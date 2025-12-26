ETV Bharat / sports

Yearender : 2025 వన్డేల్లో హైయ్యెస్ట్ రన్ స్కోరర్స్- భారత్​ నుంచి రోహిత్, విరాట్ ఇద్దరే!

2025 వన్డే ఫార్మాట్ పరుగుల వీరులు- టాప్​ 10లో రో-కో- భారత్ నుంచి ఈ స్టార్లు ఇద్దరే

Rohit Sharma Virat Kohli
Rohit Sharma Virat Kohli (Source : Associated Press)
December 26, 2025

Yearender Most ODI Runs In 2025 : 2025 సంవత్సరం ముగింపునకు వచ్చేసింది. ఈ ఏడాదిలో ఇంకో ఆరు రోజులే మిగిలి ఉన్నాయి. అయితే క్రికెట్​ పరంగా ఈ సంవత్సరం స్టార్ ప్లేయర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ అభిమానులకు నిరాశ మిగిల్చింది. అనూహ్యంగా ఈ ఇద్దరు స్టార్లు టెస్టుల్లోంచి తప్పుకోవడమే అందుక్కారణం. అయితే టెస్టుల నుంచి రిటైరైన తర్వాత రో-కో వన్డేల్లో కొనసాగుతూ అత్యుత్తమంగా ఆడుతున్నారు.

గత రెండు నెలల్లో జరిగిన ఆస్ట్రేలియా, సౌతాఫ్రికా సిరీస్​ల్లోనూ విరాట్, రోహిత్ రాణించారు. ఆసీస్​ సిరీస్​లో రోహిత్, సౌతాఫ్రికా సిరీస్​లో విరాట్ కోహ్లీ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్​'లుగా ఎంపికైయ్యారు. అయితే ఈ ఏడాది ఈ ఇద్దరూ తక్కువ వన్డేలే ఆడినా, అద్భుతంగా రాణించారు. 2025లో ఏకంగా ప్రపంచంలోనే వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన టాప్ -10 లిస్ట్​లో చోటు దక్కించుకున్నారు. ఈ లిస్ట్​లో భారత్​ నుంచి ప్లేస్ దక్కించుకున్న ఆటగాళ్లు ఈ ఇద్దరే కావడం విశేషం.

అయితే ఈ క్యాలెండర్ ఇయర్​లో ప్రపంచంలోని ఏ బ్యాటర్ కూడా 1000 పరుగుల మార్క్ అందుకోకపోవడం గమనార్హం. ఈ లిస్ట్​లో ఇంగ్లాండ్​ సీనియర్ బ్యాటర్ జో రూట్ టాప్ ప్లేస్​లో ఉన్నాడు. అతడు 15 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 57.71 యావరేజ్​తో 808 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో మూడు సెంచరీలు, నాలుగు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. మరి భారత స్టార్లు రో-కో ఈ ఏడాది వన్డేల్లో ఎన్ని పరుగులు చేశారు? ఈ జాబితాలో ఏ స్థానంలో ఉన్నారో తెలుసుకుందాం.

విరాట్ కోహ్లీ
2025 ఏడాదిలో విరాట్ కోహ్లీ వన్డేల్లో అత్యుత్తమంగా ఆడాడు. దీంతో టీమ్ఇండియాలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ప్లేయర్​గా నిలిచాడు. 2025లో విరాట్ మొత్తం 13 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 651 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 3 సెంచరీలు, 4 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. రీసెంట్​గా సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన వన్డే సిరీస్​లో విరాట్ 303 పరుగులు బాది ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్​గా నిలిచాడు. ఇక ఈ ఏడాది అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్ల లిస్ట్​లో 8వ స్థానంలో ఉన్నాడు.

రోహిత్ శర్మ
ఏడాది ఆరంభంలో ఇంగ్లాండ్​తో జరిగిన వన్డే సిరీస్​లో ఆకట్టుకున్న రోహిత్ ఆ తర్వాత ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో కాస్త ఇబ్బంది పడ్డాడు. అయితే ఆ టోర్నీ ఫైనల్​లో హఫ్ సెంచరీతో మళ్లీ టచ్​లోకి వచ్చాడు. ఇక ఈ అక్టోబర్​లో జరిగిన ఆస్ట్రేలియా సిరీస్​లో సెంచరీ, హాఫ్ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. ఆ తర్వాత సౌతాఫ్రికా సిరీస్​లోనూ రెండు అర్ధ శతకాలతో రాణించాడు. ఓవరాల్​గా ఈ ఏడాది రోహిత్ 14 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 650 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 2 సెంచరీలు, 4 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. వరల్డ్​వైడ్​గా ఈ లిస్ట్​లో హిట్​మ్యాన్ తొమ్మిదో స్థానంలో నిలిచాడు.

ఈ ఇద్దరే టాప్​లో
ఇప్పటికే టెస్టు, టీ20 లకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన రో-కో ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే ఆడుతున్నారు. అయితే వన్డే ఫార్మాట్​ మాత్రం అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది భారత్​ నుంచి అత్యధిక పరుగులు సాధించిన బ్యాటర్లలో ఈ ఇద్దరే టాప్​లో ఉన్నారు. ఇక మళ్లీ రో-కో జోడీ 2026 జనవరిలో స్వదేశంలో న్యూజిలాండ్​తో జరగనున్న వన్డే సిరీస్​లో బరిలోకి దిగనుంది.

2025లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగుల చేసిన టాప్ 10 బ్యాటర్లు

  • జో రూట్ (ఇంగ్లాండ్)- 808 పరుగులు-
  • డారిల్ మిచెల్ (న్యూజిలాండ్)- 764 పరుగులు
  • జార్జ్ మున్సీ (స్కాట్లాండ్)- 735 పరుగులు
  • మ్యాథ్యూ బ్రిజ్కే (సౌతాఫ్రికా)- 706 పరుగులు
  • షాయ్ హోప్ (వెస్టిండీస్)- 670 పరుగులు
  • సల్మాన్ అఘా (పాకిస్థాన్)- 667 పరుగులు
  • మిలింద్ కుమార్ (యూఎస్​ఏ)- 652 పరుగులు
  • విరాట్ కోహ్లీ (భారత్)- 651 పరుగులు
  • రోహిత్ శర్మ (భారత్)- 650 పరుగులు
  • రచిన్ రవీంద్ర (భారత్) - 604 పరుగులు

