ఐపీఎల్ 2026: 5 సార్లు ఛాంపియన్- కోట్ల మందికి ఫేవరెట్ టీమ్- కానీ ఈసారి ఇలా ఎందుకు?
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ నుంచి ముంబయి అవుట్- ఆఖరి బంతి వరకు సాగిన మ్యాచ్ లో బెంగళూరు చేతిలో పరాజయం- లఖ్నవూ తర్వాత టోర్నీ నుంచి ఎలిమినేట్ అయిన రెండో టీమ్
Published : May 11, 2026 at 12:14 PM IST
MI Eliminated From IPL 2026 : ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత బలమైన జట్టు ఏది అంటే టక్కున గుర్తొచ్చే పేరు ముంబయి ఇండియన్స్. ఐదుసార్లు టైటిల్ గెలిచిన ఈ ఛాంపియన్ జట్టుకు ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. కానీ ఈ 2026లో ఆ జట్టు పరిస్థితి చూస్తుంటే ఫ్యాన్స్ గుండె పగిలిపోతోంది. ఆదివారం రాత్రి రాయ్పూర్లో జరిగిన చావోరేవో తేల్చుకోవాల్సిన పోరులో ముంబయి చిత్తుగా ఓడిపోయింది. చివరి బంతి వరకు నరాలు తెగే ఉత్కంఠ మధ్య సాగిన ఈ మ్యాచ్ లో ఊహించని ట్విస్టులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఒకప్పుడు ప్రత్యర్థులకు వణుకు పుట్టించిన ఈ జట్టు, ఇప్పుడు టోర్నీ నుంచి అర్థాంతరంగా నిష్క్రమించాల్సి వచ్చింది. అసలు ముంబయి జట్టుకు ఏమైంది? ఆఖరి నిమిషంలో జరిగిన ఆ తప్పిదాలేంటి? ఈ ఓటమి వెనుక దాగిన విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
రాయ్పుర్లో ఉత్కంఠ పోరు
ముంబయి ఇండియన్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ ప్రేక్షకులకు అసలైన క్రికెట్ మజాను అందించింది. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన ముంబయి 20 ఓవర్లలో 166 పరుగులు చేసింది. లక్ష్య ఛేదనలో బెంగళూరు తడబడినా, మ్యాచ్ చివరి బంతి వరకు సాగింది. ఆఖరి ఓవర్లో మరింత సీరియస్ గా మారింది. చివరి బంతికి 2 పరుగులు కావాల్సిన తరుణంలో బెంగళూరు బ్యాటర్లు ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకుని ఘనవిజయం సాధించారు. ఈ గెలుపుతో బెంగళూరు ప్లే ఆఫ్స్కు మరింత దగ్గరవ్వడమే కాకుండా, పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. కానీ ఇదే మ్యాచ్ ముంబయి జట్టును అవుట్ అయ్యేలా చేసింది.
ఎలిమినేట్ అయిన రెండో జట్టుగా ముంబయి
ఈ సీజన్ ప్రారంభానికి ముందు ముంబయి ఇండియన్స్ ఫేవరెట్ జట్టుగా బరిలోకి దిగింది. కానీ ఫలితాలు మాత్రం దానికి భిన్నంగా వచ్చాయి. లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ తర్వాత ఈ టోర్నీ నుంచి అధికారికంగా ఎలిమినేట్ అయిన రెండో జట్టుగా ముంబయి నిలిచింది. ఆడిన 11 మ్యాచుల్లో కేవలం 3 విజయాలు మాత్రమే సాధించి 6 పాయింట్లతో 9వ స్థానానికి పడిపోయింది. సీజన్ ఇంకా పూర్తికాకముందే ప్లే ఆఫ్స్ రేసు నుంచి నిష్క్రమించడం ముంబయి ఇండియన్స్ చరిత్రలో ఒక మాయని మచ్చగా మిగిలిపోతుంది. ఛాంపియన్ హోదాలో ఉన్న జట్టు ఇలా కుప్పకూలడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.
హార్దిక్ పాండ్య కెప్టెన్సీపై పెరుగుతున్న అసంతృప్తి
ముంబయి జట్టు వరుస పరాజయాలకు కెప్టెన్సీ మార్పే ప్రధాన కారణం అని సీనియర్ క్రికెటర్లు భావిస్తున్నారు. రోహిత్ శర్మను తొలగించి హార్దిక్ పాండ్యాకు పగ్గాలు ఇవ్వడం జట్టులో బ్యాలెన్స్ తప్పిందనే కామెంట్స్ వచ్చాయి. హార్దిక్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు వికటిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా బౌలింగ్ మార్పులు, కీలక సమయంలో ఫీల్డింగ్ సెటప్ విషయంలో అతను చేస్తున్న ప్రయోగాలు జట్టును దెబ్బ తీశాయి. గత ఐదేళ్లుగా ముంబయి పరిస్థితి ఆశాజనకంగా లేకపోయినా, ఈ ఏడాది మరీ ఘోరంగా తయారవ్వడం మేనేజ్ మెంట్ ను ఆందోళనలో పడేస్తోంది.
ఈ మ్యాచ్ లో బెంగళూరు బౌలర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ ఆర్సీబీ జట్టుకు మంచి బూస్ట్ ఇచ్చాడు. తన అద్భుతమైన స్పెల్తో ముంబయి బ్యాటర్లను కట్టడి చేసి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ గా నిలిచాడు. ముంబయి ఇన్నింగ్స్ లో ఎవరూ పెద్ద స్కోర్లు సాధించలేకపోయారు. ముఖ్యంగా కీలకమైన మిడిల్ ఓవర్లలో పరుగులు రాకపోవడం ముంబయి పాలిట శాపంగా మారింది. బౌలింగ్ లోనూ ముంబయి చివర వరకు పోరాడినా, బెంగళూరు బ్యాటర్ల పట్టుదలకు తలవంచక తప్పలేదు. ఆఖరి ఓవర్లో రసిఖ్ సలామ్ దార్, భువనేశ్వర్ పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా ఆడి బెంగళూరుకు విజయాన్ని అందించారు.
ఛాంపియన్ జట్టు లెగసీకి దెబ్బ!
గత రెండు దశాబ్దాలుగా ముంబయి ఇండియన్స్ నిర్మించుకున్న అద్భుతమైన లెగసీ ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకమైంది. ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత స్థిరమైన ప్రదర్శన ఇచ్చే జట్టుగా పేరున్న ముంబయి, ఈ స్థాయిలో పతనం అవ్వడం ఎవరూ ఊహించలేదు. ఒకప్పుడు టాప్ లో ఉండే ఈ టీమ్, ఇప్పుడు టేబుల్లో అట్టడుగున ఉండటం అభిమానులకు మింగుడు పడటం లేదు. ఛాంపియన్ జట్లు కూడా కొన్నిసార్లు ఇలాంటి గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఈ సీజన్ నిరూపించింది. ముంబయి జట్టులో కీలక మార్పులు చేయాల్సిన సమయం వచ్చిందని మాజీ క్రికెటర్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
టేబుల్ టాపర్గా ఆర్సీబీ
ఒకవైపు ముంబయి బాధలో ఉంటే, మరోవైపు బెంగళూరు సంబరాలు చేసుకుంటోంది. ఈ గెలుపుతో ఆర్సీబీ 14 పాయింట్లతో టేబుల్ టాప్లోకి దూసుకెళ్లింది. వరుస విజయాలతో ఆ జట్టు జోరు మీదుంది. ఎస్ఆర్హెచ్, గుజరాత్ టైటాన్స్ వంటి జట్లు కూడా 14 పాయింట్లతో పోటీలో ఉన్నప్పటికీ, నెట్ రన్ రేట్ పరంగా బెంగళూరు ముందంజలో ఉంది. ఈ సీజన్లో బెంగళూరు ఆడుతున్న తీరు చూస్తుంటే ఈసారి టైటిల్ కొట్టడం ఖాయం అని అభిమానులు నమ్ముతున్నారు. ప్లే ఆఫ్స్ రేసు ఇప్పుడు మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది.
