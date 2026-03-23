'ఫెరారీలో వెళ్తున్నా నేను హనుమాన్ చాలీసానే వింటాను'- హార్దిక్ పాండ్య

ఐపీఎల్ 2026- హార్దిక్ పాండ్య లేటెస్ట్ కామెంట్స్

Published : March 23, 2026 at 3:49 PM IST

Hardik Pandya Hanuman Chalisa : ముంబయి ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్య క్రీడా వర్గాల్లో ఎప్పుడూ హాట్​టాపిక్​గా నిలుస్తుంటాడు. రీసెంట్​గా అత్యంత ఖరీదైన ఫెరారీ 12 సిలిండ్రి 'Ferrari 12Cilindri' కారును కొనుగోలు చేశాడు. దీని ఖరీదు రూ.8 కోట్లకు పైమాటే. ఈ లగ్జరీ కారులో పాండ్య రీసెంట్​గా తన గర్ల్​ఫ్రెండ్​తో కలిసి చక్కర్లు కొట్టిన వీడియోలు వైరల్​గా మారాయి. దీంతో అతడి లగ్జరీ లైఫ్ గురించి మరోసారి నెట్టింట చర్చ మొదలైంది. ఈ క్రమంలో హార్దిక్ తాజాగా చేసిన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

ప్రస్తుతం హార్దిక్ ఐపీఎల్ ప్రిపరేషన్స్​లో బిజీగా ఉన్నాడు. తాజాగా జట్టు బ్యాటింగ్ కోచ్​ కీరన్ పొలార్డ్​తో ముంబయిలో ఓ ఈవెంట్​లో పాల్గొన్నాడు. ఇందులో అతడు మాట్లాడుతూ, హనుమాన్ చాలీసా ఇచ్చినంత పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఏ పాట కూడా ఇవ్వలేదని పేర్కొన్నాడు. తాను ఫెరారీ కారులో వెళ్తున్నప్పటికీ జర్నీ చేసేటప్పుడు 'హనుమాన్ చాలీసా'నే వింటానని తెలిపాడు. 'నాకు ఫెరారీ కారు ఉంది. అది ఎంత లగ్జరీ అయినప్పటికీ అందులో వెళ్తుంటే నేను హనుమాన్ చాలీసానే వింటాను. ఏ పాట కూడా హనుమాన్ చాలీసా ఇచ్చినంత పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇవ్వలేదు. దీనిని అందరూ అంగీకరించాల్సిందే!' అని హార్దిక్ చెప్పాడు.

అయితే అత్యంత ఖరీదైన వాచీలు ధరించడం నుంచి లగ్జరీ కార్లలో తిరగడం దాకా హార్దిక్ ఎప్పుడూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటాడు. ఇటీవల భారత్ టీ20 వరల్డ్​కప్ నెగ్గిన సందర్భంలో మైదానంలో తన గర్ల్​ఫ్రెండ్ మహీకా శర్మతో హార్దిక్ చేసుకున్న సంబరాలు కాంట్రవర్సీ అయ్యాయి.

