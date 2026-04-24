'అమ్మా, ఇది నీ కోసమే!'- తల్లి మరణించిన బాధలోనూ మ్యాచ్ ఆడిన ముకేశ్ చౌదరి
ముంబయి ఇండియన్స్ - చెన్నై సూపర్ కింగ్స్- తల్లి మరణించిన రెండు రోజులకే మళ్లీ జట్టులోకి ముకేశ్
Published : April 24, 2026 at 10:08 AM IST
Mukesh Chowdary IPL 2026 : ముంబయి ఇండియన్స్పై చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ భారీ విజయం సాధించింది. వాంఖడే వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో 103 పరుగుల తేడాతో సీఎస్కే నెగ్గింది. అయితే ఈ మ్యాచ్లో సెంచరీ బాదిన సంజు శాంసన్తోపాటు బౌలర్ ముకేశ్ చౌదరి డెడికేషన్ పట్ల ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. తన తల్లి మరణించిన రెండు రోజులకే బరిలోకి దిగడంపై ముకేశ్ను విశ్లేషకులు మెచ్చుకుంటున్నారు. దీంతో మ్యాచ్లో ముకేశ్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా మారాడు.
తల్లి మృతి!
ఈ మంగళవారం ముకేశ్ చౌదరి తల్లి దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యంతో కన్నుముశారు. ఆ సమయంలో అతడు హైదరాబాద్లో సన్రైజర్స్తో మ్యాచ్ ఆడుతున్నాడు. ఈ వార్త అందగానే ముకేశ్ మ్యాచ్ అనంతరం హుటాహుటిన తన సొంత గ్రామం రాజస్థాన్లోని భిల్వారాకు వెళ్లాడు. అక్కడ బుధవారం తల్లి అంత్యక్రియల కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకొని అదే రోజు ముంబయితో మ్యాచ్కు ముందు చెన్నై జట్టుతో కలిశాడు. తల్లి మరణించిన బాధలోనూ జట్టు అవసరాల కోసం వెంటనే బరిలోకి దిగడం అందర్నీ కలచివేసింది.
అమ్మా, ఇది నీ కోసమే!
ముకేశ్కు ముంబయితో మ్యాచ్లో తుదిజట్టులో చోటు దక్కింది. ఇక దుఖఃంలో ఉన్న ముకేశ్ చౌదరి ఆ ప్రభావాన్ని తన ఆటపై పడనివ్వలేదు. తొలుత బ్యాటింగ్లో 7 పరుగులు చేశాడు. అనంతరం బౌలింగ్లో సత్తా చాటాడు. తన తొలి ఓవర్ ఐదో బంతికే ప్రమాదకరమైన క్వింటన్ డికాక్ వికెట్ పడగొట్టాడు. ఈ వికెట్ తీసినప్పుుడు ముకేశ్ ఎలాంటి సంబరాలు చేసుకోలేదు. ఆ సమయంలో అతడు కాస్త ఎమోషనల్ అయ్యాడు. నిశ్శబ్దంగా మైదానంలోనే నిలబడ్డాడు. ఆకాశం వైపునకు వేలు చూపిస్తూ 'అమ్మా, ఇది నీ కోసమే' అన్నట్లుగా ఈ వికెట్ను తన తల్లికి అంకితం ఇచ్చాడు.
Lion spirit in its truest sense! 💛
ముకేశ్కు అంకితం!
మ్యాచ్ అనంతరం చెన్నై కెప్టెన్ రుతురాజ్ వ్యాఖ్యలు అందర్నీ ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ విజయం ముకేశ్కు అంకితం ఇస్తున్నట్లు చెప్పాడు. అటు సీఎస్కే ప్లేయర్లు కూడా ముకేశ్ తల్లికి నివాళిగా ఈ మ్యాచ్లో నల్ల ఆర్మ్ బ్యాండ్లు ధరించి బరిలోకి దిగారు.
Some moments are bigger than the game.— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2026
Walking out to play, carrying a loss no words can hold, you show what heart truly means. Not just a cricketer today, but a son playing for his mother.
Every step, every ball, we stand with you.
The team, the fans, all of us, right beside… pic.twitter.com/8XkaUM15LB
ముకేశ్కు ఇంకిన్ని వికెట్లు పడాలని కోరుకున్నా!
మాజీ క్రికెటర్ అశ్విన్ దీనిపై స్పందించాడు. తల్లి లేని లోటు ఎప్పటికీ మనకు తెలుస్తుందని, తల్లిదండ్రుల ప్రేమను ఈ ప్రపంచంలో మరెవరూ భర్తీ చేయలేరని అన్నాడు. తన ఓ పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు. 'ముకేశ్ తన తల్లిని కోల్పోయాడు. ఆ దుఃఖం నుంచి కోలుకోవడానికి అతనికి కొంత సమయం కావాలి. అయితే ఇలాంటివి జరిగిన తర్వాత కొన్ని రోజులు ఇంట్లోనే ఉండాలని కొందరు అంటారు. మరికొందరు బయటకు వెళ్లి ఆడాలని చెబుతారు. జనాలు ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి అంటూనే ఉంటారు'
'మన సమాజం ఏ స్థాయికి దిగజారిందో నాకు అర్థం కావడం లేదు. అయితే ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ, అతను మ్యాచ్ ఆడాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ పరిస్థితుల్లో అతడు మ్యాచ్ ఆడాలనే తన తండ్రి, బంధువులు కోరుకుని ఉంటారని నేను కచ్చితంగా చెప్పగలను. ఎందుకంటే అవకాశాలు మళ్లీ ఎప్పుడు వస్తాయో ఎవరికీ తెలియదు. ఈ రోజు అతను ఆడిన తీరు, బౌలింగ్ చేసిన విధానం, అతడు చూపించిన స్ఫూర్తిని ప్రశంసిస్తున్నా. నాలుగు ఓవర్లలో 30 పరుగులిచ్చి ఒక వికెట్ పడగొట్టాడు'
'అయితే నిజంగా ముకేశ్ ఈ మ్యాచ్లో మరిన్ని వికెట్లు తీయాలని నేను దేవుడిని ప్రార్థించాను. మనం ఏ వయసులో ఉన్నా అమ్మ అమ్మనే. ఆమె లేని లోటు ఎప్పటికీ మనకు తెలుస్తుంది. తల్లిదండ్రుల ప్రేమను ఈ ప్రపంచంలో మరెవరూ భర్తీ చేయలేరు' అని అశ్విని అన్నాడు.
