దిల్లీ క్యాపిటల్స్ పై ముంబయి ఇండియన్స్ ఘన విజయం
దిల్లీ క్యాపిటల్స్ పై 50 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన ముంబయి ఇండియన్స్
Mumbai Indians Beat Delhi Capitals (MI Insta)
Published : January 10, 2026 at 11:03 PM IST
Mumbai Indians Beat Delhi Capitals : దిల్లీ క్యాపిటల్స్ పై ముంబయి ఇండియన్స్ 50 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 196 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన దిల్లీ క్యాపిటల్స్ 19 ఓవర్లలో 145 పరుగులకు ఆలౌటైంది. చినెల్లె హెన్రీ (56; 33 బంతుల్లో 5×4, 3×6) మినహా మిగతావారెవ్వరూ పెద్దగా రాణించలేదు. ముంబయి బౌలర్లలో నికోలా కారీ, అమేలియా కేర్ చెరో 3 వికెట్లు పడగొట్టగా, బ్రంట్ 2 వికెట్లు, ఇస్మాయిల్, సంస్కృతి గుప్తా తలో వికెట్ పడగొట్టారు.