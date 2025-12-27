ETV Bharat / sports

'IPLలో బంగ్లా క్రికెటర్లు ఆడితే పిచ్​లు డ్యామేజ్ చేస్తాం!'- సాధువుల వార్నింగ్!

బంగ్లాదేశ్​లో హిందు యువకుడిపై దాడి- మధ్యప్రదేశ్​ సాధువుల హెచ్చరిక- ఐపీఎల్​లో బంగ్లా ప్లేయర్లు ఉండకూడని వార్నింగ్

IPL 2026
IPL 2026 (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 27, 2025 at 4:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026 : బంగ్లాదేశ్‌లో చెలరేగిన హింస తాజాగా ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) వరకు చేరుకుంది. అక్కడి నిరసనల సెగలు ఐపీఎల్​ను తాకాయి. వచ్చే ఏడాది వేసవిలో జరగనున్న ఐపీఎల్‌లో బంగ్లాదేశ్ ఆటగాళ్లు ఆడేందుకు అనుమతిస్తే, ఐపీఎల్ మ్యాచ్​లను అడ్డుకుంటామని మధ్యప్రదేశ్ ఉజ్జయిన్​కు చెందిన సాధువులు, హిందూ మత పెద్దలు హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఈ లీగ్​లో బంగ్లా ప్లేయర్లు ఆడేందుకు వీల్లేదని వారు పేర్కొన్నారు.

ఇటీవల బంగ్లాదేశ్‌లో జరిగిన ఈ హింసాత్మక దాడిలో హిందూ సమాజానికి చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులు మృతి చెందారు. దీంతో యావత్ హిందూ సమాజం దిగ్బ్రాంతికి గురైంది. ఈ క్రమంలోనే ఉజ్జయిన్​ రిన్‌ముక్తేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయ ప్రధాన పూజారి మహావీర్ నాథ్ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఐపీఎల్​లో బంగ్లాదేశ్​కు చెందిన క్రికెటర్లు పాల్గొన్నట్లైతే, ఆ మ్యాచ్​లను ఆపడానికి సాధువులు, యోధులు స్టేడియంలోకి ప్రవేశిస్తారని హెచ్చరించారు. మైదానంలోని పిచ్​లను ధ్వంసం చేసి మ్యాచ్‌లకు అంతరాయం కలిగిస్తామని తీవ్ర హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

Ujjains Religious Baba
హెచ్చరించిన ఉజ్జయిన్ మత గురువులు (Source : IANS)

అయితే బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులపై జరిగిన దారుణాలను ఇక్కడి అధికారులు పట్టించుకోకపోవడమే కాకుండా, ఆ దేశ క్రికెటర్లను భారత్​లో ఆడటానికి అనుమతిస్తున్నారంటూ సాధువులు మండిపడ్డారు. బంగ్లాదేశ్​కు చెందిన ఏ క్రికెటర్ కూడా ఐపీఎల్​లో ఆడేందుకు అనుమతించకూడని తెలిపారు. ఈ మేరకు ప్రముఖ వార్తా ఏజెన్సీ IANSతో పేర్కొన్నారు.

IPL 2026లో బంగ్లాదేశ్ ఆటగాళ్లు
IPL 2026 మినీ వేలంలో బంగ్లాదేశ్ ఆటగాడు ముస్తాఫిజుర్ రహ్మాన్​ను కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ భారీ ధరకు దక్కించుకుంది. అతడిని రూ. 9.20 కోట్ల భారీ ధరకు దక్కించుకుంది. 2016 నుంచి ఈ బంగ్లా ఫాస్ట్ బౌలర్ ఐపీఎల్ ఆడుతున్నాడు. గత 10 సీజన్లలో అతడు ఇప్పటికాదా ఐదు ఫ్రాంచైజీలకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. గత సీజన్లో ముస్తాఫిజుర్ దిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరపున కేవలం మూడు మ్యాచ్‌లే ఆడాడు. మొత్తం మీద ఐపీఎల్​లో 60 మ్యాచ్‌ల్లో 65 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఓవరాల్​గా ఈ ఐపీఎల్​లో బంగ్లాదేశ్​ నుంచి ముస్తాఫిజుర్ ఒక్కడే ఆడనున్నాడు.

KKR ఏం చేస్తుందో?
అయితే ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితుల్లో కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ ఎలా వ్యవహరిస్తుందోనని ఆసక్తి నెలకొంది. ఇలాంటి హెచ్చరికల వేళ కేకేఆర్ ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి. ఈ ఐపీఎల్​ లో బంగ్లా నుంచి ఓవరాల్​గా ముస్తాఫిజుర్ ఒక్కడే వేలంలో అమ్ముడైయ్యాడు. మరి అతడిని ఆడిస్తుందా? లేదా అనేది తెలియాలంటే ఇంకొన్ని నెలలు ఆగాల్సిందే!

TAGGED:

IPL BANGLADESH PLAYERS
IPL 2026 TICKETS
IPL 2026 FIRST MATCH
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.