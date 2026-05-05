వికెట్ తీశాక రఘు శర్మ ఆ 'మిస్టరీ పేపర్' ఎందుకు చూపించాడు? 'జై శ్రీరామ్' నోట్ వెనుక కథేంటి?
33 ఏళ్ల వయసులో ముంబయి ఇండియన్స్ తరపున అరంగేట్రం చేసిన రఘు శర్మ- తొలి వికెట్ తీసిన ఆనందంలో జేబులో నుంచి తీసిన పేపర్ నోట్- 'దైవ కృప వల్లే ఈ అవకాశం'
Published : May 5, 2026 at 11:07 AM IST
Raghu Sharma Jai Shri Ram Note : ఐపీఎల్ అంటేనే రాత్రికి రాత్రే స్టార్లు అయిపోయే గోల్డెన్ ఛాన్స్ అని అందరూ అంటుంటారు. కానీ అదే వేదికపై అడుగు పెట్టడానికి కొందరు తమ జీవితాన్నే ధారపోస్తుంటారు. సోమవారం వాంఖడే స్టేడియంలో ముంబయి ఇండియన్స్, లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ అటువంటి ఒక అద్భుతమైన మూమెంట్ హైలెట్గా నిలిచింది. ముంబయి జట్టు గెలిచినప్పటికీ, అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది మాత్రం ఒక 33 ఏళ్ల అరంగేట్ర ప్లేయర్. వికెట్ తీసిన ఆనందంలో ఆ ఆటగాడు తన జేబులో నుంచి ఒక చిన్న కాగితం ముక్కను బయటకు తీసి స్టేడియంలో చూపించిన తీరు ఇప్పుడు క్రికెట్ ప్రపంచంలో హాట్టాపిక్గా మారింది. ఆ చిన్న కాగితం వెనుక దాగిన 15 ఏళ్ల కన్నీటి గాథ చూసి నెటిజన్లు సైతం ఎమోషనల్ అవుతున్నారు. ఇంతకు అతను ఏం చెప్పాడు? ఆ నోట్ వెనకున్న అతని భావం ఏమిటనే వివరాల్లోకి వెళితే.
33 ఏళ్ల వయసులో డెబ్యూ
ఈ మ్యాచ్లో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది ముంబయి లెగ్ స్పిన్నర్ రఘు శర్మ. పంజాబ్లోని జలంధర్కు చెందిన ఈ 33 ఏళ్ల ఆటగాడికి ఐపీఎల్లో అవకాశం రావడం అంత సులభంగా జరగలేదు. చాలామంది క్రికెటర్లు 30 ఏళ్లు దాటితే రిటైర్మెంట్ గురించి ఆలోచిస్తారు కానీ రఘు శర్మ మాత్రం తన కల కోసం పోరాడుతూనే ఉన్నాడు. 18 ఏళ్ల పాటు క్రికెట్ కోసం కష్టపడి, ఎన్నో అపజయాలు చూసి చివరకు ఈ స్థాయికి చేరుకున్నాడు. మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చి దేశంలో అతిపెద్ద లీగ్లో అడుగు పెట్టడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. ప్రతిభకు వయసుతో సంబంధం లేదని రఘు శర్మ తన సక్సెస్తో నిరూపించాడు.
నెట్ బౌలర్ నుంచి మెయిన్ టీమ్ వరకు
రఘు శర్మ ప్రయాణం ఎంతో మంది యువ ప్లేయర్స్కు ఒక పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్. 2025లో గాయపడిన ప్లేయర్ స్థానంలో నెట్ బౌలర్గా ముంబయి క్యాంప్లో చేరిన రఘు, తన బౌలింగ్తో మేనేజ్మెంట్ను మెప్పించాడు. నెట్స్లో ఈ ప్లేయర్ వేసిన బంతులు చూసి ముంబయి కోచ్లు ఫిదా అయ్యారు. ఫలితంగా 2026 సీజన్లో 30 లక్షల బేస్ ప్రైస్కి ముంబయి ఇతనిని సొంతం చేసుకుంది. నిన్నటి మ్యాచ్తో రఘు శర్మ లైఫ్టైమ్ డ్రీమ్ నెరవేరింది. ఒక సాధారణ నెట్ బౌలర్ స్థాయి నుంచి ముంబయి ఇండియన్స్ వంటి పెద్ద ఫ్రాంచైజీ తరపున బరిలోకి దిగడం రఘు శర్మ పట్టుదలకు నిదర్శనం.
Note of raghu sharma
May prabhu bless u always raghu bhai #MIvsLSG
జై శ్రీరామ్ అంటూ ఎమోషనల్ నోట్
లఖ్నవూ ఇన్నింగ్స్ 13వ ఓవర్లో రఘు శర్మ తన తొలి ఐపీఎల్ వికెట్ సాధించాడు. అక్షత్ రఘువంశీ ఇచ్చిన క్యాచ్ను తన బౌలింగ్లోనే అందుకున్న రఘు, వికెట్ తీసిన వెంటనే జేబులో ఉన్న ఒక నోట్ తీసి స్టాండ్స్ వైపు చూపించాడు. ఆ నోట్లో రాసి ఉన్న మాటలు ప్రతి ఒక్కరినీ కదిలించాయి. "రాధే రాధే. గురుదేవుల కృప వల్ల 15 ఏళ్ల సుదీర్ఘమైన బాధాకరమైన నిరీక్షణ నేటితో ముగిసింది. ముంబయి ఇండియన్స్కు థాంక్స్. జై శ్రీరామ్" అంటూ రాసి ఉంది. మైదానంలో ఈ ప్లేయర్ ఆ నోట్ను చూపిస్తున్నప్పుడు స్టేడియం మొత్తం చప్పట్లతో మారుమోగిపోయింది. ఆ చిన్న పేపర్ ముక్కలో తన 15 ఏళ్ల ఆవేదనను, సంతోషాన్ని రఘు శర్మ అలా పంచుకున్నాడు.
మిడిల్ క్లాస్ హీరో
ఒక మిడిల్ క్లాస్ ప్లేయర్కు ఐపీఎల్ ఛాన్స్ వస్తే ఎలా ఉంటుందో రఘు శర్మ చూపించాడు. చాలామంది వయసు అయిపోయిందని విమర్శించినా, ఈ ప్లేయర్ మాత్రం తన స్కిల్పై నమ్మకంతో ముందుకు వెళ్లాడు. నిన్న రఘు శర్మ చూపించిన ఆ పేపర్ నోట్ చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. ప్రతిభ ఉంటే ఏదో ఒకరోజు ఖచ్చితంగా గుర్తింపు వస్తుందని రఘు శర్మ తన సక్సెస్తో నిరూపించాడు. ఈ ఎమోషనల్ సెలబ్రేషన్ ఈ సీజన్లోనే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మూమెంట్గా మిగిలిపోతుంది. ఒక ఆటగాడికి తన మొదటి వికెట్ ఎంత విలువైనదో రఘు శర్మ కళ్లలో కనిపించిన ఆనందమే చెబుతోంది.
లఖ్నవూ పోరాటం
ఇక మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే, ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ 20 ఓవర్లలో 228 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ఆ జట్టు స్టార్ బ్యాటర్ నికోలస్ పూరన్ కేవలం 21 బంతుల్లోనే 63 పరుగులు చేసి విధ్వంసం సృష్టించాడు. ఓపెనర్ మిచెల్ మార్ష్ కూడా 44 పరుగులతో రాణించడంతో లక్నో పటిష్ట స్థితిలో నిలిచింది. చివరిలో ఐడెన్ మార్క్రామ్ (31 నాటౌట్), హిమ్మత్ సింగ్ (40 నాటౌట్) ధాటిగా ఆడటంతో స్కోరు బోర్డు 220 దాటింది. ముంబయి బౌలర్లలో డెబ్యూ ప్లేయర్ రఘు శర్మ ఒక వికెట్ తీసి ఆకట్టుకోగా, వాంఖడే పిచ్ బ్యాటింగ్కి బాగా సపోర్ట్ చేయడంతో బౌలర్లు పరుగులు కంట్రోల్ చేయడం కష్టమైంది.
రోహిత్ శర్మ విశ్వరూపం
229 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ముంబయి బ్యాటర్లు ఊది పడేశారు. ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా వచ్చిన రోహిత్ శర్మ పాత రోజులను గుర్తు చేస్తూ 44 బంతుల్లోనే 7 సిక్సర్లు, 6 ఫోర్లతో 84 పరుగులు చేసి స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాడు. రోహిత్ శర్మకు తోడుగా రియాన్ రికెల్టన్ కూడా 32 బంతుల్లోనే 83 పరుగులు చేసి స్కోరు బోర్డును పరిగెత్తించాడు. కేవలం 18.4 ఓవర్లలోనే 4 వికెట్లు కోల్పోయి ముంబయి లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది. వరుస ఓటములతో సతమతమవుతున్న ముంబయికి ఈ గెలుపు ఒక కొత్త ఊపిరిని ఇచ్చింది. కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా హెల్త్ బాగోలేక మ్యాచ్కి రాకపోయినా, సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీలో టీమ్ అదరగొట్టింది.
