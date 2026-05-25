పాండ్య కెప్టెన్సీపై పోలార్డ్ కామెంట్స్- అన్ని విధాలా సపోర్ట్ ఇచ్చినా వర్కౌట్ కాలేదంటూ! మార్పు తప్పదా?
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో 9వ స్థానంతో సరిపెట్టుకున్న ముంబయి ఇండియన్స్- హార్దిక్ పాండ్యకు అన్ని అవకాశాలు ఇచ్చినా ఫెయిల్ అయ్యాడన్న పోలార్డ్
Published : May 25, 2026 at 10:26 AM IST
Mumbai Indians Captaincy Future : ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత బలమైన జట్లలో ఒకటైన ముంబయి ఇండియన్స్ పరిస్థితి ఈ ఏడాది మరీ ఘోరంగా తయారైంది. రోహిత్ శర్మ స్థానంలో జట్టు పగ్గాలు అందుకున్న హార్దిక్ పాండ్య నాయకత్వంలో ముంబయి టీమ్ ఈ సీజన్లో భారీ మూల్యాన్నే చెల్లించుకుంది. ఆదివారం రాజస్థాన్ రాయల్స్తో జరిగిన లీగ్ చివరి మ్యాచ్లోనూ ముంబయి జట్టు ఓటమి పాలవడంతో ఈ సీజన్ ప్రయాణం ముగిసింది. అయితే మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొన్న ముంబయి బ్యాటింగ్ కోచ్ కీరన్ పోలార్డ్ చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు క్రికెట్ వర్గాల్లో సంచలనంగా మారాయి. కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్య భవిష్యత్తుపై ఎవరూ ఊహించని విధంగా మాట్లాడారు. అసలు ముంబయి పతనంపై పోలార్డ్ ఏమన్నారు? హార్దిక్ కెప్టెన్సీపై చేసిన ఆ ఘాటు వ్యాఖ్యల వెనుక ఉన్న నిజాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
అయినా వర్కౌట్ కాలేదు
రాజస్థాన్తో మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత కోచ్ కీరన్ పోలార్డ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ హార్దిక్ పాండ్య కెప్టెన్సీపై పెదవి విరిచారు. "నాయకత్వ పరంగా చూస్తే ఈ సీజన్ హార్దిక్ అనుకున్నట్లుగా సాగలేదు. అలాగే మేనేజ్మెంట్ ఆశించిన ఫలితాలు కూడా రాలేదు. కానీ ఒక విషయం మాత్రం నిజం హార్దిక్కు ఒక కెప్టెన్గా సక్సెస్ అవ్వడానికి, జట్టును ముందుకు నడిపించడానికి మేనేజ్మెంట్ తరపున ప్రతి ఒక్కరం అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించి బెస్ట్ సపోర్ట్ ఇచ్చాం" అని పోలార్డ్ స్పష్టం చేశారు. ఎంత సపోర్ట్ ఉన్నా మైదానంలో ఆశించిన ఫలితాలు రాబట్టడంలో హార్దిక్ పూర్తిగా ఫెయిల్ అయ్యాడని పోలార్డ్ మాటలను బట్టి క్లియర్గా అర్థమవుతోంది.
ఎవరినీ బ్లేమ్ చేయలేం
జట్టు దారుణమైన ప్రదర్శన చేసినప్పటికీ ఎవరినో ఒకరిని వేలెత్తి చూపించడం కరెక్ట్ కాదని పోలార్డ్ అభిప్రాయపడ్డారు. "ఇక్కడ కూర్చుని ఎవరినో ఒకరిని తప్పుబడుతూ వేళ్లు చూపించలేము. మ్యాచ్లు ఓడిపోయినప్పుడు ఒక జట్టుగా అందరం కలిసి ఆ బాధ్యతను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆటలో గెలుపోటములు సహజమే, కాబట్టి కొన్ని విషయాలను నేను ప్రశ్నించను. హార్దిక్ కూడా తన వంతు ప్రయత్నం చేశాడు, మేమంతా ట్రై చేశాం కానీ ఈసారి మాకు ఏదీ కలిసి రాలేదు. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో గాయాలను మాన్పుకుంటూ రాబోయే 12 నెలల్లో మరింత బలంగా తిరిగి రావడం పైనే ఫోకస్ పెడతాం" అని పోలార్డ్ చెప్పారు.
ప్లేయర్గానూ డిస్సప్పాయింట్ చేసిన హార్దిక్ పాండ్య
ఈ సీజన్లో హార్దిక్ పాండ్య కేవలం ఒక కెప్టెన్గానే కాకుండా ఒక ఆటగాడిగా కూడా దారుణంగా విఫలమయ్యాడు. అటు బ్యాట్తోనూ, ఇటు బౌల్తోనూ జట్టుకు ఏమాత్రం ఉపయోగపడలేకపోయాడు. ముంబయి ఫ్యాన్స్ కూడా హార్దిక్ ఆట తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారు. గత 2025 సీజన్లో మూడో స్థానంలో నిలిచిన ముంబయి జట్టు, ఈసారి మాత్రం 9వ స్థానానికే పరిమితం అవ్వడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఒక ఛాంపియన్ జట్టు ఈ స్థాయిలో అట్టడుగున నిలవడానికి హార్దిక్ తీసుకున్న కొన్ని తప్పుడు నిర్ణయాలే కారణమని మాజీ ప్లేయర్స్ కూడా విమర్శిస్తున్నారు.
బుమ్రాకు రెస్ట్ ఇవ్వడంపై పోలార్డ్ క్లారిటీ
రాజస్థాన్తో జరిగిన ఆఖరి మ్యాచ్లో ముంబయి కీలక బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రాకు రెస్ట్ ఇవ్వడంపై వస్తున్న విమర్శలకు పోలార్డ్ గట్టిగానే సమాధానం ఇచ్చారు. "బుమ్రా మైదానంలో ఎప్పుడూ ప్రాణం పెట్టి ఆడుతుంటాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్లో గెలిచి రెండు పాయింట్లు వస్తే మాత్రం మాకు వచ్చే లాభం ఏంటి? ఎలాగో మేము ప్లే ఆఫ్స్కు క్వాలిఫై అవ్వడం లేదు. పైగా బుమ్రా భారత క్రికెట్కు ఒక విలువైన ఆస్తి. కొన్నిసార్లు స్మార్ట్గా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మా దగ్గర బెంచ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది, యువ ఆటగాళ్లను పరీక్షించడానికి ఇదొక మంచి అవకాశం అని భావించాం, అందులో తప్పు లేదు" అని పోలార్డ్ సమర్థించుకున్నారు.
ఆవేశంలో నిర్ణయాలు తీసుకోం
వచ్చే సీజన్లో ముంబయి ఇండియన్స్ జట్టులో భారీ మార్పులు ఉంటాయనే విషయాన్ని పోలార్డ్ ఒప్పుకున్నారు. అయితే ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఉండవని క్లారటీ ఇచ్చారు. "జట్టులో సీనియర్ ప్లేయర్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, కాబట్టి టీమ్ను పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేయాలా అనే దానికి ఇది సరైన సమయం కాదు. ఇప్పుడు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా అది ఎమోషనల్గా ఉంటుంది. మేనేజ్మెంట్లోని ప్రతి ఒక్కరికి కొంత సమయం, స్పేస్ కావాలి. అందరం ప్రశాంతంగా కూర్చుని అసలు తప్పు ఎక్కడ జరిగిందో ఆలోచిస్తాం. అప్పుడే మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోగలం, అంతే తప్ప ఇప్పుడే ఏదో ఒకటి మాట్లాడటం కరెక్ట్ కాదు" అని పోలార్డ్ తెలిపారు.
ముంబయి ఇండియన్స్కు ఈ సీజన్లో తాము ఆడిన ఆటకే తగిన స్థానం దక్కిందని పోలార్డ్ నిర్మొహమాటంగా చెప్పారు. "ఈ టోర్నీ అంతటా మేము ఎక్కడా నిలకడగా రాణించలేదు. వరుస విజయాలు సాధించడంలో, వచ్చిన అవకాశాలను వాడుకోవడంలో పూర్తిగా ఫెయిల్ అయ్యాం. మేము ఆడిన క్రికెట్కు పాయింట్ల పట్టికలో ఈ తొమ్మిదో స్థానమే కరెక్ట్" అని పొలార్డ్ ఒప్పుకున్నారు. వచ్చే ఏడాది మెగా వేలం ఉన్న నేపథ్యంలో హార్దిక్ పాండ్యాను ముంబయి జట్టు కెప్టెన్గా కొనసాగిస్తుందా లేదా అనేది ఇప్పుడు పెద్ద సస్పెన్స్గా మారింది. పోలార్డ్ మాటలను బట్టి చూస్తుంటే హార్దిక్పై ముంబయి మేనేజ్మెంట్ తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు అర్ధమవుతుంది.
ముంబయి హార్దిక్ పాండ్యను వదిలేయాల్సిందేనా? డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ఏం జరుగుతోంది? సెహ్వాగ్ షాకింగ్ కామెంట్స్
టీమ్లో హార్దిక్ పాండ్యకు సపోర్ట్ లేదా?- కెప్టెన్ ఒంటరి పోరాటం చేస్తున్నాడా?- మాజీల అభిప్రాయమిదే!