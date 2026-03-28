ETV Bharat / sports

సీఎస్‌కే ఫ్యాన్స్​కు షాకింగ్ న్యూస్- రెండు వారాలు ఐపీఎల్​కు ధోనీ దూరం

MS Dhoni (AFP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 28, 2026 at 10:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026 Dhoni Match : ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ప్రారంభానికి కొన్ని గంటల ముందే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్​కే) ఫ్యాన్స్ కు యాజమాన్యం షాకింగ్ లాంటి వార్త చెప్పింది. టీమ్​లో కీలక ఆటగాడు ఎంఎస్ ధోనీకి గాయమైనట్లు ప్రకటించింది. దీంతో అతను టోర్నీలోని కొన్ని మ్యాచ్‌లకు దూరం కానున్నాడు. కాలికి గాయం కారణంగా ధోనీ మొదటి రెండు వారాల పాటు మ్యాచ్‌లకు అందుబాటులో ఉండరని ఫ్రాంచైజీ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేసింది.

కొన్ని రోజులుగా ధోనీ ప్రాక్టీస్ సెషన్లలో చురుగ్గా పాల్గొంటున్న విషయం తెలిసిందే. ధోనీ ప్రాక్టీస్ సెషన్ వీడియోలను సీఎస్​కే ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియాలోనూ షేర్ చేస్తుంది. ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న క్రమంలో ధోనీ కాలిపిక్క కండరానికి గాయమైంది. దీంతో వైద్యులు అతన్ని రెండు వారాలు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.