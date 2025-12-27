'IPLలో బంగ్లా క్రికెటర్లు ఆడితే పిచ్లు డ్యామేజ్ చేస్తాం!'- సాధువుల వార్నింగ్!
బంగ్లాదేశ్లో హిందు యువకుడిపై దాడి- మధ్యప్రదేశ్ సాధువుల హెచ్చరిక- ఐపీఎల్లో బంగ్లా ప్లేయర్లు ఉండకూడని వార్నింగ్
Published : December 27, 2025 at 4:38 PM IST
IPL 2026 : బంగ్లాదేశ్లో చెలరేగిన హింస తాజాగా ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) వరకు చేరుకుంది. అక్కడి నిరసనల సెగలు ఐపీఎల్ను తాకాయి. వచ్చే ఏడాది వేసవిలో జరగనున్న ఐపీఎల్లో బంగ్లాదేశ్ ఆటగాళ్లు ఆడేందుకు అనుమతిస్తే, ఐపీఎల్ మ్యాచ్లను అడ్డుకుంటామని మధ్యప్రదేశ్ ఉజ్జయిన్కు చెందిన సాధువులు, హిందూ మత పెద్దలు హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఈ లీగ్లో బంగ్లా ప్లేయర్లు ఆడేందుకు వీల్లేదని వారు పేర్కొన్నారు.
ఇటీవల బంగ్లాదేశ్లో జరిగిన ఈ హింసాత్మక దాడిలో హిందూ సమాజానికి చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులు మృతి చెందారు. దీంతో యావత్ హిందూ సమాజం దిగ్బ్రాంతికి గురైంది. ఈ క్రమంలోనే ఉజ్జయిన్ రిన్ముక్తేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయ ప్రధాన పూజారి మహావీర్ నాథ్ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఐపీఎల్లో బంగ్లాదేశ్కు చెందిన క్రికెటర్లు పాల్గొన్నట్లైతే, ఆ మ్యాచ్లను ఆపడానికి సాధువులు, యోధులు స్టేడియంలోకి ప్రవేశిస్తారని హెచ్చరించారు. మైదానంలోని పిచ్లను ధ్వంసం చేసి మ్యాచ్లకు అంతరాయం కలిగిస్తామని తీవ్ర హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
అయితే బంగ్లాదేశ్లో హిందువులపై జరిగిన దారుణాలను ఇక్కడి అధికారులు పట్టించుకోకపోవడమే కాకుండా, ఆ దేశ క్రికెటర్లను భారత్లో ఆడటానికి అనుమతిస్తున్నారంటూ సాధువులు మండిపడ్డారు. బంగ్లాదేశ్కు చెందిన ఏ క్రికెటర్ కూడా ఐపీఎల్లో ఆడేందుకు అనుమతించకూడని తెలిపారు. ఈ మేరకు ప్రముఖ వార్తా ఏజెన్సీ IANSతో పేర్కొన్నారు.
IPL 2026లో బంగ్లాదేశ్ ఆటగాళ్లు
IPL 2026 మినీ వేలంలో బంగ్లాదేశ్ ఆటగాడు ముస్తాఫిజుర్ రహ్మాన్ను కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ భారీ ధరకు దక్కించుకుంది. అతడిని రూ. 9.20 కోట్ల భారీ ధరకు దక్కించుకుంది. 2016 నుంచి ఈ బంగ్లా ఫాస్ట్ బౌలర్ ఐపీఎల్ ఆడుతున్నాడు. గత 10 సీజన్లలో అతడు ఇప్పటికాదా ఐదు ఫ్రాంచైజీలకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. గత సీజన్లో ముస్తాఫిజుర్ దిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరపున కేవలం మూడు మ్యాచ్లే ఆడాడు. మొత్తం మీద ఐపీఎల్లో 60 మ్యాచ్ల్లో 65 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఓవరాల్గా ఈ ఐపీఎల్లో బంగ్లాదేశ్ నుంచి ముస్తాఫిజుర్ ఒక్కడే ఆడనున్నాడు.
Make way for Mustafizur Rahman, @KKRiders fans! 💜— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
The left-arm quick will play for the 3⃣-time champions at INR 9.2 Crore 💰#TATAIPL | #TATAIPLAuction pic.twitter.com/TWALm1MdKx
KKR ఏం చేస్తుందో?
అయితే ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితుల్లో కోల్కతా నైట్రైడర్స్ ఎలా వ్యవహరిస్తుందోనని ఆసక్తి నెలకొంది. ఇలాంటి హెచ్చరికల వేళ కేకేఆర్ ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి. ఈ ఐపీఎల్ లో బంగ్లా నుంచి ఓవరాల్గా ముస్తాఫిజుర్ ఒక్కడే వేలంలో అమ్ముడైయ్యాడు. మరి అతడిని ఆడిస్తుందా? లేదా అనేది తెలియాలంటే ఇంకొన్ని నెలలు ఆగాల్సిందే!