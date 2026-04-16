వామ్మో- IPLలో ఈ స్టార్ బౌలర్లు 5వేలకు పైగా పరుగులిచ్చారా?

ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు ఇచ్చిన బౌలర్ల జాబితా- టాప్​ 5లో అందరూ 5వేలకు పైనే!

Bhuvneshwar Kumar - Yuzvendra Chahal (Source : Associated Press)
Published : April 16, 2026 at 3:55 PM IST

Most Runs Conceded In IPL : ఐపీఎల్​​లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్ ఎవరు అంటే? క్రికెట్​పై కాస్త నాలెడ్జ్ ఉన్నవారు ఠక్కున విరాట్ కోహ్లీ అని చెప్పేస్తారు. మరి ఈ లీగ్​లో అందరికంటే ఎక్కువ పరుగులు సమర్పించుకున్న బౌలర్ ఎవరు అని అడిగితే? అంత ఈజీగా చెప్పలేరు. ఎంతటివారైనా కాసేపు ఆలోచిస్తారు. ఐపీఎల్ ప్రారంభం నుంచి నేటి వరకు సుదీర్ఘ కాలం పాటు కెరీర్ కొనసాగిస్తున్న సీనియర్ బౌలర్లు తమ ఖాతాలో ఎన్నో వికెట్లు వేసుకున్నా, అదే స్థాయిలో పరుగులు కూడా ఇచ్చారు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు ఇచ్చిన బౌలర్ల జాబితాను పరిశీలిస్తే అందులో భారత జట్టుకు చెందిన దిగ్గజ బౌలర్లే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు. వేల సంఖ్యలో బంతులు విసిరిన క్రమంలో ఐదు వేల పరుగుల మార్కును కూడా దాటేశారు. మరి ఐపీఎల్​లో ఇప్పటిదాకా అత్యధిక పరుగులు సమర్పించుకున్న ఆ టాప్ 5 బౌలర్లు ఎవరు? వాళ్ల గణాంకాలు ఏంటి చూసేద్దామా?

యుజ్వేంద్ర చాహల్
ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్​గా యుజ్వేంద్ర చాహల్ ఈ లిస్ట్​లో ఐదో స్థానంలో ఉన్నాడు. కెరీర్​లో ముంబయి, ఆర్‌సీబీ, రాజస్థాన్ జట్ల తర్వాత ప్రస్తుతం పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS) జట్టులో ఉన్నాడు. మొత్తం 178 మ్యాచ్‌ల్లో 175 ఇన్నింగ్స్‌లలో బౌలింగ్ చేసిన చాహల్, 638.5 ఓవర్లలో 5114 పరుగులు ఇచ్చాడు. ఈ క్రమంలో 4 మెయిడెన్ ఓవర్లు వేసి 224 వికెట్లు సాధించిన చాహల్ ఇప్పటికీ లీగ్​లో యాక్టివ్​గా ఉన్నాడు. అతని బెస్ట్ బౌలింగ్ ఫిగర్స్ 5/40 కాగా, ఎకానమీ 7.95గా ఉంది.

పియూష్ చావ్లా
ఐపీఎల్ ప్రారంభ సీజన్ నుంచి 2024 వరకు ఆడిన పియూష్ చావ్లా ఈ జాబితాలో నాలుగో స్థానంలో ఉన్నాడు. సీఎస్కే, కేకేఆర్, పంజాబ్, ముంబయి ఇండియన్స్ జట్ల తరపున ఆడిన చావ్లా మొత్తం 192 మ్యాచ్‌ల్లో 191 ఇన్నింగ్స్‌లలో బౌలింగ్ చేశారు. ఇతను 641.4 ఓవర్లు వేసి 5108 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. తన కెరీర్‌లో 2 మెయిడెన్ ఓవర్లు వేసి 192 వికెట్లు పడగొట్టాడు. పియూష్ చావ్లా బెస్ట్ బౌలింగ్ గణాంకాలు 4/17 కాగా, ఎకానమీ 7.96గా ఉంది.

రవీంద్ర జడేజా
సీనియర్ ఆల్​రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా 2008 నుంచి నేటి వరకు ఐపీఎల్‌లో అత్యంత నిలకడైన ఆటగాడిగా గుర్తింపు పొందాడు. సీఎస్కే, గుజరాత్ లయన్స్, కొచ్చి టస్కర్స్ కేరళ, రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) తరపున ఆడాడు. ప్రస్తుత సీజన్​లో రాజస్థాన్​కు ఆడుతున్నాడు. మొత్తం 257 మ్యాచ్‌ల్లో 227 ఇన్నింగ్స్‌లలో బౌలింగ్ చేసిన జడేజా, 681 ఓవర్లలో (4086 బంతులు) 5,245 పరుగులు ఇచ్చాడు. 2 మెయిడెన్ ఓవర్లు వేసిన జడేజా మొత్తం 173 వికెట్లు తీశాడు. అత్యుత్తమ బౌలింగ్ ప్రదర్శన 5/16 కాగా, ఎకానమీ 7.68గా ఉంది.

భువనేశ్వర్ కుమార్
టీమ్ఇండియా స్వింగ్ కింగ్ భువనేశ్వర్ కుమార్ ఈ జాబితాలో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. 2011 నుంచి 2026 వరకు సాగుతున్న తన ప్రయాణంలో పుణె వారియర్స్, సన్‌రైజర్స్ జట్టులో ఆడాడు. ప్రస్తుతం ఆర్‌సీబీ (RCB) జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. మొత్తం 195 మ్యాచ్‌ల్లో 711.4 ఓవర్లు విసిరిన భువనేశ్వర్ 5586 పరుగులు ఇచ్చుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే 14 మెయిడెన్ ఓవర్లు వేయడం విశేషం. ఐపీఎల్ చరిత్రలో 200+ వికెట్లు తీసిన అతికొద్ది మంది బౌలర్లలో భువీ ఒకడు. అత్యుత్తమ ప్రదర్శన 5/19 కాగా, ఎకానమీ 7.70గా నమోదైంది.

టాప్​లో స్టార్ స్పిన్నర్​
ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు ఇచ్చిన బౌలర్‌గా భారత ఆఫ్ స్పిన్ దిగ్గజం రవిచంద్రన్ అశ్విన్ ఉన్నాడు. 2009 నుంచి 2025 వరకు సాగిన తన కెరీర్‌లో అశ్విన్ సీఎస్కే, దిల్లీ, పంజాబ్, రైజింగ్ పుణె సూపర్ జెయింట్స్ అలాగే రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. దాదాపు 17ఏళ్ల కెరీర్​లో మొత్తం 221 మ్యాచ్‌ల్లో 217 ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడిన అతను 785 ఓవర్లు (4710 బంతులు) బౌలింగ్ చేశాడు. అందులో 5652 పరుగులు సమర్పించుకున్నారు. అశ్విన్ తన కెరీర్‌లో 4 మెయిడెన్ ఓవర్లు వేసి 187 వికెట్లు సాధించాడు. అత్యుత్తమ బౌలింగ్ గణాంకాలు 4/34 కాగా, ఎకానమీ 7.20గా ఉంది.

Note : ఈ గణాంకాలు 16-04-2026 నాటి ప్రకారంగా తీసుకున్నవి!

