సీఎస్కే ఫ్యాన్స్కు షాకింగ్ న్యూస్- రెండు వారాలు ఐపీఎల్కు ధోనీ దూరం
ఐపీఎల్కు మొదటి రెండు వారాలు పాటు ధోనీ దూరం కానున్నట్లు ప్రకటించిన చెన్నై ఫ్రాంచైజీ
Published : March 28, 2026 at 10:52 AM IST
IPL 2026 Dhoni Match : ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ప్రారంభానికి కొన్ని గంటల ముందే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే) ఫ్యాన్స్ కు యాజమాన్యం షాకింగ్ లాంటి వార్త చెప్పింది. టీమ్లో కీలక ఆటగాడు ఎంఎస్ ధోనీకి గాయమైనట్లు ప్రకటించింది. దీంతో అతను టోర్నీలోని కొన్ని మ్యాచ్లకు దూరం కానున్నాడు. కాలికి గాయం కారణంగా ధోనీ మొదటి రెండు వారాల పాటు మ్యాచ్లకు అందుబాటులో ఉండరని ఫ్రాంచైజీ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
కొన్ని రోజులుగా ధోనీ ప్రాక్టీస్ సెషన్లలో చురుగ్గా పాల్గొంటున్న విషయం తెలిసిందే. ధోనీ ప్రాక్టీస్ సెషన్ వీడియోలను సీఎస్కే ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియాలోనూ షేర్ చేస్తుంది. ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న క్రమంలో ధోనీ కాలిపిక్క కండరానికి గాయమైంది. దీంతో వైద్యులు అతన్ని రెండు వారాలు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.
Official Statement— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 28, 2026
MS Dhoni is currently undergoing rehabilitation for a calf strain. As a result, he is likely to miss the first two weeks of TATA IPL 2026.
