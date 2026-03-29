ముంబయిని భయపెడుతున్న 'ఆ ఒక్కటి'- 13ఏళ్లుగా అదే సీన్- ఈసారైనా ఫుల్​స్టాప్ పడుతుందా?

మ్యాచ్ డే : ఐపీఎల్ 2026 - ముంబయి ఇండియన్స్ x కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 1:46 PM IST

Mumbai Indians IPL : ఐపీఎల్​లో అత్యంత పాపులర్ జట్లలో ఒకటైన ముంబయి ఇండియన్స్​ ఈ ఎడిషన్​లో తొలి మ్యాచ్​ ఆడేందుకు రెడీ అయ్యింది. ఆదివారం (మార్చి 29) వాంఖడే వేదికగా కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​తో తలపడేందుకు సిద్ధమైంది. ఇరుజట్ల బలాబలాలపై ఓలుక్కేస్తే, కోల్​కతా కంటే ముంబయే అన్ని విభాగాల్లో పటిష్ఠంగా కనిపిస్తుంది. దీంతో మ్యాచ్​లో ముంబయి ఇండియన్స్ జట్టే ఫేవరెట్​గా దిగుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

హోం గ్రౌండ్​లో మ్యాచ్​, సొంత ప్రేక్షకుల ముందు ఆడడం ఒక రకంగా జట్టుకు సానుకూలాంశమే. దీంతో టోర్నీలో శుభారంభం చేసేందుకు ఇంతకంటే అవకాశాలు కలిసిరావు. కానీ ముంబయి అభిమానులను మాత్రం ఓ అంశం కలవరపెడుతుంది. ప్రత్యర్థి కంటే స్టార్ల్ ప్లేయర్లతో జట్టు బలంగా ఉన్నప్పటికీ 'ఆ ఒక్కటీ' టెన్షన్ పెడుతోంది. మరి అదేంటంటే?

ప్రతీ ఐపీఎల్ సీజన్​లో ముంబయి టైటిల్ ఫేవరెట్ జట్లలో ఒకటిగా బరిలోకి దిగుతోంది. అయితే లీగ్​లో ప్రదర్శన ఎలా ఉన్నా, తొలి మ్యాచ్​లో మాత్రం ముంబయికి మంచి రికార్డు లేదు. ఆ జట్టు 2013 నుంచి 2025 దాకా ప్రతీ సీజన్​లో ఆడిన తొలి మ్యాచ్​లో విజయం సాధించలేదు. ఈ 13 సీజన్లను ముంబయి వరుసగా ఓటమితోనే ఆరంభించింది. 2012లో ఆ జట్టు చివరిసారి తొలి మ్యాచ్​లో నెగ్గింది. అప్పుడు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​తో 8 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఇక ఆ తర్వాత ఏ సీజన్​లోనూ ముంబయి టోర్నీలో శుభారంభం చేయలేదు.

ప్రతీసారీ ఇంతే!
అయితే ప్రతీ సీజన్​లో ముంబయి బలమైన జట్టుతోనే బరిలోకి దిగింది. దీంతో 'గతంలో ఎలా ఉన్నా ఈసారి పక్కా తొలి మ్యాచ్​లో గెలిచి తీరుతుంది లే!' అని అభిమానులు బోలెడు ఆశలు పెట్టుకుంటున్నారు. కానీ, 2013 నుంచి కొత్త సీజన్ ఆడడం, తొలి మ్యాచ్​లో ఓడిపోవడం, మళ్లీ రిపీట్. ఏళ్లు గడుస్తున్నా, కెప్టెన్లు మారినా ఇదే జరుగుతోంది. దీంతో ఫ్యాన్స్ నిరాశ చెందుకుతున్నారు. అలా ఇప్పటికే 13 సీజన్లు గడిచిపోయాయి. అందుకే ఈ చెత్త రికార్డుకు ఈసారైనా ఫుల్​స్టాప్ పెట్టాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. మరి రాత్రి మ్యాచ్​లో ఏం జరుగుతుందో చూడాలి!

ముంబయి గత పేలవ రికార్డుపై కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ అసిస్టెంట్ కోచ్ షేన్ వాట్సన్ మాట్లాడాడు. 'తొలి మ్యాచ్‌లో ముంబయికి ఉన్న పేలవమైన రికార్డు కొనసాగుతుందని ఆశిద్దాం. అయితే వాంఖడే స్టేడియం ముంబయికి కంచుకోట లాంటింది. వాళ్లను ఇక్కడ ఓడించడం చాలా కష్టం' అని మ్యాచ్​కు ముందు వాట్సన్ అన్నాడు.

వాంఖడే ముంబయి రికార్డు
గడిచిన 18 సీజన్లలో ముంబయి ఇండియన్స్ టీమ్ వాంఖడే స్టేడియంలో 92 మ్యాచ్​లు ఆడింది. ఇందులో 57 మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గింది. విన్నింగ్ పర్సెంటేజీ 62గా ఉంది. కానీ, ఓపెనింగ్​ మ్యాచ్​ మాత్రం సొంత మైదానంలోనూ ముంబయి రికార్డు అత్యంత దారుణంగా ఉంది. ఇక్కడ ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్‌లలోనూ ముంబయి ఓటమి చెందింది.

MI ప్లేయింగ్ 11 (అంచనా)
రోహిత్ శర్మ, క్వింటన్ డి కాక్ (వికెట్ కీపర్), సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య (కెప్టెన్), నమన్ ధీర్, షెర్ఫానే రూథర్‌ఫోర్డ్, విల్ జాక్స్, దీపక్ చాహర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ట్రెంట్ బౌల్ట్

KKR ప్లేయింగ్ 11 (అంచనా)
ఫిన్ అలెన్, అజింక్యా రహానే (కెప్టెన్), అంగారిష్ రఘువంశీ, కామెరాన్ గ్రీన్, రింకు సింగ్, రమణ్​దీప్ సింగ్, సునీల్ నరైన్, రచిన్ రవీంద్ర, వైభవ్ అరోరా, వరుణ్ చక్రవర్తి, కార్తీక్ త్యాగి

