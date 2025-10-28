ధోనీ కూతురి గోల్ ఏంటో తెలుసా? కళ్లు చెదిరే ఆన్సర్ చెప్పిన జీవా!
ఫ్యూచర్పై 10 సంవత్సరాలకే ధోనీ కూతురు జీవాకు క్లారిటీ!
Published : October 28, 2025 at 1:55 PM IST
Dhoni Daughter Ziva Goal : భారత క్రికెట్ దిగ్గజం మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ కుమార్తె జీవా బాల్యపు సరదాలు, క్యూట్ వీడియోలతో ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్గా నిలుస్తుంటోంది. ఆమెకు సంబంధించిన వీడియోస్ ఎప్పటికప్పుడు ట్రెండ్ అవుతూనే ఉంటాయి. తాజాగా ఆమె తన కెరీర్ లక్ష్యాన్ని వెల్లడించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది.
ధోనీ భార్య సాక్షితో కలిసి జీవా ఇటీవల ఉత్తరాఖండ్లోని హరిద్వార్ పర్యటనకు వెళ్లింది. అక్కడ గంగా మాత ఆశీస్సులు తీసుకుంది. ఆ పర్యటనలో భాగంగా, జీవా ఒక స్థానిక యాక్టివిస్ట్తో మాట్లాడింది. ఆ సంభాషణలో ఆమె తన భవిష్యత్తు గురించి చెప్పుకొచ్చింది. యాక్టివిస్ట్ ఆమెను పెద్దయ్యాక ఏమవ్వాలనుకుంటున్నావు? అని అడగ్గా, జీవా ఏమాత్రం తడుముకోకుండా, తాను నేచురలిస్ట్ ను కావాలనుకుంటున్నానని బదులిచ్చింది.
దీంతో జీవా సమాధానం విన్న ఆ యాక్టివిస్ట్ ఒక్కసారిగా షాకయ్యారు. వెంటనే 10 ఏళ్ల అమ్మాయికి ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన లక్ష్యమని చెప్పారు. అద్భుతమంటూ కొనియాడారు. పక్కనే ఉన్న సాక్షి ధోనీ కూడా ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతూ, ఆమె తప్పకుండా ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది.
ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్యోగం!
అయితే క్రికెటర్ కూతురంటే స్పోర్ట్స్లోనో లేక ఫ్యాషన్ రంగంలోనో అడుగుపెడుతుందని అనుకునేవారికి భిన్నంగా, జీవా ప్రకృతిని ప్రేమించే ఒక ప్రత్యేకమైన లక్ష్యాన్ని ఎంచుకుంది. నిజానికి జీవా వయసు పిల్లలు డాక్టర్, ఇంజనీర్ లేదా క్రికెటర్ వంటి వృత్తుల గురించి మాట్లాడతారు. కానీ, జీవా ఎంచుకున్న నేచురలిస్ట్ అనేది ప్రకృతి అధ్యయనం, జంతువులు, మొక్కలు, పర్యావరణ వ్యవస్థలను పరిశోధించే ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్యోగం.
ధోనీ ఫ్యామిలీకి!
అదే సమయంలో ధోనీ కుటుంబానికి ప్రకృతి, వన్యప్రాణులతో ఉన్న అనుబంధం గురించి సోషల్ మీడియాలో తరచుగా కనిపిస్తుంది. ధోనీ స్వయంగా తన రాంచీ ఫామ్హౌస్లో వ్యవసాయం చేయడమే కాకుండా, ఆయనకు జంతువులంటే చాలా ఇష్టం. తన స్వస్థలమైన ఉత్తరాఖండ్పై ఉన్న మక్కువ కారణంగానే ధోనీ 2010లో ఉత్తరాఖండ్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ మిషన్కు గౌరవ అంబాసిడర్గా కూడా పనిచేశారు.
కుటుంబ నేపథ్యం, పర్యావరణంపై ఆసక్తి వంటి కారణాల వల్లనే జీవా ఇంత చిన్న వయసులో ఇంత అరుదైన లక్ష్యాన్ని ఎంచుకొని ఉండవచ్చు. జీవా తన తల్లిదండ్రులు ఇద్దరి లక్షణాలను అందిపుచ్చుకుందని, పర్యావరణం, జంతువుల గురించి చాలా ప్రశ్నలు అడుగుతుందని గతంలో సాక్షి ఒక ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. ఏదేమైనా జీవా ఆన్సర్, ఆ కుటుంబానికి ప్రకృతిపై ఉన్న ప్రేమను మరోసారి స్పష్టం చేసింది.
ఇక, ఎంఎస్ ధోనీ, సాక్షిలకు 2010లో వివాహం జరిగింది. ఆ దంపతులకు 2015లో జీవా జన్మించింది. అయితే ధోనీ పూర్వీకుల ఊరు ఉత్తరాఖండ్ అల్మోరా జిల్లాలోని లమ్గరా బ్లాక్కు చెందిన ల్వాలి (లవాలి) గ్రామం. ఉద్యోగం కోసం ధోని తండ్రి పాన్ సింగ్ 1970లలో అక్కడి నుంచి రాంచీకి వలస వెళ్లారు. ఇక, హరిద్వార్ పర్యటనలో భాగంగా జీవా తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి అక్కడ ప్రజలకు ఆహారాన్ని పంపిణీ చేసింది.
