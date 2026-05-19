ఐపీఎల్ 2027లో ధోనీ ఆడటం కష్టమేనా? ఆ ఎమోషనల్ సీన్ వెనుక అసలు నిజం ఇదే!

ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో గాయం వల్ల ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడని ధోనీ - ఐపీఎల్ 2027లో ఆడాలి అని ధోనీని కోరిన మాజీ ప్లేయర్ సురేష్ రైనా

Published : May 19, 2026 at 12:29 PM IST

MS Dhoni IPL 2027 Playing Status : ఐపీఎల్ క్రికెట్‌లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఫ్యాన్స్‌కు ఎంఎస్ ధోనీ అంటే ఒక ప్లేయర్ మాత్రమే కాదు, అతను ఒక ఎమోషన్. ఈ 2026 సీజన్‌లో ధోనీని మైదానంలో చూడాలి అని ఎంతో మంది ఆశపడ్డా, గాయం కారణంగా ఒక్క మ్యాచ్‌లోనూ బ్యాట్ పట్టలేదు. దీంతో అభిమానులు తీవ్ర నిరాశలో మునిగిపోయారు. అయితే సోమవారం రాత్రి చెపాక్ మైదానంలో ఒక అద్భుతమైన సీన్ హైలెట్ అయ్యింది. మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత ధోనీ గ్రౌండ్‌లోకి అడుగు పెట్టడంతో స్టేడియం మొత్తం మారుమోగిపోయింది. కానీ అదే సమయంలో ఆయన తన ప్రాణ స్నేహితుడు, మాజీ సహచరుడు సురేష్ రైనాతో అన్న కొన్ని మాటలు ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ గుండెల్ని పిండేస్తున్నాయి. అసలు ధోనీ రాబోయే సీజన్‌లో ఆడబోతున్నారా లేదా? రైనాతో ఆయన పంచుకున్న ఆ చేదు నిజం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

చెపాక్‌లో చెన్నైకి షాక్
సోమవారం రాత్రి చెన్నైలోని చేపాక్ స్టేడియంలో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మధ్య కీలక మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ హోరాహోరీ పోరులో చెన్నై జట్టు 5 వికెట్ల తేడాతో ఎస్ఆర్‌హెచ్ చేతిలో ఓటమి పాలైంది. ఈ ఓటమితో ఫ్యాన్స్ నిరాశ చెందినప్పటికీ, మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత వాళ్లకు ఒక పెద్ద సర్ ప్రైజ్ దొరికింది. ఈ సీజన్‌లో హోమ్ గ్రౌండ్‌లో సీఎస్‌కేకి ఇదే ఆఖరి మ్యాచ్ కావడంతో, ఎంఎస్ ధోనీ మైదానంలోకి వచ్చారు. టీమ్ మెంబర్స్‌తో కలిసి ఫొటోలు దిగడమే కాకుండా, స్టేడియం మొత్తం చుట్టూ తిరుగుతూ అభిమానులకు అభివాదం చేశారు. ఈ ల్యాప్ ఆఫ్ ఆనర్ చూస్తుంటే ధోనీ ఇక క్రికెట్‌కు పూర్తిగా గుడ్ బై చెప్పేస్తున్నారా అన్న అనుమానాలు ఫ్యాన్స్‌లో మొదలయ్యాయి.

రైనా రిక్వెస్ట్ ధోనీ రిప్లై
ఈ మ్యాచ్‌కు కామెంటేటర్‌గా వచ్చిన సురేష్ రైనా, గ్రౌండ్‌లో ధోనీని కలిసి కాసేపు ముచ్చటించారు. ఈ ఇద్దరు దిగ్గజాలు చెన్నై జట్టుకు ఎన్నో గొప్ప విజయాలు అందించారు. ఈ సందర్భంగా రైనా ఐపీఎల్ 2027లో ఆడటం గురించి ధోనీని అడిగారు. ఆ సంభాషణ వివరాలను రైనా స్వయంగా వెల్లడించారు. "నేను ధోనీతో అన్నాను.. నువ్వు ఐపీఎల్ 2026కి ఎలాగో మిస్స్ డ్ కాల్ ఇచ్చావు కాబట్టి ఇది కౌంట్ అవ్వదు, నువ్వు కచ్చితంగా వచ్చే ఏడాది ఆడాల్సిందే అని చెప్పాను. దానికి ధోనీ స్పందిస్తూ.. నా శరీరం ఇప్పుడు కొంచెం బలహీనపడింది, మునుపటిలా సహకరించడం లేదు అని అన్నాడు" అని రైనా చెప్పారు. ధోనీ నోటి నుంచి ఈ మాట వినడంతో అభిమానులు ఎమోషనల్ అవుతున్నారు.

నువ్వు ఆడాల్సిందే తలా!
ధోనీ ఆ మాట అన్నప్పటికీ రైనా మాత్రం వదిలి పెట్టలేదు. "నువ్వు ఏం చెప్పినా మేము నమ్మం, వచ్చే ఏడాది నువ్వు ఖచ్చితంగా గ్రౌండ్‌లోకి రావాల్సిందే అని నేను ధోనీతో గట్టిగా చెప్పాను" అని రైనా నవ్వుతూ గుర్తు చేసుకున్నారు. అయితే వచ్చే ఏడాది ఆడాలా వద్దా అనేది పూర్తిగా ధోనీ వ్యక్తిగత నిర్ణయం అని, ఆయన ఎప్పుడూ పాజిటివ్‌గానే ఆలోచిస్తారని రైనా ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం టీమ్‌లోని యువ ఆటగాళ్లతో ధోనీ మంచి అనుబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారని, ఆయన జట్టుతో కలిసి ప్రయాణించడం ప్లేయర్స్‌లో ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతోంది అని రైనా వివరించారు.

కోచ్ ఫ్లెమింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు
మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత జరిగిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌లో సీఎస్‌కే హెడ్ కోచ్ స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్‌కు కూడా ధోనీ భవిష్యత్తుపైనే ప్రశ్నలు ఎదురయ్యాయి. దీనిపై ఫ్లెమింగ్ స్పందిస్తూ వచ్చే సీజన్‌లో ధోనీ ఉంటారా లేదా అనేది పూర్తిగా ఫ్రాంచైజీ మేనేజ్‌మెంట్ తీసుకునే నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్పారు. "ధోనీ ఈ ఏడాది మ్యాచ్‌లు ఆడకపోయినా జట్టుతోనే ఉన్నాడు. యువ ఆటగాళ్లకు గైడెన్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన పాత్ర చాలా పెద్దది. టీమ్‌పై ఆయన ప్రభావం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అయితే వచ్చే ఏడాది ఆడే విషయం మాత్రం మేనేజ్‌మెంట్ చూసుకుంటుంది, నా చేతుల్లో ఏమీ లేదు" అని ఫ్లెమింగ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు.

కొత్త తరం ఆటగాళ్లను తయారు చేయడమే లక్ష్యం
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ప్రస్తుతం ఒక మార్పు దశలో ఉంది. ధోనీ స్థానాన్ని భర్తీ చేసేలా భవిష్యత్తు తరాల కోసం కొత్త ఆటగాళ్లను జట్టులోకి తీసుకుంటున్నామని ఫ్లెమింగ్ చెప్పారు. "మేము ఈ సీజన్‌లో కొంతమంది కొత్త ప్లేయర్స్‌ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాము. వాళ్లు భవిష్యత్తులో సీఎస్‌కేకి కీలక ఆటగాళ్లు అవుతారని నమ్ముతున్నాము. క్రికెట్‌లో ఫలితాలను బట్టే జడ్జ్ చేస్తారు అనేది నిజం, కానీ జట్టు భవిష్యత్తు కూడా మాకు ముఖ్యమే" అని కోచ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ధోనీ లేకపోయినా జట్టును బలోపేతం చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు ఆయన మాటలను బట్టి అర్థమవుతోంది.

44 ఏళ్ల వయసు ఫిట్‌నెస్ సమస్యలే వల్లే ఇలా
ఎంఎస్ ధోనీకి ప్రస్తుతం 44 ఏళ్ల వయసు ఉంది. ఈ వయసులో ప్రొఫెషనల్ క్రికెట్ ఆడటం, అందులోనూ వికెట్ కీపింగ్ చేయడం అంత సులభం కాదు. ఈ సీజన్‌లో ఆయన గాయం కారణంగా ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడకపోవడానికి కారణం కూడా ఇదే. శరీరం సహకరించడం లేదు అని ధోనీ స్వయంగా ఒప్పుకోవడం చూస్తుంటే, ఆయన ఐపీఎల్ కెరీర్ ముగింపు దశకు వచ్చేసింది అని స్పష్టమవుతోంది. వచ్చే ఏడాది ఐపీఎల్‌లో మెగా వేలం ఉండటంతో, చెన్నై జట్టు ధోనీని ప్లేయర్‌గా రిటైన్ చేసుకుంటుందా లేదా అనేది ఇప్పుడు పెద్ద సస్పెన్స్‌గా మారింది. అయితే అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు సైలెంట్‌గా గుడ్ బై చెప్పిన మాహీ, ఐపీఎల్‌కు కూడా అలాగే ముగింపు పలుకుతారా లేక అభిమానుల కోసం ఐపీఎల్ 2027లో మళ్ళీ ప్యాడ్లు కడతారా అనేది తెలియాలి అంటే మరికొన్నాళ్లు ఆగాల్సిందే.

