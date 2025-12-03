ధోనీకి ఎప్పుడూ ఆ రూల్ పెట్టలేదు- రోహిత్, కోహ్లీలపై ఎందుకింత ఒత్తిడి?: MSK
రోహిత్, కోహ్లీ డొమెస్టిక్ క్రికెట్ ఆడాలా వద్దా అనే చర్చపై మాజీ చీఫ్ సెలెక్టర్ సీరియస్- అజిత్ అగార్కర్కు క్లియర్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన ఎంఎస్కే ప్రసాద్
Published : December 3, 2025 at 2:03 PM IST
MSK On Ro Ko : టీమ్ఇండియా సీనియర్ స్టార్స్ రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ భవిష్యత్తు ప్రణాళికలపై ఇప్పుడు క్రికెట్ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. టెస్టులు, టీ20ల నుంచి తప్పుకున్న వీరిద్దరూ ప్రస్తుతం కేవలం వన్డేలు మాత్రమే ఆడుతున్నారు. దీంతో వీరు ఖాళీగా ఉన్న సమయాల్లో ప్రాక్టీస్ కోసం దేశవాళీ క్రికెట్ విజయ్ హజారే ట్రోఫీ లాంటి టోర్నమెంట్లలో ఆడాలని బీసీసీఐ కోరుకుంటున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, సీనియర్లను ఇలా ఒత్తిడి చేయడంపై మాజీ చీఫ్ సెలెక్టర్ ఎంఎస్కే ప్రసాద్, ప్రస్తుత చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్కు ఒక సూచన చేశారు.
పెద్ద ప్లేయర్లతో పెట్టుకోవద్దు!
రోహిత్, కోహ్లీ వంటి దిగ్గజాలు దేశవాళీ క్రికెట్ ఆడాలా వద్దా అనేది గత కొన్ని నెలలుగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అయితే, వాళ్లను ఇలా ఒత్తిడి చేయడం సరికాదని ఎంఎస్కే ప్రసాద్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. "ముందుగా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, అలాంటి పెద్ద ప్లేయర్ల మైండ్ సెట్తో ఆడుకోకూడదు. వాళ్లు ఇప్పటికే తమను తాము నిరూపించుకుని, అద్భుతంగా రాణిస్తున్న ప్లేయర్లు తప్ప కొత్తగా వస్తున్న కుర్రాళ్లు కాదు" అని అగార్కర్కు గుర్తుచేశారు.
ధోనీకి ఆ రూల్ లేదు- మరి వీరికెందుకు?
తన హయాంలో (2016-2020) జరిగిన విషయాలను ప్రసాద్ ఈ సందర్భంగా బయటపెట్టారు. అప్పట్లో ఎంఎస్ ధోనీ కూడా కెరీర్ చివరి దశలో ఇలాంటి పరిస్థితిలోనే ఉండేవారు. కానీ సెలెక్షన్ కమిటీ ఎప్పుడూ ధోనీని డొమెస్టిక్ క్రికెట్ ఆడమని ఒత్తిడి చేయలేదట. "మేము ధోనీతో ఎప్పుడూ డొమెస్టిక్ క్రికెట్ గురించి మాట్లాడలేదు. తనకు ఎప్పుడు అవసరం అనిపిస్తే అప్పుడు ఆడేవాడు. ఆ స్వేచ్ఛ సీనియర్లకు ఉండాలి" అని ప్రసాద్ స్పష్టం చేశారు. ధోనీకి ఇచ్చిన గౌరవం ఇప్పుడు రోహిత్, కోహ్లీలకు కూడా ఇవ్వాలని ఆయన పరోక్షంగా సూచించారు.
కమ్యూనికేషన్ క్లియర్గా ఉండాలి
సీనియర్లు డొమెస్టిక్ క్రికెట్ ఆడితే అది రాష్ట్ర జట్లలోని యువకులకు కచ్చితంగా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది, అందులో సందేహం లేదు. కానీ అదే పనిగా ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించి వాళ్లను ఇబ్బంది పెట్టకూడదని ప్రసాద్ అన్నారు. బోర్డు వైపు నుంచి కమ్యూనికేషన్ చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. లేదంటే ఆడితే జట్టులో ఉంచుతాం, లేదంటే తీసేస్తాం అనే కఠినమైన పాలసీ అయినా ఉండాలి తప్ప, ఇలా గందరగోళానికి తావివ్వకూడదని ఆయన హితవు పలికారు.
సూపర్ ఫామ్లో రోహిత్, కోహ్లీ
నిజానికి రోహిత్, కోహ్లీ ఇద్దరూ వన్డేల్లో భీకరమైన ఫామ్లో ఉన్నారు. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ తర్వాత ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్ల్లోనే రోహిత్ శర్మ ఒక సెంచరీ, రెండు హాఫ్ సెంచరీలు బాది పరుగుల వరద పారించాడు. ఇక కోహ్లీ విషయానికి వస్తే, మొదట్లో రెండు సార్లు డకౌట్ అయినా, ఆ తర్వాత అద్భుతంగా పుంజుకుని ఒక హాఫ్ సెంచరీ, ఒక సెంచరీతో గర్జించాడు. ఇలా ఫామ్లో ఉన్నవారిని డొమెస్టిక్ ఆడమని ఒత్తిడి చేయడం అర్థరహితం అని ఫ్యాన్స్ కూడా భావిస్తున్నారు.
పరుగుల వరద పారిస్తున్న వీరిని డొమెస్టిక్ ఆడమని ఒత్తిడి చేయడం అనవసరం అనేది మాజీ సెలెక్టర్ వాదన. అగార్కర్ ఈ సలహాను పాటిస్తారా లేక బిసిసిఐ రూల్స్ ప్రకారం సీనియర్లను గ్రౌండ్కు రప్పిస్తారా అనేది చూడాలి. ఏది ఏమైనా, ధోనీ విషయంలో పాటించిన విధానాన్నే రోహిత్, కోహ్లీల విషయంలోనూ పాటించాలని ఎంఎస్కే ప్రసాద్ గట్టిగా కోరుతున్నారు.