'ఆ ముగ్గురి స్థానాల్లో ఈ ముగ్గురు'- కొత్త కోచ్లను ప్రకటించిన ముంబయి ఇండియన్స్
Mumbai Indians Coaches : ముంబయి ఇండియన్స్ తమ కొత్త కోచింగ్ స్టాఫ్ను నియమించుకుంది. ముగ్గురు భారత మాజీ క్రికెటర్లకు కీలక పదవులు ఇచ్చింది.
Published : October 30, 2026 at 11:58 AM IST
Mumbai Indians Coaching Staff : ముంబయి ఇండియన్స్ తమ కొత్త కోచింగ్ స్టాఫ్ను ప్రకటించింది. రాబోయే 2027 ఐపీఎల్ సీజన్ కోసం మాజీ క్రికెటర్లు రాబిన్ ఉతప్ప, మిచెల్ మెక్లీనగన్, ధవల్ కులకర్ణి, టీ దిలీప్ను తమ కోచింగ్ టీమ్లోకి తీసుకుంది. ఈ నియామకాన్ని అధికారికంగా ప్రకటిస్తూ ఎక్స్లో ఓ పోస్టు చేసింది. ఇక ఈ నలుగురు హెచ్కోచ్ కీరన్ పొలార్డ్తో కలిసి పని చేయనున్నారు.
టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ రాబిన్ ఉతప్పను తమ జట్టు బ్యాటింగ్ కోచ్గా ముంబయి నియమించింది. ఇక ఆస్ట్రేలియా మాజీ మెక్లీనగన్ బౌలింగ్ కోచ్గా వ్యవహరించనుండగా, ధవల్ కులకర్ణి డొవలప్మెంట్ బౌలింగ్ కోచ్గా ఉండనున్నాడు. ఫీల్డింగ్ కోచ్గా టి. దిలీప్ను ఫీల్డింగ్ ఎంపికైయ్యాడు. పొలార్డ్ హెడ్కోచ్గా వ్యవహరిస్తాడు. అయితే ఈ కోచింగ్ టీమ్లో దిలీప్ మినహా మిగిలిన నలుగురు కూడా గతంలో ముంబయి ఇండియన్స్ జట్టులో ఆడిన ప్లేయర్లే కావడం విశేషం.
2027 ఐపీఎల్లో ముందు ముంబయి ఇండియన్స్ కోచింగ్ సిబ్బంది
- కీరన్ పొలార్డ్ - ప్రధాన కోచ్
- రాబిన్ ఉతప్ప - బ్యాటింగ్ కోచ్
- మిచెల్ మెక్లీనగన్ - బౌలింగ్ కోచ్
- టీకే దిలీప్ - ఫీల్డింగ్ కోచ్
- ధవల్ కులకర్ణి - డెవలప్మెంట్ బౌలింగ్ కోచ్
Mumbai Indians today announced the appointment of Robin Uthappa as Batting Coach, Mitchell McClenaghan as Bowling Coach, T. Dilip as Fielding Coach and Dhawal Kulkarni as Development Bowling Coach for the upcoming IPL 2027 season. They will join Head Coach Kieron Pollard as part of a new-look coaching group that brings together a strong understanding of the Mumbai Indians culture, extensive international experience and a shared commitment to developing talent and delivering success. https://t.co/cA7yI5Khpk— Mumbai Indians (@mipaltan) October 30, 2026