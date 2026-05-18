'లాస్ట్ టీ20 మ్యాచ్ చెన్నైలోనే ఆడతాను'- ధోనీ వీడియో వైరల్
చెన్నై వర్సెస్ హైదరాబాద్ - అందరి దృష్టి మహేంద్రసింగ్ ధోనీ పైనే- ఏం జరగనుందో మరి!
Published : May 18, 2026 at 3:40 PM IST
MS Dhoni IPL 2026 : 'చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ సీనియర్ స్టార్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ ఇవాళ సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో మ్యాచ్లో బరిలోకి దిగుతాడా?' ప్రస్తుతం క్రీడావర్గాల్లో ఇదే టాపిక్ నడుస్తోంది. ఈ సీజన్లో సీఎస్కే ఇప్పటిదాకా 12 మ్యాచ్లు ఆడినా ధోనీ మైదానంలోకి దిగలేదు. దీంతో తలా రాక కోసం ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. కనీసం ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా అయినా వచ్చి రెండు బంతులు బ్యాటింగ్ చేసినా చాలని అనుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ధోనీ టీ20 రిటైర్మెంట్కు సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
ఆఖరి టీ20 చెన్నైలోనే!
అయితే చెన్నై చేపాక్ వేదికగా జరగనున్న ఇవాళ్టి మ్యాచ్లో బరిలోకి దిగి సొంత అభిమానుల ముందు ధోనీ ఐపీఎల్కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తాడని జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ధోనీ మాట్లాడిన వీడియో ఒకటి బయటకు వచ్చింది. అందులో ధోనీ 'చెన్నైలోనే నా ఆఖరి టీ20 మ్యాచ్ ఉంటుంది' అని అన్నాడు. దీంతో అది నిజం కానుందని అంటున్నారు. 'పక్కా ప్లానింగ్తోనే నా క్రికెట్ కెరీర్ను ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో నా చివరి మ్యాచ్ రాంచీలో ఆడాను. అలాగే ఆఖరి టీ20 మ్యాచ్ను చెన్నైలోనే ఆడతాను కావొచ్చు. అది ఇప్పుడేనా లేదా ఐదేళ్ల తర్వాతనా? అనేది చెప్పలేను!'అని ధోనీ 2021లో సీఎస్కే ఫ్రాంచైజీ నిర్వహించిన ఈవెంట్లో అన్నాడు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతుంది.
ఫిట్గా ఉన్నానా?
ఇదిలా ఉండగా, ధోనీకి సంబంధించిన ఒక కొత్త వీడియో సైతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. అందులో ధోనీ ఎన్ఎస్జీ కమాండర్స్తో మాట్లాడుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఫుడ్ ప్లేట్ చేతిలో పట్టుకొని ఉన్న ధోనీ అందులో 'నేను ఫిట్గా కనిపిస్తున్నానా?' అని ఎన్ఎస్జీ కమాండర్ను నవ్వుతూ అడుగుతాడు. దీంతో తాను ఫిట్గానే ఉన్నానని ఇలా ఫ్యాన్స్కు చెప్పాడని, రిటైర్మెంట్లాంటివి ఏమీ లేవని హింట్ ఇచ్చాడంటూ ఫ్యాన్స్ వాదిస్తున్నారు.
వీడ్కోలు చెప్పేస్తాడా?
అయితే సన్రైజర్స్తో సోమవారం చెన్నై వేదికగానే మ్యాచ్ ఉంది. ఈ సీజన్లో సీఎస్కేకు ఇదే హోం గ్రౌండ్లో లాస్ట్ మ్యాచ్. దీంతో ధోనీ గతంలో చెప్పిన రిటైర్మెంట్ టైమ్ ఇప్పుడే వచ్చేసిందా? అంటే నెటిజన్లు ఔను అనే అంటున్నారు. ప్రస్తుతం 44ఏళ్లు ఉన్న ధోనీ వచ్చే సీజన్దాకా ఫిట్నెస్ కాపాడుకోగలడా? అనేది కచ్చితంగా చెప్పలేం. ఇక ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ నుంచి కూడా సడెన్గా వీడ్కోలు చెప్పి అందర్నీ షాక్కు గురి చేసిన తలా ఇప్పుడు ఐపీఎల్ నుంచి కూడా తప్పుకొని మరోసారి అభిమానులకు షాక్ ఇస్తాడా? అనేది వేచి చూడాలి!