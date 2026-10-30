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'ఆ ముగ్గురి స్థానాల్లో ఈ ముగ్గురు'- కొత్త కోచ్​లను ప్రకటించిన ముంబయి ఇండియన్స్

Mumbai Indians Coaches : ముంబయి ఇండియన్స్ తమ కొత్త కోచింగ్ స్టాఫ్​ను నియమించుకుంది. ముగ్గురు భారత మాజీ క్రికెటర్లకు కీలక పదవులు ఇచ్చింది.

Mumbai Indians
ముంబయి ఇండియన్స్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2026 at 11:58 AM IST

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Mumbai Indians Coaching Staff : ముంబయి ఇండియన్స్ తమ కొత్త కోచింగ్ స్టాఫ్​ను ప్రకటించింది. రాబోయే 2027 ఐపీఎల్ సీజన్ కోసం మాజీ క్రికెటర్లు రాబిన్ ఉతప్ప, మిచెల్ మెక్లీనగన్, ధవల్ కులకర్ణి, టీ దిలీప్​ను తమ కోచింగ్ టీమ్​లోకి తీసుకుంది. ఈ నియామకాన్ని అధికారికంగా ప్రకటిస్తూ ఎక్స్​లో ఓ పోస్టు చేసింది. ఇక ఈ నలుగురు హెచ్​కోచ్ కీరన్ పొలార్డ్​తో కలిసి పని చేయనున్నారు.

టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ రాబిన్ ఉతప్పను తమ జట్టు బ్యాటింగ్ కోచ్‌గా ముంబయి నియమించింది. ఇక ఆస్ట్రేలియా మాజీ మెక్లీనగన్​ బౌలింగ్​ కోచ్​గా వ్యవహరించనుండగా, ధవల్ కులకర్ణి డొవలప్​మెంట్ బౌలింగ్ కోచ్​గా ఉండనున్నాడు. ఫీల్డింగ్ కోచ్​గా టి. దిలీప్‌ను ఫీల్డింగ్ ఎంపికైయ్యాడు. పొలార్డ్ హెడ్​కోచ్​గా వ్యవహరిస్తాడు. అయితే ఈ కోచింగ్ టీమ్​లో దిలీప్ మినహా మిగిలిన నలుగురు కూడా గతంలో ముంబయి ఇండియన్స్​ జట్టులో ఆడిన ప్లేయర్లే కావడం విశేషం.

2027 ఐపీఎల్​లో ముందు ముంబయి ఇండియన్స్​ కోచింగ్ సిబ్బంది

  • కీరన్ పొలార్డ్ - ప్రధాన కోచ్
  • రాబిన్ ఉతప్ప - బ్యాటింగ్ కోచ్
  • మిచెల్ మెక్లీనగన్ - బౌలింగ్ కోచ్
  • టీకే దిలీప్ - ఫీల్డింగ్ కోచ్
  • ధవల్ కులకర్ణి - డెవలప్‌మెంట్ బౌలింగ్ కోచ్

TAGGED:

ROBIN UTHAPPA IN MUMBAI INDIANS
MUMBAI INDIANS COACHING STAFF
ముంబయి ఇండియన్స్ బ్యాటింగ్ కోచ్

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