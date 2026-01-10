ETV Bharat / sports

దిల్లీ క్యాపిటల్స్ పై ముంబయి ఇండియన్స్ ఘన విజయం

దిల్లీ క్యాపిటల్స్ పై 50 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన ముంబయి ఇండియన్స్

Mumbai Indians Beat Delhi Capitals
Mumbai Indians Beat Delhi Capitals (MI Insta)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 10, 2026 at 11:03 PM IST

1 Min Read
Mumbai Indians Beat Delhi Capitals : దిల్లీ క్యాపిటల్స్ పై ముంబయి ఇండియన్స్ 50 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 196 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ 19 ఓవర్లలో 145 పరుగులకు ఆలౌటైంది. చినెల్లె హెన్రీ (56; 33 బంతుల్లో 5×4, 3×6) మినహా మిగతావారెవ్వరూ పెద్దగా రాణించలేదు. ముంబయి బౌలర్లలో నికోలా కారీ, అమేలియా కేర్‌ చెరో 3 వికెట్లు పడగొట్టగా, బ్రంట్‌ 2 వికెట్లు, ఇస్మాయిల్‌, సంస్కృతి గుప్తా తలో వికెట్‌ పడగొట్టారు.

