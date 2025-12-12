Telangana Panchayat Elections Results2025

ధోనీ సక్సెస్ వెనుక ఉన్న 'ఆ నలుగురు' స్నేహితులు- చిన్ననాటి ఫ్రెండ్, ఫస్ట్ స్పాన్సర్ ఎవరో తెలుసా?

ధోనీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్- స్టార్డమ్ వచ్చినా చెదరని స్నేహం- రియల్ లైఫ్ ఫ్రెండ్‌షిప్ గోల్స్

MS Dhoni
MS Dhoni (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 12, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read
MS Dhoni Best Friend : మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ క్రికెట్ చరిత్రలో చిరకాలం నిలిచిపోయే ఒక గొప్ప పేరు. రైల్వే టికెట్ కలెక్టర్ స్థాయి నుంచి ప్రపంచ కప్ గెలిచిన కెప్టెన్‌గా ఎదిగిన ఆయన ప్రయాణం ఎందరికో ఆదర్శం. అయితే ఈ విజయ ప్రస్థానం ధోనీ ఒంటరిగా చేసింది కాదు. ఆయన కష్టసుఖాల్లో, గెలుపు ఓటముల్లో తోడుగా నిలిచిన ఆప్తమిత్రులు ఉన్నారు. ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా, ప్రపంచం మొత్తం జేజేలు పలికినా ధోనీ తన పాత స్నేహితులను ఎప్పుడూ మర్చిపోలేదు. ఇక ధోనీ జీవితంలో ఆ నలుగురు స్నేహితుల ప్రాముఖ్యత ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

హెలికాప్టర్ షాట్ నేర్పిన గురువు- సంతోష్ లాల్!
ధోనీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చిన 'హెలికాప్టర్ షాట్' వెనుక ఉన్నది సంతోష్ లాల్ (బంటీ). చిన్నప్పుడు రాంచీలో టెన్నిస్ బాల్ క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు, సంతోష్ ఈ వినూత్నమైన షాట్‌ను కొట్టేవారు. అది చూసి నచ్చిన ధోనీ, స్నేహితుడికి సమోసాలు కొనిపెట్టి మరీ ఆ షాట్ నేర్చుకున్నాడు. అయితే దురదృష్టవశాత్తు 2013లో కేవలం 29 ఏళ్ల వయసులో సంతోష్ అనారోగ్యంతో కన్నుమూశారు. అతను మరణించి 12 ఏళ్ళు అయినా ధోనితో పాటు ఫ్యాన్స్ కూడా మరచిపోలేదు. ధోనీకి ఆ షాట్ నేర్పించి, సంతోష్ క్రికెట్ చరిత్రలో నిలిచిపోయారు.

ధోనీకి మొదటి స్పాన్సర్
ధోనీ బయోపిక్ చూసిన వారికి పరమ్‌జీత్ సింగ్ పాత్ర గుర్తుండే ఉంటుంది. రాంచీలో 'ప్రైమ్ స్పోర్ట్స్' అనే షాపు నడుపుతున్న పరమ్‌జీత్, ధోనీ కెరీర్ ఆరంభంలో చాలా కీలక పాత్ర పోషించారు. ధోనీ ప్రతిభను గుర్తించి, అతనికి మొదటి స్పాన్సర్‌షిప్ క్రికెట్ కిట్స్ రావడానికి ఎంతో కష్టపడ్డారు. ఈ మధ్యే ధోనీ కూడా ఐపీఎల్ ప్రాక్టీస్ సమయంలో 'ప్రైమ్ స్పోర్ట్స్' స్టిక్కర్ ఉన్న బ్యాట్‌తో కనిపించి తన కృతజ్ఞతను చాటుకున్న విషయం తెలిసిందే. కష్టకాలంలో అండగా నిలిచిన పరమ్‌జీత్ అంటే ధోనీకి ఎంతో గౌరవం.

నాలుగేళ్ల వయసు నుంచి ఫ్రెండ్- చిట్టు!
ధోనీకి ఉన్న మరో క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సీమంత్ లోహానీ అలియాస్ చిట్టు. వీరిద్దరి స్నేహం 4 ఏళ్ల వయసు నుంచే మొదలైంది. స్కూల్ డేస్ నుంచి ధోనీకి నీడలా ఉంటూ వస్తున్నారు. ధోనీ సెలబ్రిటీ అయ్యాక మారిపోయాడా అని అడిగితే "మీరు ఆయన్ను కలవలేదు కాబట్టి అలా అడుగుతున్నారు, కలిస్తే ఆ డౌట్ రాదు. సెలబ్రిటీలు ఫ్రెండ్స్‌ని మర్చిపోతారేమో కానీ మా మహి కాదు" అని చిట్టు గర్వంగా చెబుతుంటారు. ధోనీ బైక్ రైడ్స్‌కి వెళ్లాలన్నా, రాంచీలో చిల్ అవ్వాలన్నా చిట్టు ఉండాల్సిందే.

రైనా- స్నేహితుడి కంటే ఎక్కువ!
సురేష్ రైనా కేవలం సహచర క్రికెటర్ మాత్రమే కాదు, ధోనీకి అత్యంత ఆప్తుడు. వీరి బాండింగ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే ధోనీకి కూతురు (జీవా) పుట్టిన వార్తను సాక్షి ధోనీ మొదట చెప్పింది రైనాకే. రైనా ద్వారానే ఆ వార్త ధోనీకి తెలిసింది. అలాగే ధోనీ టెస్ట్ క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించినప్పుడు కూడా ఆ విషయం ముందుగా తెలిసింది రైనాకే. మైదానంలో అయినా, బయట అయినా వీరి స్నేహం చాలా గొప్పది. ఈ నలుగురు స్నేహితులు ధోనీ జీవితంలో రియల్ లైఫ్ పిల్లర్స్ అని చెప్పొచ్చు. అలాగే ధోనితో క్రికెట్ ప్రపంచంలో క్లోజ్ గా కొనసాగిన వారిలో RP సింగ్ కూడా ఉన్నాడు. ఇక అశ్విన్, జడేజాలతో ఉన్న బాండింగ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు.

