళ్ల పాటు కోచ్‌గా పనిచేశాడు. ఇక పరాస్ మాంబ్రే 2010 -2017 మధ్య కాలంలో ముంబయితో ఉన్నాడు. మళ్లీ 2024లో కోచింగ్ స్టాఫ్​లోకి వచ్చాడు. హాప్‌కిన్సన్ 2025లో ఫీల్డింగ్​ కోచ్​గా నియమితుతుడయ్యాడు.

గత కొన్ని సీజన్లుగా పేలవ ప్రదర్శన కనబరుస్తున్న ముంబయి రాబోయే ఐపీఎల్​పై గట్టిగా ఫోకస్ చేసింది. ఛాంపియన్​గా నిలవడమే లక్ష్యంగా జట్టులో కీలక మార్పులు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే రీసెంట్​గా హెడ్​కోచ్​గా ఉన్న మహేల జయవర్దనేను తప్పించి ఆ స్థానంలో కీరన్ పొలార్డ్​ను నియమించింది. ఇక ఇప్పుడు కోచింగ్ స్టాఫ్​లో భారీ మార్పులు చేసింది. పూర్తిగా కొత్త కోచింగ్ స్టాఫ్​తో వచ్చే సీజన్​లో ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. మరి ఈ స్థానాలను ఎవరితో భర్తీ చేస్తుందన్నది ఆసక్తిగా మారింది.

కెప్టెన్​గా రోహిత్ శర్మ?
అలాగే వచ్చే సీజన్​కు స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మనే మళ్లీ కెప్టెన్​గా నియమితుడవుతాడని ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. ఇప్పుడు కెప్టెన్​గా ఉన్న ఆల్​రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యను వచ్చే సీజన్​లో వదులుకోవాలని ముంబయి ఫ్రాంచైజీ భావిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. పాండ్యకు 2024లో కెప్టెన్సీ అప్పగించారు. ఇందులో 2025లో మాత్రమే ఆ జట్టు క్వాలిఫయర్ 2 దాకా వెళ్లింది. మిగిలిన రెండు సీజన్లలో ఆ జట్టు పేలవ ప్రదర్శన కనబర్చింది. ఈ క్రమంలో కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు మళ్లీ రోహిత్ శర్మకే ఇవ్వాలని మేనేజ్​మెంట్ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. మరి రోహిత్ అందుకు ఒప్పుకుంటాడా? అనేది కూడా ఆసక్తిగా ఉంది.

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