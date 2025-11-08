వచ్చే IPLలోనూ ఆడనున్న ధోనీ- మరి జీతం తగ్గిందా? పెరిగిందా?
Published : November 8, 2025 at 1:52 PM IST
MS Dhoni IPL 2026 : 'తలా' ఫ్యాన్స్కు ఇది గుడ్ న్యూస్. కానీ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేసే న్యూస్. 'మిస్టర్ కూల్' ఎంఎస్ ధోనీ, ఐపీఎల్ 2026 ఆడటం ఖాయమని చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) కన్ఫార్మ్ చేసింది. వచ్చే సీజన్కు అందుబాటులో ఉంటానని ధోనీ కన్ఫార్మ్ చేసినట్లు చెన్నై సీఈవో కాశీ విశ్వనాథన్ తాజాగా వెల్లడించారు. గత రెండు సీజన్లుగా మోకాలి నొప్పితో బాధపడుతున్నా ఐపీఎల్లో ధోనీ చైన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరఫున బరిలోకి దిగుతున్నాడు. అలా ఈసారి కూడా 19వ సీజన్ ఆడేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. మరో ఐదు నెలల్లో ధోనీని మైదానంలో చూడొచ్చంటూ హ్యాహీగా ఉన్నారు. మరి అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్గా బరిలోకి దిగనున్న ధోనీకి ఐపీఎల్ ఆడితే వచ్చే శాలరీ ఎంతో మీకు తెలుసా?
అప్పుడు చాలా తక్కువ!
2025 మెగా వేలానికి ముందు ధోనీ ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. తనను తాను 'అన్క్యాప్డ్' కేటగిరీ కింద రిటైన్ చేసుకోవడానికి అంగీకరించాడు. నిజానికి, ధోనీ వేలంలోకి వచ్చి ఉంటే, ఏ ఫ్రాంచైజీ అయినా రూ. 20 కోట్లకు పైగా పెట్టడానికి రెడీగా ఉండేది. కానీ, 'తలా' డబ్బుకు విలువ ఇవ్వలేదు. CSK జట్టు వేలంలో మంచి ప్లేయర్లను కొనుగోలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో, కేవలం రూ. 4 కోట్లకే చెన్నైతో ఉండిపోవడానికి ఒప్పుకున్నాడు. సీఎస్కే ఫ్రాంచైజీ పట్ల తనకున్న విధేయతను మరోసారి నిరూపించుకున్నాడు.
2026లోనైనా జీతం పెరుగుతుందా?
ధోనీ 2026 సీజన్ ఆడతాడని కన్ఫార్మ్ అయ్యాక అందరిలో ఒకటే ప్రశ్న- "జీతం పెంచుతారా?" అని. కానీ, రూల్స్ ప్రకారం ఆ ఛాన్సే లేదు. 2025 మెగావేలానికి ముందు ప్లేయర్స్తో మూడు సంవత్సరాల కాంట్రాక్ట్ (2025, 2026, 2027) కుదుర్చుకుంటారు. ఈ మూడేళ్ల పాటు జీతం మారదు. కాబట్టి, ధోనీ 2026 ఐపీఎల్ సీజన్లో కూడా రూ. 4 కోట్లు మాత్రమే అందుకోనున్నాడు. ఒకప్పుడు ఐపీఎల్లోనే అత్యధిక జీతం తీసుకున్న ప్లేయర్గా రికార్డు సృష్టించిన ధోనీ, ఇప్పుడు లెజెండ్స్ అందరిలోకీ తక్కువ శాలరీ తీసుకుంటున్నాడు.
CSKతో ధోనీ అనుబంధం
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీతో ధోనీకి ఉన్నది కేవలం ఆటగాడిగా కాంట్రాక్ట్ కాదు. 2008లో సీఎస్కే అతన్ని సుమారు రూ. 6 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. మధ్యలో CSK రెండేళ్లు బ్యాన్ అయినప్పుడు రైజింగ్ పుణే సూపర్జైంట్ (RPS)కి ఆడినా, 2018లో తిరిగి సొంత గూటికి వచ్చేశాడు. అప్పటి నుంచి సీఎస్కేలోనే ఉన్నాడు. 2008లో ఫైనల్ ఓటమితో మొదలుపెట్టి 2010, 2011లలో వరుస టైటిళ్లు అందించాడు. మొత్తం మీద 5 సార్లు (2010, 2011, 2018, 2021, 2023) సీఎస్కేను ఛాంపియన్గా నిలబెట్టాడు.
యెల్లో జెర్సీలోనే రిటైర్మెంట్!
ధోనీ తన కెప్టెన్సీలో సీఎస్కేకు 221 మ్యాచ్లలో 131 విజయాలు అందించాడు. 2008, 2012, 2013, 2015, 2019లలో ఫైనల్స్కు తీసుకెళ్లాడు. మోకాలి నొప్పితో బాధపడుతున్నా, ఫ్యాన్స్ కోసమే ఆడుతున్నాడు. ఇప్పుడు 2026 సీజన్ ఆడటం కూడా కన్ఫార్మ్ అయ్యింది. జీతం రూ. 4 కోట్లా, రూ. 20 కోట్లా అనేది ఫ్యాన్స్కు అనవసరం. 'తలా' మైదానంలో కనిపిస్తే చాలు. ఇంకో డౌట్ కూడా లేదు ఇక ధోనీ తన చివరి ఐపీఎల్ మ్యాచ్ను కూడా ఆ పసుపు జెర్సీలోనే ఆడతాడు. ప్లేయర్గా రిటైరైన తర్వాత కూడా ఏదో ఒక రోల్లో చైన్నైతోనే ఉండే అవకాశం ఉంది.
