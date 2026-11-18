రోహిత్ నుంచి రైనా వరకు ధోనీపై ఎమోషనల్ పోస్టులు- చెన్నైలో డ్రోన్లతో ఘనంగా వీడ్కోలు
Grand Farewell For Dhoni : ఐపీఎల్కు ఎంఎస్ ధోనీ వీడ్కోలు పలకడంతో క్రికెటర్లు తమ అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకుంటున్నారు. రోహిత్ శర్మ, బుమ్రా, సురేశ్ రైనా సహా పలువురు ధోనీతో తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు.
Published : November 18, 2026 at 12:18 PM IST
ఐపీఎల్లో ఎంఎస్ ధోనీ ఆట ముగిసింది. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు బలంగా ఉన్న ధోనీ ఇకపై ఆటగాడిగా కనిపించడు. 2027 సీజన్ నుంచి టీమ్ మెంటార్గా వ్యవహరించనున్నట్లు సీఎస్కే యాజమాన్యం మంగళవారం ప్రకటించింది. ఈ ప్రకటనతో ధోనీ అభిమానులు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ప్రత్యర్థి జట్ల ఆటగాళ్లు కూడా అతడితో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకుంటున్నారు. ఒకప్పుడు మైదానంలో ధోనీతో పోటీపడిన క్రికెటర్ల నుంచి అతడి నాయకత్వంలో ఆడిన యువ ఆటగాళ్ల వరకు చాలా మంది సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. భారత క్రికెట్కు, ఐపీఎల్కు ధోనీ అందించిన సేవలను గుర్తుచేసుకుంటూ శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.
రోహిత్, బుమ్రా ఏమన్నారంటే
ఐపీఎల్లో ముంబయి ఇండియన్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మధ్య జరిగిన ఎన్నో ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్లో రోహిత్ శర్మ, ధోనీ ప్రత్యర్థి కెప్టెన్లుగా తలపడ్డారు. ధోనీ రిటైర్మెంట్పై స్పందించిన రోహిత్, అద్భుతమైన ఐపీఎల్ కెరీర్ పూర్తి చేసుకున్నందుకు అభినందనలు తెలిపాడు. ఇన్నేళ్లు కలిసి మైదానాన్ని పంచుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని, ఎన్నో జ్ఞాపకాలు మిగిలాయని పేర్కొన్నాడు. భారత జట్టులో ధోనీ కెప్టెన్సీలో అరంగేట్రం చేసిన జస్ప్రీత్ బుమ్రా కూడా స్పందించాడు. తన అభిమాన క్రికెటర్ ధోనీయేనని, అతడినే ఎక్కువగా ఆదర్శంగా తీసుకున్నానని చెప్పాడు. ఇన్నేళ్ల జ్ఞాపకాలకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ కొత్త బాధ్యతల్లో సక్సెస్ కావాలని కోరుకున్నాడు. బీసీసీఐ ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్ శుక్లా కూడా ఐపీఎల్ అభివృద్ధి, విజయాల్లో ధోనీ కీలక పాత్ర పోషించాడని పేర్కొన్నాడు. అతడి నాయకత్వం ఎంతోమంది యువ క్రికెటర్లకు స్ఫూర్తినిచ్చిందని తెలిపాడు.
'కెప్టెన్ ఎప్పటికీ మా తలానే' అంటూ రైనా
ధోనీతో అత్యంత సన్నిహితంగా ఉన్న క్రికెటర్లలో సురేశ్ రైనా ఒకడు. చెన్నై జట్టులో ఇద్దరూ కలిసి ఎన్నో విజయాలు అందుకున్నారు. ధోనీ రిటైర్మెంట్పై రైనా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టాడు. కొన్ని బంధాలు క్రికెట్కు మించినవని, కొన్ని భాగస్వామ్యాలు మైదానం బయట కూడా కొనసాగుతాయని రాసుకొచ్చాడు. ధోనీతో డ్రెస్సింగ్ రూమ్ పంచుకోవడం నుంచి ట్రోఫీలు గెలవడం వరకు ప్రతి క్షణం జీవితాంతం గుర్తుంటుందని పేర్కొన్నాడు. ఏడో నంబర్ జెర్సీ ఇకపై మైదానంలో కనిపించకపోయినా చెపాక్ గుండె చప్పుడుగా ధోనీ ఎప్పటికీ ఉంటాడని చెప్పాడు. మెంటార్గా కొత్త ప్రయాణం ప్రారంభిస్తున్న ధోనీ తన అనుభవంతో మరెంతోమందిని తీర్చిదిద్దుతాడని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశాడు. బాధ్యత మారినా ధోనీ స్థానం మారదని, ఒకసారి కెప్టెన్ అయితే ఎప్పటికీ తమ తలానే అంటూ రైనా తన ప్రేమను వ్యక్తం చేశాడు.
Congratulations on an incredible IPL career, Dhoni bhai. It's been fun sharing the field and so many memories with you over the years. Much respect! https://t.co/EI4KqVRavv— Rohit Sharma (@ImRo45) November 18, 2026
టీవీలో చూసిన హీరోతో కలిసి ఆడానంటూ
శ్రీలంక పేసర్ మతీష పతిరణ కూడా ధోనీతో తన అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్నాడు. చిన్నప్పుడు టీవీలో అభిమానిగా చూసిన క్రికెటర్తో ఒకరోజు డ్రెస్సింగ్ రూమ్ పంచుకుంటానని కలలో కూడా అనుకోలేదని చెప్పాడు. 2022 నుంచి ధోనీతో సాగిన ప్రయాణం మర్చిపోలేనిదని, తనపై నమ్మకం ఉంచి అవకాశాలు ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. అలాగే భారత యువ బ్యాటర్ రింకూ సింగ్ కూడా ధోనీ నుంచి నేర్చుకున్న పాఠాలు, జ్ఞాపకాలకు థ్యాంక్స్ చెప్పాడు. ముంబయి ఇండియన్స్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ చిన్నప్పటి నుంచి ధోనీ ఆట చూస్తూ పెరిగానని పేర్కొన్నాడు. తన ఆటను మెరుగుపరుచుకునే సమయంలో ధోనీ ఇచ్చిన సలహాలు ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయని చెప్పాడు. యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ కూడా ధోనీతో కలిసి దిగిన ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడు.
Some partnerships go beyond cricket. Some bonds go beyond the boundary. And some legends never truly retire. 💛 @msdhoni From sharing the dressing room to lifting trophies together, every moment with you, Mahi bhai, has been a memory for life. We’ve celebrated victories, faced challenges, and lived a dream that will always remain close to my heart. The No. 7 jersey may no longer walk onto the field, but your legacy will forever be the heartbeat of Chepauk. 🦁 As you begin a new innings as mentor of our beloved CSK, I know the same calm mind, fearless spirit, and unmatched wisdom will continue to inspire generations. From leading us on the field to guiding us from the sidelines, you’ll always be our Thala. The role changes, the legacy doesn’t. Once a captain, forever our Thala. 💛 Love you always, Mahi bhai. 🫂 #ThalaForever #MSDhoni #WhistlePodu— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) November 17, 2026
ఐదు ఐపీఎల్ టైటిళ్లు- 5439 పరుగులు
2008లో ఐపీఎల్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ధోనీ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు ప్రధాన ఆటగాడిగా కొనసాగాడు. అతడి నాయకత్వంలో సీఎస్కే 2010, 2011, 2018, 2021, 2023 సంవత్సరాల్లో ఐదు ఐపీఎల్ టైటిళ్లు గెలిచింది. అలాగే 2010, 2014లో రెండు ఛాంపియన్స్ లీగ్ టీ20 ట్రోఫీలు అందుకుంది. చెన్నైపై నిషేధం ఉన్న 2016, 2017 సీజన్లలో రైజింగ్ పుణె సూపర్జెయింట్ తరఫున ధోనీ ఆడాడు. 2018లో మళ్లీ చెన్నైకి వచ్చి జట్టును ఛాంపియన్గా నిలిపాడు. 2024 సీజన్కు ముందు రుతురాజ్ గైక్వాడ్కు కెప్టెన్సీ అప్పగించాడు. మొత్తం 278 ఐపీఎల్ మ్యాచ్లో 5439 పరుగులు చేసిన ధోనీ 24 హాఫ్ సెంచరీలు, 264 సిక్సర్లు నమోదు చేశాడు. అతడి బ్యాటింగ్ సగటు 38.30 కాగా స్ట్రైక్ రేట్ 137.45గా ఉంది. 2025లో గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్ అతడి చివరి ఐపీఎల్ మ్యాచ్. కాలికి గాయం కారణంగా 2026 సీజన్కు దూరమైన ధోనీ ఇప్పుడు ఆటకు పూర్తిగా వీడ్కోలు పలికాడు.
వందల డ్రోన్లతో వీడ్కోలు
ధోనీ రిటైర్మెంట్ సందర్భంగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ యాజమాన్యం చెపాక్లోని ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియంలో స్పెషల్ డ్రోన్ షో నిర్వహించింది. వందలాది డ్రోన్లను ఉపయోగించి ఆకాశంలో ధోనీ ముఖచిత్రాన్ని ప్రదర్శించారు. అతడి ప్రత్యేకమైన హెలికాప్టర్ షాట్, మెరుపువేగంతో చేసే స్టంపింగ్ను కూడా డ్రోన్లతో చూపించారు. ధోనీ జెర్సీ నంబర్ 7తో పాటు అభిమానులు ప్రేమగా పిలుచుకునే 'తలా' పేరును ఆకాశంలో హైలెట్ అయ్యేలా చేశారు. 'తలా ఫరెవర్' అనే అక్షరాలను కూడా ప్రదర్శించారు. ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. మరోవైపు డిసెంబర్ 16న గోవాలో జరగనున్న ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి చెన్నై సిద్ధమవుతోంది. ఆటగాడిగా రిటైరైన ధోనీ ఈసారి మెంటార్ హోదాలో జట్టు ప్రణాళికల్లో భాగం కానున్నాడు. 2027 సీజన్కు సంబంధించిన ఆటగాళ్ల ఎంపికలో అతడి అనుభవాన్ని చెన్నై యాజమాన్యం ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంది.
IPL Dhoni : ప్లేయర్గా ధోనీ గుడ్బై- మెంటార్గా బాధ్యతలు
CSK ధోనీని వదిలేస్తే రూ.4 కోట్లు మిగులుతాయి- ఆయన కంటే బుమ్రానే బెటర్ : అశ్విన్