సరికొత్త రికార్డ్ సృష్టించిన హర్మన్ప్రీత్- భారత తొలి క్రికెటర్గా ఘనత
మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్- ముంబయి ఇండియన్స్ x గుజరాత్ జెయింట్స్- హర్మన్ప్రీత్ అరుదైన ఘనత
Published : January 14, 2026 at 9:26 AM IST
Harmanpreet Kaur WPL Records : మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్లో ముంబయి ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ సరికొత్త రికార్డ్ సృష్టించింది. తాజాగా గుజరాత్ జెయింట్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 193 పరుగుల భారీ ఛేదనలో అదిరే ఇన్నింగ్స్తో హర్మన్ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు దక్కించుకుంది. 43 బంతుల్లోనే 71 పరుగులు చేసి జట్టును గెలిపించింది. ఈ క్రమంలోనే డబ్ల్యూపీఎల్లో హర్మన్ అరుదైన రికార్డు తన పేరిట లిఖించుకుంది. ఆ రికార్డు ఏంటంటే?
హర్మన్ప్రీత్ ఈ ఎడిషన్లో సూపర్ ఫామ్లో దూసుకుపోతోంది. దీంతో మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ చరిత్రలో ఇప్పటికే అత్యధిక పరుగులు బాదిన భారత క్రికెటర్గా నిలిచిన హర్మన్, తాజాగా మరో ఘనత సాధించింది. గుజరాత్తో మ్యాచ్లో సూపర్ ఇన్నింగ్స్తో ఆమె డబ్ల్యూపీఎల్లో 1000 పరుగులు మైలురాయి అందుకుంది. 55 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద హర్మన్ ఈ మైలురాయి అందుకుంది. దీంతో ఈ టోర్నీ హిస్టరీలో ఈ ఘనత సాధించిన భారత తొలి క్రికెటర్గా హర్మన్ రికార్డులకెక్కింది.
It just had to be 𝐇𝐀𝐑 👸 pic.twitter.com/dMif1FuFds— Mumbai Indians (@mipaltan) January 13, 2026
ఇక తాజా మ్యాచ్లో హర్మన్ 71 పరుగులతో రాణించింది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె మెగ్ లానింగ్, ఎల్లిస్ పెర్రీలను అధిగమించింది. ఓవరాల్గా డబ్ల్యూూపీఎల్లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన రెండో క్రికెటర్గా హర్మన్ కొనసాగుతోంది. ఆమె ఇప్పటిదాకా 30 మ్యాచ్ల్లో 46.18 సగటుతో 1016 పరుగులు చేసింది. ఇందులో 10 హాఫ్ సెంచరీలు నమోదు చేసింది. 95 పరుగులు అత్యధిక స్కోర్గా ఉంది. ముంబయి జట్టుకే చెందిన నాట్ సీవర్బ్రంట్ 1101 పరుగులతో ఈ లిస్ట్లో టాప్లో ఉంది.
🏆 Most WPL titles - 2️⃣— Mumbai Indians (@mipaltan) January 13, 2026
🔝 Most fifties in WPL - 🔟
🇮🇳 First Indian to 𝟏𝟎𝟎𝟎 WPL runs
👸 Most POTM awards - 9️⃣ pic.twitter.com/yoLH62Q5SC
WPLలో టాప్ 5 స్కోరర్లు
- నాట్ సీవర్ (ముంబయి ఇండియన్స్)- 1101 పరుగులు
- హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (ముంబయి ఇండియన్స్)- 1016 పరుగులు
- మెగ్ లానింగ్ (దిల్లీ క్యాపిటల్స్)- 996 పరుగులు
- ఎలిస్ పెర్రీ (ఆర్సీబీ)- 972 పరుగులు
- షఫాలీ వర్మ (దిల్లీ క్యాపిటల్స్)- 887 పరుగులు
కాగా, ఈ సీజన్లో అత్యధిక పరుగుల నమోదు చేసిన బ్యాటర్గానూ హర్మన్ టాప్లో కొనసాగుతోంది. ఇప్పటిదాకా మూడు మ్యాచ్ల్లో ఆమె 165.00 యావరేజ్తో 165 పరుగులు చేసింది. ఆర్సీబీతో ఆడిన తొలి మ్యాచ్లో 20 పరుగులకే వెనుదిరిగిన ఆమె, తర్వాత వరుసగా 74 పరుగులు (దిల్లీ క్యాపిటల్స్), 71 పరుగులు (గుజరాత్) రెండు భారీ హాఫ్ సెంచరీలు నమోదు చేసింది. ఈ లిస్ట్లో తర్వాత స్థానాల్లో సోఫీ డివైన్ (141), అష్లీ గార్డ్నర్ (134) ఉన్నారు. ఇప్పటిదాకా ప్రస్తుత ఎడిషన్లో ఆరు మ్యాచ్లు ముగిశాయి.
71* off just 43 deliveries in @mipaltan's highest successful #TATAWPL chase 💙— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 13, 2026
Captain Harmanpreet Kaur is the Player of the Match 😎
Scorecard ▶️ https://t.co/Dxufu4Pisz#KhelEmotionKa | #MIvGG pic.twitter.com/ICEYjDZqzJ
ఇక మ్యాచ్విషయానికొస్తే, గుజరాత్పై ముంబయి 7 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 193 భారీ ఛేదనలో హర్మన్తోపాటు అమన్జోత్ కౌర్ (40 పరుగులు, 26 బంతుల్లో), నికోల కెరీ (38 పరుగులు, 23 బంతుల్లో) రాణించారు. అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 192-5 భారీ స్కోర్ చేసింది. బెత్ మూనీ (33), కనికా అహుజా (35), జార్జీ వేర్హామ్ (43), భార్తి ఫుల్మాలి (36) ఆకట్టుకున్నారు.
Aces the chase in style 😎— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 13, 2026
Captain Harmanpreet Kaur leads @mipaltan to a dominating 7️⃣-wicket victory 💙
This is also #MI's highest successful run chase in #TATAWPL 🤝
Scorecard ▶️ https://t.co/Dxufu4Pisz #KhelEmotionKa | #MIvGG pic.twitter.com/IKoqVlYqhn
