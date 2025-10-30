ETV Bharat / sports

ముంబయిని వీడి KKRకు వెళ్లనున్న రోహిత్ శర్మ?- 'అది మాత్రం కన్ఫార్మ్' అంటూ MI రిప్లై

ముంబయి ఇండియన్స్​ను రోహిత్ శర్మ వీడనున్నాడా?- వచ్చే సీజన్​ కోల్​కతాతోనేనా?- ముంబయి పోస్టు వైరల్​

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 5:33 PM IST

Rohit Sharma IPL 2026 : సీనియర్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ఐపీఎల్ ఫ్యూచర్​పై మరోసారి చర్చ మొదలైంది. వచ్చే సీజన్​కు అతడు ముంబయి ఇండియన్స్​ను వదిలి కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ ఫ్రాంచైజీకి మారనున్నాడని, ఆ దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయని రెండు రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగుతోంది. రెండేళ్ల కిందట రోహిత్​ను కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించడంతో, వచ్చే సీజన్​కు రోహిత్ నిజంగానే ముంబయిని వదిలేసి కేకేఆర్​కు ఆడాలనుకుంటున్నాడేమోనని నెటిజన్లు అనుకుంటున్నారు. దీనికితోడు కోల్​కతా రీసెంట్​గా చేసిన ఎక్స్​​ పోస్టు ఆజ్యం పోసినట్లైంది. ఈ నేపథ్యంలో ముంబయి ఇండియన్స్ పరోక్షంగా దీనిపై స్పందించింది. మరి కేకేఆర్ పోస్టు ఏంటి? ఇప్పుడు ముంబయి రిప్లైగా చేసిన పోస్టు ఏంటో తెలుసుకుందాం! ​

కోల్​కతా ఎక్స్​ పోస్ట్!
ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్​లో 202 పరుగులతో రాణించి, మ్యాన్ ఆఫ్ ది సిరీస్​గా నిలిచిన రోహిత్ వన్డే ర్యాకింగ్స్​లో రెండు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. దీంతో కెరీర్​లో తొలిసారి టాప్ ప్లేస్​లోకి దూసుకెళ్లాడు. దీంతో రోహిత్​కు మాజీ క్రికెటర్లు, సహచరులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ పోస్టులు పెట్టారు. ఈ క్రమంలో కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ కూడా ఓ పోస్ట్ చేసింది.

ఈ పోస్టుకు ఓ నెటిజన్ రిప్లై ఇస్తూ 'కేకేఆర్​కు రోహిత్ వస్తున్నాడా?' అని కామెంట్ చేశాడు. ఈ కామెంట్​కు కేకేఆర్ 'కన్ఫార్మ్, వరల్డ్​ నెం.1 వన్డే బ్యాటర్' అని రిప్లై ఇచ్చింది. దీంతో ఈ వార్తలకు బలం చేకూరింది. 'కన్ఫార్మ్ అంటే అర్థం ఏంటి?' అని కొందరు అడగగా, మరికొందరు ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ట్రేడింగ్ డీల్ చూడనున్నామంటూ కామెంట్లు పెట్టారు. దీంతో అభిమానులు కన్​ఫ్యూజన్​కు గురవుతున్నారు. రోహిత్ కోల్​కతాకు వెళ్లడం ఖాయమేనని ఇంకొందరు అభిప్రాయపడ్డారు.

ముంబయి ఫ్రాంచైజీ పోస్టు
ముంబయి ఇండియన్స్ ఫ్రాంచైజీ తాజా పోస్టుతో ఈ ప్రచారాలకు గురువారం తెరదించింది. 'రేపు మళ్లీ సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు. అది మాత్రం పక్కా నిజం. కానీ రాత్రి (K night) వేళలో సూర్యుడు ఉదయించడం కష్టమే కాదు అసాధ్యం కూడా' రాసుకొచ్చింది. దీనికి బ్యాగ్రౌండ్​లో ముంబయి లోగోతో ఉన్న రోహిత్ ఫొటోను షేర్ చేసింది. ఈ పోస్టులో కేకేఆర్​కు సంబంధించిన నైట్ (Knight) అనే ఇంగ్లీష్​ పదాన్ని హైలైట్ చేసింది. దీంతో రోహిత్ కేకేఆర్​కు వెళ్లనున్నాడన్న ప్రచారాన్ని పరోక్షంగా ముంబయి కొట్టిపారేసింది! ఇలా తాజా పోస్టుతో ఫ్యాన్స్ కన్​ఫ్యూజన్​కు ముంబయి ఫ్రాంచైజీ క్లారిటీ ఇచ్చింది.

MIతో రోహిత్ జర్నీ
కాగా, ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ చరిత్రలో రోహిత్ శర్మ సక్సెస్​ఫుల్ ప్లేయర్లలో ఒకరు. బ్యాటింగ్​తోపాటు కెప్టెన్సీలోనూ తనదైన మార్క్ చూపిస్తూ తమ ఫ్రాంచైజీ ముంబయి ఇండియన్స్​కు ఐదు టైటిళ్లు అందించాడు. 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 సీజన్లలో ముంబయిని రోహిత్ ఛాంపియన్​గా నిలిపాడు. 2011లో ముంబయితో చేరిన రోహిత్ 14ఏళ్లుగా అదే జట్టుతో కొనసాగుతున్నాడు.

అయితే రెండేళ్ల కిందట రోహిత్​ను కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించి ఆ బాధ్యతలు హార్దిక్ పాండ్యకు అప్పగించింది. దీంతో గత రెండు సీజన్లలో రోహిత్ ప్లేయర్​గానే కొనసాగుతున్నాడు. అప్పట్నుంచి రోహిత్​కు ముంబయి మేనేజ్​మెంట్​కు మధ్య గ్యాప్ పెరిగిందని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగుతోంది.

