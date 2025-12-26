Yearender : 2025 వన్డేల్లో హైయ్యెస్ట్ రన్ స్కోరర్స్- భారత్ నుంచి రోహిత్, విరాట్ ఇద్దరే!
2025 వన్డే ఫార్మాట్ పరుగుల వీరులు- టాప్ 10లో రో-కో- భారత్ నుంచి ఈ స్టార్లు ఇద్దరే
Published : December 26, 2025 at 7:38 PM IST
Yearender Most ODI Runs In 2025 : 2025 సంవత్సరం ముగింపునకు వచ్చేసింది. ఈ ఏడాదిలో ఇంకో ఆరు రోజులే మిగిలి ఉన్నాయి. అయితే క్రికెట్ పరంగా ఈ సంవత్సరం స్టార్ ప్లేయర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ అభిమానులకు నిరాశ మిగిల్చింది. అనూహ్యంగా ఈ ఇద్దరు స్టార్లు టెస్టుల్లోంచి తప్పుకోవడమే అందుక్కారణం. అయితే టెస్టుల నుంచి రిటైరైన తర్వాత రో-కో వన్డేల్లో కొనసాగుతూ అత్యుత్తమంగా ఆడుతున్నారు.
గత రెండు నెలల్లో జరిగిన ఆస్ట్రేలియా, సౌతాఫ్రికా సిరీస్ల్లోనూ విరాట్, రోహిత్ రాణించారు. ఆసీస్ సిరీస్లో రోహిత్, సౌతాఫ్రికా సిరీస్లో విరాట్ కోహ్లీ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్'లుగా ఎంపికైయ్యారు. అయితే ఈ ఏడాది ఈ ఇద్దరూ తక్కువ వన్డేలే ఆడినా, అద్భుతంగా రాణించారు. 2025లో ఏకంగా ప్రపంచంలోనే వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన టాప్ -10 లిస్ట్లో చోటు దక్కించుకున్నారు. ఈ లిస్ట్లో భారత్ నుంచి ప్లేస్ దక్కించుకున్న ఆటగాళ్లు ఈ ఇద్దరే కావడం విశేషం.
అయితే ఈ క్యాలెండర్ ఇయర్లో ప్రపంచంలోని ఏ బ్యాటర్ కూడా 1000 పరుగుల మార్క్ అందుకోకపోవడం గమనార్హం. ఈ లిస్ట్లో ఇంగ్లాండ్ సీనియర్ బ్యాటర్ జో రూట్ టాప్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు. అతడు 15 ఇన్నింగ్స్ల్లో 57.71 యావరేజ్తో 808 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో మూడు సెంచరీలు, నాలుగు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. మరి భారత స్టార్లు రో-కో ఈ ఏడాది వన్డేల్లో ఎన్ని పరుగులు చేశారు? ఈ జాబితాలో ఏ స్థానంలో ఉన్నారో తెలుసుకుందాం.
విరాట్ కోహ్లీ
2025 ఏడాదిలో విరాట్ కోహ్లీ వన్డేల్లో అత్యుత్తమంగా ఆడాడు. దీంతో టీమ్ఇండియాలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ప్లేయర్గా నిలిచాడు. 2025లో విరాట్ మొత్తం 13 ఇన్నింగ్స్ల్లో 651 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 3 సెంచరీలు, 4 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. రీసెంట్గా సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో విరాట్ 303 పరుగులు బాది ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్గా నిలిచాడు. ఇక ఈ ఏడాది అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్ల లిస్ట్లో 8వ స్థానంలో ఉన్నాడు.
Another day..— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
..And another Virat Kohli special! 👏👏
He gets to his 76th ODI FIFTY in style 😎
Updates ▶️ https://t.co/HM6zm9nzlO#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/wpqLVcsSJ9
రోహిత్ శర్మ
ఏడాది ఆరంభంలో ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో ఆకట్టుకున్న రోహిత్ ఆ తర్వాత ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో కాస్త ఇబ్బంది పడ్డాడు. అయితే ఆ టోర్నీ ఫైనల్లో హఫ్ సెంచరీతో మళ్లీ టచ్లోకి వచ్చాడు. ఇక ఈ అక్టోబర్లో జరిగిన ఆస్ట్రేలియా సిరీస్లో సెంచరీ, హాఫ్ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. ఆ తర్వాత సౌతాఫ్రికా సిరీస్లోనూ రెండు అర్ధ శతకాలతో రాణించాడు. ఓవరాల్గా ఈ ఏడాది రోహిత్ 14 ఇన్నింగ్స్ల్లో 650 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 2 సెంచరీలు, 4 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. వరల్డ్వైడ్గా ఈ లిస్ట్లో హిట్మ్యాన్ తొమ్మిదో స్థానంలో నిలిచాడు.
ఈ ఇద్దరే టాప్లో
ఇప్పటికే టెస్టు, టీ20 లకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన రో-కో ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే ఆడుతున్నారు. అయితే వన్డే ఫార్మాట్ మాత్రం అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది భారత్ నుంచి అత్యధిక పరుగులు సాధించిన బ్యాటర్లలో ఈ ఇద్దరే టాప్లో ఉన్నారు. ఇక మళ్లీ రో-కో జోడీ 2026 జనవరిలో స్వదేశంలో న్యూజిలాండ్తో జరగనున్న వన్డే సిరీస్లో బరిలోకి దిగనుంది.
Hitman mode : ACTIVATED! 🤖🦾#RohitSharma prowls down the track and sends it into the stands. 🏟#INDvSA 3rd ODI, LIVE NOW 👉 https://t.co/Es5XpUmR5v pic.twitter.com/yP4Jt9arMF— Star Sports (@StarSportsIndia) December 6, 2025
2025లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగుల చేసిన టాప్ 10 బ్యాటర్లు
- జో రూట్ (ఇంగ్లాండ్)- 808 పరుగులు-
- డారిల్ మిచెల్ (న్యూజిలాండ్)- 764 పరుగులు
- జార్జ్ మున్సీ (స్కాట్లాండ్)- 735 పరుగులు
- మ్యాథ్యూ బ్రిజ్కే (సౌతాఫ్రికా)- 706 పరుగులు
- షాయ్ హోప్ (వెస్టిండీస్)- 670 పరుగులు
- సల్మాన్ అఘా (పాకిస్థాన్)- 667 పరుగులు
- మిలింద్ కుమార్ (యూఎస్ఏ)- 652 పరుగులు
- విరాట్ కోహ్లీ (భారత్)- 651 పరుగులు
- రోహిత్ శర్మ (భారత్)- 650 పరుగులు
- రచిన్ రవీంద్ర (భారత్) - 604 పరుగులు
రోహిత్ శర్మ సూపర్ సెంచరీ- హిట్మ్యాన్ జపంతో హోరెత్తిన జైపుర్ స్టేడియం
విజయ్ హజారేలో 'రో-కో'- బరిలోకి దిగిన స్టార్లు- లైవ్ స్ట్రీమింగ్ సంగతేంటంటే?