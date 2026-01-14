ETV Bharat / sports

సరికొత్త రికార్డ్ సృష్టించిన హర్మన్​ప్రీత్- భారత తొలి క్రికెటర్​గా ఘనత

మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్- ముంబయి ఇండియన్స్ x గుజరాత్ జెయింట్స్- హర్మన్​ప్రీత్ అరుదైన ఘనత

Mumbai Indians Women vs Gujarat Giants
Mumbai Indians Women vs Gujarat Giants (Source : MI 'x' Post)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 14, 2026 at 9:26 AM IST

2 Min Read
Harmanpreet Kaur WPL Records : మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్​లో ముంబయి ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్ సరికొత్త రికార్డ్ సృష్టించింది. తాజాగా గుజరాత్ జెయింట్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో 193 పరుగుల భారీ ఛేదనలో అదిరే ఇన్నింగ్స్​తో హర్మన్ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్​' అవార్డు దక్కించుకుంది. 43 బంతుల్లోనే 71 పరుగులు చేసి జట్టును గెలిపించింది. ఈ క్రమంలోనే డబ్ల్యూపీఎల్​లో హర్మన్ అరుదైన రికార్డు తన పేరిట లిఖించుకుంది. ఆ రికార్డు ఏంటంటే?

హర్మన్​ప్రీత్ ఈ ఎడిషన్​లో సూపర్ ఫామ్​లో దూసుకుపోతోంది. దీంతో మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ చరిత్రలో ఇప్పటికే అత్యధిక పరుగులు బాదిన భారత క్రికెటర్​గా నిలిచిన హర్మన్, తాజాగా మరో ఘనత సాధించింది. గుజరాత్​తో మ్యాచ్​లో సూపర్ ఇన్నింగ్స్​తో ఆమె డబ్ల్యూపీఎల్​లో 1000 పరుగులు మైలురాయి అందుకుంది. 55 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద హర్మన్ ఈ మైలురాయి అందుకుంది. దీంతో ఈ టోర్నీ హిస్టరీలో ఈ ఘనత సాధించిన భారత తొలి క్రికెటర్​గా హర్మన్ రికార్డులకెక్కింది.

ఇక తాజా మ్యాచ్​లో హర్మన్ 71 పరుగులతో రాణించింది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె మెగ్ లానింగ్, ఎల్లిస్ పెర్రీలను అధిగమించింది. ఓవరాల్​గా డబ్ల్యూూపీఎల్​లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన రెండో క్రికెటర్​గా హర్మన్ కొనసాగుతోంది. ఆమె ఇప్పటిదాకా 30 మ్యాచ్​ల్లో 46.18 సగటుతో 1016 పరుగులు చేసింది. ఇందులో 10 హాఫ్ సెంచరీలు నమోదు చేసింది. 95 పరుగులు అత్యధిక స్కోర్​గా ఉంది. ముంబయి జట్టుకే చెందిన నాట్​ సీవర్​బ్రంట్ 1101 పరుగులతో ఈ లిస్ట్​లో టాప్​లో ఉంది.

WPLలో టాప్ 5 స్కోరర్లు

  • నాట్ సీవర్ (ముంబయి ఇండియన్స్)- 1101 పరుగులు
  • హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్ (ముంబయి ఇండియన్స్)- 1016 పరుగులు
  • మెగ్ లానింగ్ (దిల్లీ క్యాపిటల్స్)- 996 పరుగులు
  • ఎలిస్ పెర్రీ (ఆర్సీబీ)- 972 పరుగులు
  • షఫాలీ వర్మ (దిల్లీ క్యాపిటల్స్)- 887 పరుగులు

కాగా, ఈ సీజన్​లో అత్యధిక పరుగుల నమోదు చేసిన బ్యాటర్​గానూ హర్మన్ టాప్​లో కొనసాగుతోంది. ఇప్పటిదాకా మూడు మ్యాచ్​ల్లో ఆమె 165.00 యావరేజ్​తో 165 పరుగులు చేసింది. ఆర్సీబీతో ఆడిన తొలి మ్యాచ్​లో 20 పరుగులకే వెనుదిరిగిన ఆమె, తర్వాత వరుసగా 74 పరుగులు (దిల్లీ క్యాపిటల్స్), 71 పరుగులు (గుజరాత్​) రెండు భారీ హాఫ్ సెంచరీలు నమోదు చేసింది. ఈ లిస్ట్​లో తర్వాత స్థానాల్లో సోఫీ డివైన్ (141), అష్లీ గార్డ్​నర్ (134) ఉన్నారు. ఇప్పటిదాకా ప్రస్తుత ఎడిషన్​లో ఆరు మ్యాచ్​లు ముగిశాయి.

ఇక మ్యాచ్​విషయానికొస్తే, గుజరాత్​పై ముంబయి 7 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 193 భారీ ఛేదనలో హర్మన్​తోపాటు అమన్​జోత్ కౌర్ (40 పరుగులు, 26 బంతుల్లో), నికోల కెరీ (38 పరుగులు, 23 బంతుల్లో) రాణించారు. అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 192-5 భారీ స్కోర్ చేసింది. బెత్ మూనీ (33), కనికా అహుజా (35), జార్జీ వేర్​హామ్ (43), భార్తి ఫుల్మాలి (36) ఆకట్టుకున్నారు.

