'ఇటలీకి ఆడనున్న ఫాస్ట్ బౌలర్ జస్ప్రీత్'- T20 వరల్డ్​కప్ ఈసారి కాస్త స్పెషల్​గా!

మరో మూడు రోజుల్లో పొట్టి కప్పు సంబరం- ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న క్రికెట్ లవర్స్- అయితే ఈసారి టోర్నీకి ఓ ప్రత్యేకత ఉందండోయ్!

Indian Players T20 World Cup (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 4, 2026 at 11:06 AM IST

3 Min Read
Indian Origin Players In 2026 T20 World Cup : క్రికెట్ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పదో ఎడిషన్ T20 ప్రపంచకప్​కు కౌంట్​డౌన్ షురూ అయ్యింది. మరో మూడు రోజుల్లో ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నమెంట్​కు తెర లేవనుంది. భారత్, శ్రీలంక వేదికలుగా ఈ నెల 7న మొదలు కానున్న ఈ టోర్నీలో భారత్ సహా 20 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే దాదాపు అన్ని జట్లు టోర్నీలో పాల్గొననున్న తమతమ స్క్వాడ్​లను ప్రకటించేశాయి. భారత్​ కూడా 15 మందితో కూడిన జట్టుతో జట్టును ఇప్పటికే అనౌన్స్ చేసేసింది.

అయితే ఈసారి వరల్డ్​కప్​కు ఓ ప్రత్యేకత సంతరించుకుంది. టీమ్ఇండియా కాకుండా మిగిలిన జట్లలో మొత్తం 30మందికిపైగా భారతీయ మూలాలున్న ప్లేయర్లు టోర్నీలో బరిలో దిగబోతున్నారు. ఓవరాల్​గా భారత్ సహా 20 జట్లలో 40 మంది ఆటగాళ్లు వివిధ రంగుల జెర్సీలు ధరించి మైదానంలోకి దిగేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. అందుకో కొందరైతే ఏకంగా కెప్టెన్లుగా ఎంపికయ్యారు. అంతేకాకుండా గతంలో వాళ్లు భారత్ దేశవాళీ టోర్నీల్లోనూ ఆడారు. మరి వాళ్లెవరు? ఏయే జట్ల తరఫున బరిలోకి దిగనున్నారో చూద్దామా?

అత్యధికంగా ఆ జట్టులోనే!
టోర్నీలో పాల్గొననున్న కెనడా జట్టులో అత్యధిక సంఖ్యలో భారత సంతతికి చెందిన ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. ఈ జట్టులో మొక్కం 11 మంది భారత మూలాలున్న క్రికెటర్లు ఉన్నారు. కెనడా తర్వాత, యునైటెడ్ స్టేట్స్ (USA) జట్టులో తొమ్మిది మంది భారత్ సంతతికి చెందిన ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఒమన్, యుఏఈ లో ఒక్కో జట్టులో ఏడుగురు క్రికెటర్లు బరిలోకి దిగనున్నారు.

USAకు కెప్టెన్​గా గుజరాత్ క్రికెటర్!​
32 ఏళ్ల వికెట్ కీపర్- బ్యాటర్ మోనాంక్ పటేల్ ఈ టోర్నీలో USA జట్టుకు నాయకత్వం వహించనున్నాడు. గతంలో అతడు గుజరాత్ అండర్-19 తరపున ఆడాడు. భారత్​లో అనుకున్న స్థాయిలో అవకాశాలు రాకపోవడంతో మోనాంక్ తన కుటుంబంతో USAకి వెళ్లిపోయాడు. తర్వాత అతడు USA జట్టుతో చేరాడు. అతడు ఇప్పటిదాకా 43 టీ20లు ఆడాడు. అందులో 27.87 సగటుతో 920 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఒక సెంచరీ, 6 అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

ఇటలీ తరపున జస్ప్రీత్
T20 ప్రపంచ కప్‌కు ఇటలీ తొలిసారి అర్హత సాధించింది. ఈ జట్టులో భారత సంతతికి చెందిన ఫాస్ట్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ సింగ్ ఉన్నాడు. భారత్​లో ఉన్నప్పుడు క్రికెటర్ కావాలని కలలు కన్న జస్ప్రీత్ చిన్న వయసులోనే ఇటలీకి వెళ్లాడు. అక్కడ 2019లో ఇటాలియన్ జాతీయ జట్టు తరపున జస్ప్రీత్​కు అరంగేట్రం చేసే ఛాన్స్​ వచ్చింది. ఇప్పటిదాకా అతడు 27 T20 మ్యాచ్​ల్లో 23 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 9 పరుగులకు 4 వికెట్లు అతడి అత్యుత్తమ ప్రదర్శన.

ఇంకా ఎందరో!
వీళ్లతోపాటు భారత సంతతికి చెందిన క్రికెటర్లు ఈసారి ఆయా దేశాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు. అయితే అందులో కొందరు పూర్తి స్థాయి ప్రొఫెషనల్ క్రికెటర్లు కాదు. కొన్ని దేశాలు ఫుల్ మెంబర్ కానుందున ఏడాది పొడవునా క్రికెట్ ఆడవు. అందుకే ఆయా జట్ల ప్లేయర్లు ఇలాంటి టోర్నీలు ముగిసిన తర్వాత ఇతర ప్రొఫెషన్స్​లో పనిచేస్తారు. అందుకు USA క్రికెటర్ నేత్రావల్కర్ ఓ ఉదాహరణ. అతడు వృత్తి పరంగా సాఫ్ట్​వేర్ ఇంజినీర్. 2024లో బరిలోకి దిగిన అతడు తన ప్రదర్శనతో ప్రపంచాన్ని ఆకట్టుకున్నాడు.

ఆయా జట్ల తరఫున బరిలోకి దిగనున్న భారత మూలాలున్న క్రికెటర్లు వీళ్లే

  • కెనడా: దిల్‌ప్రీత్ బజ్వా (కెప్టెన్), అజయ్‌వీర్ హుందాల్, అన్ష్ పటేల్, హర్ష్ థాకరే, జస్కరన్‌దీప్ బటర్, కన్వర్‌పాల్ తత్గూర్, నవనీత్ ధలీవాల్, రవీందర్‌పాల్ సింగ్, శివమ్ శర్మ, శ్రేయాస్ మొవ్వా, యువరాజ్ సమ్రా
  • అమెరికా: మోనాక్ పటేల్ (కెప్టెన్), జెస్సీ సింగ్ (వైస్ కెప్టెన్), మిలింద్ కుమార్, సాయితేజ ముక్కామల్, సంజయ్ కృష్ణమూర్తి, హర్మీత్ సింగ్, సౌరభ్ నేత్రావల్కర్, శుభమ్ రంజన్, నెస్టస్ కెంజిగే.
  • ఒమన్: జతీందర్ సింగ్ (కెప్టెన్), వినాయక్ శుక్లా, కరణ్ సోనోవాలే, జే ఒడెదర, ఆశిష్ ఒడెదర, జితేన్ రామనంది, వసీం అలీ
  • యూఏఈ: ఆర్యన్ష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), ధ్రువ్ పరాశర్, హర్షిత్ కౌశిక్, మయాంక్ కుమార్, రోహిత్ సింగ్, సిమ్రంజీత్ సింగ్, అలీషన్ షరాఫు
  • న్యూజిలాండ్: రచిన్ రవీంద్ర, ఇష్ సోధి
  • ఇటలీ: జస్‌ప్రీత్ సింగ్
  • నెదర్లాండ్స్: ఆర్యన్ దత్

