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భువనేశ్వర్ ఎంపికపై షమీ రియాక్షన్ - సెలక్టర్లపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు

భువనేశ్వర్ కుమార్​ టీమ్ఇండియా జట్టులో ఎంపికవ్వడంపై సీనియర్ పేసర్ మహ్మద్ షమీ స్పందించాడు. మరి ఆయన ఏమన్నాడంటే?

MD Shami
మహ్మద్ షమీ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 10, 2026 at 9:06 PM IST

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Shami On Bhuvneshwar Kumar : నాలుగేళ్ల ఎదురుచూపుల తర్వాత సీనియర్ పేసర్ భువనేశ్వర్ కుమార్​కు టీమ్ఇండియాలో చోటు దక్కింది. దీంతో అతడు ఈనెల 22న న్యూజిలాండ్​తో ప్రారంభమయ్యే టీ20లో ఆడే ఛాన్స్ ఉంది. మరోవైపు, జట్టులో చోటు కోసం ఏడాదిన్నరగా ఎదురుచూస్తున్న సీనియర్ బౌలర్ మహ్మద్ షమీ, భువనేశ్వర్ ఎంపికపై స్పందించాడు. మరి అతడు ఏమన్నాడంటే?

భువనేశ్వర్​కు టీమ్ఇండియా పిలుపు రావడంపై తనకు అసూయ, ఆందోళన లేదని అన్నాడు. అతడికి భారత్ జాతీయ జట్టులో మళ్లీ అవకాశం లభించడం మంచిదేనని వ్యాఖ్యానించాడు. "భువనేశ్వర్ కుమార్‌కు భారత్ తరఫున ఆడే అవకాశం లభించింది. అది అతని కెరీర్​కు మంచిదే. కానీ, అతడు ఎంపికవ్వడం వల్ల నాకు ఎలాంటి అసూయ, ఆందోళన లేవు. ప్రస్తుతం నా పూర్తి ఫోకస్ రంజీ ట్రోఫీ పైనే ఉంది. నాకు ఎక్కడ ఆడే అవకాశం దొరికినా, అక్కడ అత్యుత్తమ ప్రదర్శనను ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను" అని షమీ స్పోర్ట్స్ వెబ్​సైట్​తో తెలిపాడు.

నాకేం నష్టం లేదు!
ఈ క్రమంలోనే తన ఎంపికవ్వకపోవడంపైనా మాట్లాడాడు. ప్రస్తుతం దేశవాళీ క్రికెట్​పై దృష్టిపెట్టిన అతడికి టీమ్ఇండియాకు ఆడే అవకాశం మళ్లీ రాకపోయినా నష్టం లేదని ఘాటుగా చెప్పాడు. "నేను ఇప్పుడు డొమెస్టిక్​లో కష్టపడుతున్నాను. ఒకవేళ భారత్ తరపున మళ్లీ ఆడే అవకాశం నాకు రాకపోయినా నాకేం నష్టం లేదు" అని షమీ ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. కాగా, షమీ టీమ్ఇండియా తరఫున 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్​లో ఆఖరిసారిగా ఆడాడు. ఆ తర్వాత జట్టులో చోటు కోల్పోయిన అతడు మళ్లీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లోకి రీ ఎంట్రీ ఇవ్వలేకపోయాడు.

రేపట్నుంచి రంజీ ట్రోఫీ ఆరంభం కానుంది. ఈ టోర్నీలో షమీ బంగాల్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. తమ జట్టు తొలి మ్యాచ్​లో దిల్లీని ఢీ కొట్టనుంది. ఈ మ్యాచ్​ బంగాల్​లోని కల్యాణి బంగాల్ క్రికెట్ అకాడమీలో జరగనుంది.

గతంలో ఆవేదన!
అయితే టీమ్ఇండియాలో చోటు కోల్పోయిన తర్వాత షమీ వరుసగా దేశవాళీ టోర్నీల్లో ఆడుతున్నాడు. ఇక్కడ తనను తాను నిరూపించుకున్నప్పటికీ సెలక్టర్లు పలు సిరీస్​లకు పక్కన పెడుతూ వస్తున్నారు. దీనిపై ఇప్పటికే షమీ పలుమార్లు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ, పరోక్షంగా మాట్లాడాడు.

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భువనేశ్వర్ ఎంపికపై షమీ స్పందన
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మహ్మద్ షమీ ఆఖరి మ్యాచ్ ఏది
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