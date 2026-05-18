'లాస్ట్ టీ20 మ్యాచ్ చెన్నైలోనే ఆడతాను'- ధోనీ వీడియో వైరల్

చెన్నై వర్సెస్ హైదరాబాద్ - అందరి దృష్టి మహేంద్రసింగ్ ధోనీ పైనే- ఏం జరగనుందో మరి!

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 3:40 PM IST

MS Dhoni IPL 2026 : 'చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ సీనియర్ స్టార్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ ఇవాళ సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్​తో మ్యాచ్​లో బరిలోకి దిగుతాడా?' ప్రస్తుతం క్రీడావర్గాల్లో ఇదే టాపిక్ నడుస్తోంది. ఈ సీజన్​లో సీఎస్కే ఇప్పటిదాకా 12 మ్యాచ్​లు ఆడినా ధోనీ మైదానంలోకి దిగలేదు. దీంతో తలా రాక కోసం ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. కనీసం ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్​గా అయినా వచ్చి రెండు బంతులు బ్యాటింగ్ చేసినా చాలని అనుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ధోనీ టీ20 రిటైర్మెంట్​కు సంబంధించిన వీడియో వైరల్​గా మారింది.

ఆఖరి టీ20 చెన్నైలోనే!
అయితే చెన్నై చేపాక్ వేదికగా జరగనున్న ఇవాళ్టి మ్యాచ్​లో బరిలోకి దిగి సొంత అభిమానుల ముందు ధోనీ ఐపీఎల్​కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తాడని జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ధోనీ మాట్లాడిన వీడియో ఒకటి బయటకు వచ్చింది. అందులో ధోనీ 'చెన్నైలోనే నా ఆఖరి టీ20 మ్యాచ్ ఉంటుంది' అని అన్నాడు. దీంతో అది నిజం కానుందని అంటున్నారు. 'పక్కా ప్లానింగ్​తోనే నా క్రికెట్ కెరీర్​ను ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్​లో నా చివరి మ్యాచ్ రాంచీలో ఆడాను. అలాగే ఆఖరి టీ20 మ్యాచ్​ను చెన్నైలోనే ఆడతాను కావొచ్చు. అది ఇప్పుడేనా లేదా ఐదేళ్ల తర్వాతనా? అనేది చెప్పలేను!'అని ధోనీ 2021లో సీఎస్కే ఫ్రాంచైజీ నిర్వహించిన ఈవెంట్​లో అన్నాడు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతుంది.

ఫిట్​గా ఉన్నానా?
ఇదిలా ఉండగా, ధోనీకి సంబంధించిన ఒక కొత్త వీడియో సైతం నెట్టింట వైరల్​గా మారింది. అందులో ధోనీ ఎన్​ఎస్​జీ కమాండర్స్​తో మాట్లాడుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఫుడ్ ప్లేట్ చేతిలో పట్టుకొని ఉన్న ధోనీ అందులో 'నేను ఫిట్​గా కనిపిస్తున్నానా?' అని ఎన్​ఎస్​జీ కమాండర్​ను నవ్వుతూ అడుగుతాడు. దీంతో తాను ఫిట్​గానే ఉన్నానని ఇలా ఫ్యాన్స్​కు చెప్పాడని, రిటైర్మెంట్​లాంటివి ఏమీ లేవని హింట్ ఇచ్చాడంటూ ఫ్యాన్స్​ వాదిస్తున్నారు. ​

వీడ్కోలు చెప్పేస్తాడా?
అయితే సన్​రైజర్స్​తో సోమవారం చెన్నై వేదికగానే మ్యాచ్ ఉంది. ఈ సీజన్​లో సీఎస్కేకు ఇదే హోం గ్రౌండ్​లో లాస్ట్ మ్యాచ్. దీంతో ధోనీ గతంలో చెప్పిన రిటైర్మెంట్ టైమ్ ఇప్పుడే వచ్చేసిందా? అంటే నెటిజన్లు ఔను అనే అంటున్నారు. ప్రస్తుతం 44ఏళ్లు ఉన్న ధోనీ వచ్చే సీజన్​దాకా ఫిట్​నెస్ కాపాడుకోగలడా? అనేది కచ్చితంగా చెప్పలేం. ఇక ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ నుంచి కూడా సడెన్​గా వీడ్కోలు చెప్పి అందర్నీ షాక్​కు గురి చేసిన తలా ఇప్పుడు ఐపీఎల్ నుంచి కూడా తప్పుకొని మరోసారి అభిమానులకు షాక్ ఇస్తాడా? అనేది వేచి చూడాలి!

