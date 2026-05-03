ముంబయి ఇండియన్స్‌లో హార్దిక్ పాండ్యకు సపోర్ట్ లేదా?- కెప్టెన్ ఒంటరి పోరాటం చేస్తున్నాడా?- ప్లే ఆఫ్స్ ఆశలు గల్లంతేనా?

సీఎస్‌కేతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ముంబయికి ఆరో పరాజయం- హార్దిక్ పాండ్యకు టీమ్ సపోర్ట్ లేదన్న మనోజ్ తివారీ- పాయింట్ల పట్టికలో 9వ స్థానానికి పడిపోయిన ముంబయి- కెప్టెన్సీతో పాటు బ్యాటింగ్, బౌలింగ్‌లోనూ పాండ్య వైఫల్యం

Hardik Pandya (Associate Press)
Published : May 3, 2026 at 1:16 PM IST

Mumbai Indians IPL 2026 Situation : ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ముంబయి ఇండియన్స్‌కు ఒక పీడకలలా మారుతోంది. ఐదుసార్లు ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన ఈ జట్టు ఇప్పుడు పాయింట్ల పట్టికలో అట్టడుగున నిలవడమే కాకుండా, ప్లే ఆఫ్స్ రేసు నుంచి దాదాపు నిష్క్రమించే స్థితికి చేరుకుంది. శనివారం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కూడా పరాజయం పాలవ్వడంతో హార్దిక్ పాండ్య కెప్టెన్సీపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. జట్టులో హార్దిక్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఫలితాలను ఇవ్వకపోగా, మైదానంలో ఈ కెప్టెన్ ఒంటరివాడైపోయాడనే సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. కెప్టెన్ మార్పు మొదలైనప్పటి నుంచి మొదలైన ఈ గందరగోళం ఇప్పుడు జట్టు భవిష్యత్తునే ప్రశ్నార్థకంగా మార్చింది. అసలు ముంబయి జట్టులో ఏం జరుగుతోంది? హార్దిక్ పాండ్యకు మిగిలిన ప్లేయర్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారా? లేదా? అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఇప్పుడు బయటకు వస్తున్నాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే

హార్దిక్ ఒంటరివాడైపోయాడా?
ముంబయి ఇండియన్స్ వరుస పరాజయాల నేపథ్యంలో టీమిండియా మాజీ ప్లేయర్ మనోజ్ తివారీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. హార్దిక్ పాండ్యకు తన టీమ్ మెంబర్స్ నుంచి సరైన మద్దతు లభించడం లేదని మనోజ్ తివారీ అభిప్రాయపడ్డారు. "ఒక కెప్టెన్ ప్రతి ప్లేయర్ నమ్మకాన్ని గెలవాలి, నాయకుడిగా ముందుండి నడిపించాలి. కానీ హార్దిక్ విషయంలో ఎవరూ ఈ కెప్టెన్ పక్కన నిలబడుతున్నట్లు అనిపించడం లేదు" అని తివారీ పేర్కొన్నారు. ఓటమి భారమంతా కెప్టెన్ ఒక్కడిపైనే వేయడం సరికాదని, జట్టులోని ఇతర సీనియర్ ప్లేయర్లు కూడా బాధ్యత తీసుకోవాలని సూచించారు. మైదానంలో హార్దిక్ ఒంటరిగా పోరాడుతున్నాడని, ఈ కెప్టెన్‌కు కావాల్సిన సపోర్ట్ సిస్టమ్ అక్కడ లేదని అంటున్నారు.

ఆల్ రౌండర్ హోదాకు దెబ్బ
హార్దిక్ పాండ్య కేవలం కెప్టెన్‌గానే కాకుండా ఒక ప్లేయర్‌గా కూడా ఈ సీజన్‌లో తీవ్రంగా నిరాశపరుస్తున్నాడు. బ్యాటర్‌గా క్రీజులోకి వచ్చి భారీ స్కోర్లు చేయడంలో విఫలమవుతుండగా, బౌలింగ్‌లో కూడా ప్రభావం చూపలేకపోతున్నాడు. సీఎస్‌కేతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో హార్దిక్ తన స్పెల్‌లో భారీగా పరుగులు ఇచ్చుకోవడమే కాకుండా, కీలక సమయంలో వికెట్లు తీయలేకపోయాడు. ఒక ఆల్ రౌండర్‌గా జట్టుకు బలాన్ని ఇవ్వాల్సిన ఈ ప్లేయర్, ఇప్పుడు జట్టుకు భారంగా మారుతున్నాడనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. కెప్టెన్ స్వయంగా రాణించకపోవడంతో మైదానంలో ఇతర ప్లేయర్స్ గైడ్ చేసే విషయంలో కూడా ఈ కెప్టెన్ ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

సూర్య, తిలక్ వర్మ కూడా
ముంబయి ఓటములకు కేవలం హార్దిక్ మాత్రమే కారణం కాదని, మిగిలిన కీలక బ్యాటర్ల ఫామ్ కూడా జట్టును దెబ్బతీస్తోందని మనోజ్ తివారీ తెలిపారు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ నిలకడగా రాణించలేకపోతుండగా, తిలక్ వర్మ ఒక మ్యాచ్‌లో బాగా ఆడి తర్వాత మ్యాచ్‌లో విఫలమవుతున్నాడు. ఇలాంటి ఆటతో ఫలితాలు రావడం కష్టమని తివారీ అన్నారు. జట్టులో రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ వంటి అంతర్జాతీయ స్థాయి కెప్టెన్లు ఉన్నప్పటికీ, వ్యూహాత్మకంగా ముంబయి వెనుకబడిపోతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళికలు రూపొందించడంలో జట్టు మేనేజ్‌మెంట్ విఫలమవుతోందని చెబుతున్నారు.

ప్లే ఆఫ్స్ ఆశలు గల్లంతేనా?
ముంబయి ఇండియన్స్ ప్లే ఆఫ్స్ అవకాశాలపై మాజీ స్పిన్నర్ మురళీ కార్తీక్ కుండబద్దలు కొట్టారు. ఈ సీజన్ ముంబయికి 99.99 శాతం ముగిసిపోయిందని మురళీ కార్తీక్ స్పష్టం చేశారు. ముంబయికి ఇంకా ఐదు మ్యాచ్‌లు మిగిలి ఉండగా, వాటన్నింటిలో గెలిచినా కేవలం 14 పాయింట్లకు మాత్రమే చేరుకోగలదు. పాయింట్ల పట్టికను గమనిస్తే పంజాబ్ కింగ్స్, ఆర్సీబీ, సన్ రైజర్స్, రాజస్థాన్ ఇప్పటికే 12 లేదా 13 పాయింట్లతో ముందంజలో ఉన్నాయి. ఆ టీమ్స్ తమ మిగిలిన మ్యాచుల్లో రెండు లేదా మూడు గెలిచినా ముంబయి కంటే పైనే ఉంటాయి. ఈ లెక్కన ముంబయి టాప్ ఫోర్ లోకి రావడం ఇప్పుడు అసాధ్యమనే చెప్పాలి.

కెప్టెన్సీ నిర్ణయాలపై విమర్శలు
హార్దిక్ పాండ్య కెప్టెన్సీలో తీసుకుంటున్న కొన్ని నిర్ణయాలు జట్టును దారుణంగా దెబ్బకొడుతున్నాయి. బౌలింగ్ మార్పులు, ఫీల్డింగ్ సెటప్ విషయంలో ఈ కెప్టెన్ చేస్తున్న ప్రయోగాలు అట్టర్ ఫ్లాప్ అవుతున్నాయనే కామెంట్స్ కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా బుమ్రా వంటి ప్రధాన బౌలర్‌ను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవడంలో ఈ కెప్టెన్ విఫలమవుతున్నాడని ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో మండిపడుతున్నారు. రోహిత్ శర్మను కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించినప్పటి నుంచి జట్టులో ఒక రకమైన అసంతృప్తి నెలకొందని, అది మైదానంలో ప్లేయర్స్ మధ్య సమన్వయ లోపానికి దారితీస్తోందని మరికొందరు భావిస్తున్నారు. ఈ అంతర్గత విభేదాల వల్లే ముంబయి తన సహజసిద్ధమైన ఆటను ఆడలేకపోతోందని స్పష్టమవుతోందని ఫ్యాన్స్ కూడా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

ప్రస్తుత ఐపీఎల్ 2026 పాయింట్ల పట్టికలో ముంబయి ఇండియన్స్ పరిస్థితి అత్యంత దయనీయంగా ఉంది. ఇప్పటివరకు ఆడిన 8 మ్యాచుల్లో కేవలం 2 గెలిచి, 6 ఓటములతో 4 పాయింట్లు మాత్రమే సాధించి 9వ స్థానంలో నిలిచింది. నెట్ రన్ రేట్ కూడా -0.784 గా ఉండటం జట్టుకు మరో మైనస్ పాయింట్. పంజాబ్ కింగ్స్ 13 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, ఆర్సీబీ, ఎస్ఆర్‌హెచ్, ఆర్ఆర్ వరుసగా తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. అట్టడుగున ఉన్న కేకేఆర్​, ముంబయి, ఎల్​ఎస్​జీ జట్లు ఈ సీజన్ నుంచి దాదాపు నిష్క్రమించినట్లేనని టేబుల్ పొజిషన్స్ చెబుతున్నాయి.

