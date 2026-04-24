'కంకషన్​' కాంట్రవర్సీలో ముంబయి ఇండియన్స్​- రూల్స్ బ్రేక్ చేశారని ఆరోపణలు- కోచ్ రెస్పాన్స్ ఇదే!

ఐపీఎల్​లో 'కంకషన్‌ సబ్​స్టిట్యూట్' కాంట్రవర్సీ- నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ముంబయి ఇండియన్స్​ ప్రవర్తించిందా?- కోచ్ ఏమన్నాడంటే?

Hardik- Santner
Hardik- Santner (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 24, 2026 at 12:11 PM IST

Shardul Thakur Concussion Substitute : ఓటమి బాధలో ఉన్న ముంబయి ఇండియన్స్‌ కాంట్రవర్సీలో చిక్కుకుంది. తాజాగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​తో మ్యాచ్​లో ముంబయి కంకషన్‌ సబ్​స్టిట్యూట్ నిబంధనను దుర్వినియోగం చేసినట్లు తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్​లో ముంబయి ప్లేయర్ మిచెల్ శాంట్నర్ గాయపడ్డాడు. దీంతో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్​లో అతడు బ్యాటింగ్​కు రాలేదు. శాంట్నర్ స్థానంలో ముంబయి శార్దూల్ ఠాకూర్​ను బరిలోకి దింపింది. ప్రస్తుతం ఇదే వివాదానికి కారణమైంది.

మ్యాచ్ 17వ ఓవర్లో శాంట్నర్ గాయపడ్డాడు. బుమ్రా బౌలింగ్​లో బ్యాటింగ్ చేస్తున్న కార్తిక్ శర్మ భారీ షాట్​కు ప్రయత్నించాడు. డీప్​ స్వ్కేర్ లెగ్​లో ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న శాంట్నర్ క్యాచ్​ అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో అతడి భుజానికి తీవ్ర గాయమైంది. దీంతో అతడు మైదానం వీడాడు. అనంతరం ఛేజింగ్​లో రూథర్​ఫోర్డ్ ఔట్ అవ్వడంతో శాంట్నర్​కు బదులుగా కంకషన్‌ సబ్‌స్టిట్యూట్‌గా శార్దూల్ బ్యాటింగ్​ వచ్చాడు.

అయితే నిబంధనల ప్రకారం ఆటగాడి తల, మెడకు గాయం జరిగితేనే కంకషన్‌ సబ్​స్టిట్యూట్​గా ఇంకో ప్లేయర్ బరిలో దిగవచ్చు. అయితే దీన్ని రిఫరీ అంగీకరించేముందు వైద్య నిర్ధారణ కూడా జరగాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మైదానంలో శాంట్నర్ భుజానికి గాయమైనట్లు కనిపించింది. దీంతో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ముంబయి కంకషన్ రూల్​ను ఉపయోగించుకుందని విమర్శలు వస్తున్నాయి. అయితే వీటిపై ముంబయి హెడ్​కోచ్ మహేల జయవర్దనే స్పందించాడు. తమ కంకషన్​ రిప్లేస్​మెంట్​ గురించి మ్యాచ్ అనంతరం వివరించాడు.

కార్తిక్ శర్మ క్యాచ్ పట్టే క్రమంలో శాంట్నర్ మెడ, భుజం రెండూ గాయపడ్డాయని జయవర్దనే అన్నాడు. అలాగే కంకషన్ సబ్‌స్టిట్యూట్ కోసం తాము అడిగినప్పుడు, మ్యాచ్ రిఫరీ అతడి స్థానంలో శార్దూల్‌ ఠాకూర్ ఆడేందుకు అనుమతించారని కూడా వెల్లడించాడు. 'శాంట్నర్​కు మొదట తల, ఆ తర్వాత మెడకు దెబ్బ తగిలింది. ఈ క్రమంలోనే భుజానికి కూడా గాయమైంది. దీంతో అతడిని స్కానింగ్‌కు తీసుకెళ్లారు. తిరిగి వచ్చాక, అతడికి కళ్లు తిరిగాయి'

'అందుకే శాంట్నర్ విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు. భుజానికి ఐస్ కూడా పెట్టారు. కానీ అతను పూర్తిగా రికవరీ కాలేదు. అందుకే కంకషన్ సబ్‌స్టిట్యూట్ కోసం అభ్యర్థించాము. అయితే కచ్చితంగా ఇది మ్యాచ్ రిఫరీ, అంపైర్ల విచక్షణకు సంబంధించిన విషయం. వాళ్లు శార్దూల్‌ను అనుమతించారు. అయితే తన బ్యాటింగ్​ను శార్దూల్‌తో పోల్చడంతో శాంట్నర్​ కూడా నిరాశ పడ్డాడు. కానీ అది అలా జరిగిపోయింది' అని జయవర్దనే వివరణ ఇచ్చాడు.

అయితే కంకషన్​గా వచ్చిన శార్దూల్ పెద్దరా ఆకట్టుకోలేదు. 12 బంతులు ఆడి 6 పరుగులే చేశాడు. అంతకుముందు తొలి ఇన్నింగ్స్​లో శాంట్నర్ అప్పటికే తన నాలుగు ఓవర్ల కోటా పూర్తి చేశాడు. 4 ఓవర్లలో 44 రన్స్​ ఇచ్చి 1 వికెట్ పడగొట్టాడు.

ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, ముంబయిని చెన్నై 103 పరుగుల భారీ తేడాతో చిత్తుగా ఓడించింది. 208 పరుగుల ఛేదనలో ముంబయి 19 ఓవర్లలో 104 పరుగులకే కుప్పకూలింది. తిలక్ వర్మ (37 పరుగులు), సూర్య కుమార్​ యాదవ్ (36 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. ఓపెనర్ డానిష్ మాలేవర్ (0), నమన్ ధీర్ (0), షర్ఫేన్ రూథర్​ఫోర్డ్ (0) ముగ్గురు బ్యాటర్లు డకౌట్ అయ్యారు. కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్య (1), డికాక్ (7) సింగిల్ డిజిట్​కే పరిమితం అయ్యారు. సీఎస్కే బౌలర్లలో అఖిల్ హుస్సెన్ 4, నూర్ అహ్మద్ 2, అన్షుల్ కంబోజ్, ముకేశ్ చౌదరి, ఓవర్టన్, గుర్జపనీత్ సింగ్ తలో 1 వికెట్ తీశారు. అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన సీఎస్కే 20 ఓవర్లలో 207 రన్స్ చేసింది. సుంజు శాంసన్ (103 నాటౌట్) సెంచరీ చేశాడు.

