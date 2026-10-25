2027 ఐపీఎల్ సీజన్లో ధోనీ ఆడతాడా?- RCBపై మిస్టర్ కూల్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్
2026 ఐపీఎల్ మిస్ అయిన ధోనీ మళ్లీ తన ఫ్యూచర్పై మాట్లాడాడు. బెంగళూరులో జరిగిన కార్యక్రమంలో 2027 సీజన్తో పాటు సీఎస్కే గత రెండేళ్ల ఫామ్, ఆర్సీబీ వరుస టైటిళ్ల గురించి కూడా స్పందించాడు.
Published : October 25, 2026 at 12:19 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 12:26 PM IST
MS Dhoni IPL 2027 : ఐపీఎల్లో ధోనీ మళ్లీ కనిపిస్తాడా లేదా అన్న ప్రశ్నకు ఇప్పటికీ ఫుల్ స్టాప్ పడలేదు. 2026 సీజన్ మొత్తం ఫిట్నెస్ సమస్యలతో దూరంగా ఉన్న అతడు, 2027 సీజన్లో ఆడడంపైనా క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. డిసెంబర్కు ముందు తన శరీరం ఎంత వరకు సహకరిస్తుందో చూసి నిర్ణయం తీసుకుంటానని చెప్పాడు. అదే సమయంలో గత రెండు సీజన్లుగా సీఎస్కే పడుతున్న ఇబ్బందులను కూడా దాచిపెట్టలేదు. ఆర్సీబీ వరుసగా రెండు టైటిళ్లు గెలవడాన్ని కూడా మెచ్చుకున్నాడు.
డిసెంబర్కు ముందు నిర్ణయం
బెంగళూరులో జరిగిన ఒక హెల్త్కేర్ కార్యక్రమంలో ధోనీకి మరో ఐపీఎల్ సీజన్ ఆడాలనుకుంటున్నారా అని ప్రశ్న ఎదురైంది. దానికి అతడు తన స్టైల్లోనే సమాధానం ఇచ్చాడు. ముందుగా కొన్ని టెస్టులు చేయించుకోవాలని, డాక్టర్ల రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాతే తన శరీరం ఇంకో సీజన్కు సరిపోతుందో లేదో చూడాలని అన్నాడు. డిసెంబర్కు ముందు ఈ విషయంలో ఒక క్లారిటీకి రావాల్సి ఉంటుందని చెప్పాడు. తనను తాను పాత వింటేజ్ వాహనంతో పోల్చుతూ, అది ఇంకా రోడ్డుపై బాగా నడవాలంటే డాక్టర్లే చూసుకోవాలని సరదాగా వ్యాఖ్యానించాడు.
Credit where it's due! 👏🏆 #MSDhoni #CSK #RCB #ViratKohli https://t.co/m1Z0soAp8p— Star Sports (@StarSportsIndia) October 25, 2026
2026 మొత్తం మిస్
2026 ఐపీఎల్లో ధోనీ ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు. ముఖ్యంగా కాలి కండరాల సమస్య అతడిని సీజన్ మొత్తం దూరంగా ఉంచింది. గత కొన్నేళ్లుగా బ్యాటింగ్లో కూడా అతడి పాత్ర తగ్గిపోయింది. ముందులా ఎక్కువ ఓవర్లు క్రీజులో ఉండకుండా, చివరి ఓవర్లలో వచ్చి పెద్ద షాట్లు కొట్టే బాధ్యతకే పరిమితమయ్యాడు. అయినా ఐపీఎల్లో 278 మ్యాచ్లు ఆడిన ధోని 5,439 పరుగులు చేశాడు. సగటు 38.30 కాగా, 24 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. కెప్టెన్గా సీఎస్కేకు ఐదు ఐపీఎల్ టైటిళ్లు, రెండు ఛాంపియన్స్ లీగ్ టీ20 ట్రోఫీలు అందించాడు. అతడు తిరిగి వస్తే పూర్తి సీజన్ ఆడగలడా, కీపింగ్ చేస్తాడా అన్నది ఫిట్నెస్ రిపోర్ట్ తర్వాతే తెలుస్తుంది.
ఆర్సీబీ బాగా ఆడిందన్న ధోని
ధోనీ సీఎస్కే, ఆర్సీబీ ఫామ్ గురించి కూడా మాట్లాడాడు. కాగితంపై జట్టు ఎంత బలంగా ఉందన్నది పెద్ద విషయం కాదని, మ్యాచ్ రోజు ఎవరు బాగా ఆడతారన్నదే ముఖ్యం అని చెప్పాడు. గత రెండు సంవత్సరాల్లో సీఎస్కే ఇబ్బంది పడిందని ఒప్పుకున్నాడు. అదే సమయంలో ఆర్సీబీ చాలా బాగా ఆడిందని కూడా చెప్పాడు. 2025, 2026లో వరుసగా రెండు ఐపీఎల్ టైటిళ్లు గెలిచిన ఆర్సీబీ గత కొన్ని సీజన్లుగా మంచి ఫలితాలు సాధిస్తోంది. సీఎస్కే మాత్రం 2025లో చివరి స్థానంలో నిలిచి, 2026లో ఎనిమిదో స్థానంతో ముగించింది.
#WATCH | Bengaluru, Karnataka | On his IPL future, Former Indian Cricket Team Captain Mahendra Singh Dhoni says, "I'll have to go through the tests. You'll have to give me the report, and before December, I'll need to assess how strong I am and whether I can play one more season. If I'm not fit enough, then you'll have to make sure you do everything right to get this old vintage vehicle running smoothly on the road..." (24.10)— ANI (@ANI) October 24, 2026
సీఎస్కేకు రెండేళ్లుగా కష్టమే
2024 నుంచి రుతురాజ్ గైక్వాడ్ కెప్టెన్సీలో ఆడుతున్న సీఎస్కేకు పాత స్థాయి ఫలితాలు మళ్లీ రాలేదు. 2023లో ధోనీ కెప్టెన్సీలో టైటిల్ గెలిచిన తర్వాత మళ్లీ ట్రోఫీ దక్కలేదు. ఆర్సీబీతో జరిగిన గత ఐదు మ్యాచ్ల్లో కూడా సీఎస్కే నాలుగింటిలో ఓడింది. మంచి రోజులు, చెడు రోజులు రెండూ వస్తాయని, జట్టు ఓడుతున్నప్పుడు అక్కడి నుంచి ఎలా బయటపడుతుందన్నదే అసలు పరీక్ష అని ధోనీ చెప్పాడు. వచ్చే సీజన్లో గాయాలు తగ్గి, కీలక ఆటగాళ్లు పూర్తి సీజన్ అందుబాటులో ఉండాలని కోరుకున్నాడు. రుతురాజ్ కెప్టెన్సీకి మారిన తర్వాత ప్లేయర్ల గాయాలు, మార్పులు కలిసి సీఎస్కేకు ఒక స్థిరమైన కాంబినేషన్ దొరకకుండా చేశాయి.
ప్లేయర్ల రోల్స్ క్లియర్గా ఉండాలి
జట్టులో ప్రతి ప్లేయర్కు తన పాత్ర ఏంటో తెలిసి ఉంటే చాలా విషయాలు సులభమవుతాయని ధోనీ చెప్పాడు. సీఎస్కే ఇప్పుడు చూసుకోవాల్సింది కూడా అదే అన్నాడు. మరోవైపు ఆర్సీబీ రజత్ పాటిదార్ కెప్టెన్సీలో బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింటిలో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తూ వరుసగా టైటిళ్లు గెలిచింది. గత రెండు సీజన్లలో ఆర్సీబీ తమకంటే మెరుగ్గా ఆడిందనే విషయాన్ని అంగీకరించడంలో ఎలాంటి సమస్య లేదని ధోనీ చెప్పాడు.
VIDEO | Bengaluru: "RCB have been consistent against us, hope to stay injury-free and deliver close games," says Cricketer Mahendra Singh Dhoni. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) #MSD #CSK #RCB #Dhoni https://t.co/9Rs5p4oPVI— Press Trust of India (@PTI_News) October 24, 2026
బెంగళూరు గ్రౌండ్పైన కామెంట్
బెంగళూరు మైదానం గురించి కూడా ధోనీ సరదాగా మాట్లాడాడు. ఇక్కడ బంతి బాగా ట్రావెల్ అవుతుందని, బ్యాటర్లకు సిక్సర్లు కొట్టడం సులభమని అన్నాడు. బౌలర్లకు మాత్రం ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పాడు. ఇలాంటి గ్రౌండ్లో బాగా బౌలింగ్ చేస్తే మంచి బౌలర్గా పేరు వస్తుందని కూడా అన్నాడు. ఇక 2027లో ధోనీ మళ్లీ సీఎస్కే జెర్సీలో కనిపిస్తాడా అన్నది అతడి ఫిట్నెస్పైనే ఆధారపడి ఉంది. డిసెంబర్కు ముందు జరిగే పరీక్షల తర్వాతే తన నిర్ణయం తీసుకుంటానని ధోనీ చెప్పాడు.
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