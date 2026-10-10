భువనేశ్వర్ ఎంపికపై షమీ రియాక్షన్ - సెలక్టర్లపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు
భువనేశ్వర్ కుమార్ టీమ్ఇండియా జట్టులో ఎంపికవ్వడంపై సీనియర్ పేసర్ మహ్మద్ షమీ స్పందించాడు. మరి ఆయన ఏమన్నాడంటే?
Published : October 10, 2026 at 9:06 PM IST
Shami On Bhuvneshwar Kumar : నాలుగేళ్ల ఎదురుచూపుల తర్వాత సీనియర్ పేసర్ భువనేశ్వర్ కుమార్కు టీమ్ఇండియాలో చోటు దక్కింది. దీంతో అతడు ఈనెల 22న న్యూజిలాండ్తో ప్రారంభమయ్యే టీ20లో ఆడే ఛాన్స్ ఉంది. మరోవైపు, జట్టులో చోటు కోసం ఏడాదిన్నరగా ఎదురుచూస్తున్న సీనియర్ బౌలర్ మహ్మద్ షమీ, భువనేశ్వర్ ఎంపికపై స్పందించాడు. మరి అతడు ఏమన్నాడంటే?
భువనేశ్వర్కు టీమ్ఇండియా పిలుపు రావడంపై తనకు అసూయ, ఆందోళన లేదని అన్నాడు. అతడికి భారత్ జాతీయ జట్టులో మళ్లీ అవకాశం లభించడం మంచిదేనని వ్యాఖ్యానించాడు. "భువనేశ్వర్ కుమార్కు భారత్ తరఫున ఆడే అవకాశం లభించింది. అది అతని కెరీర్కు మంచిదే. కానీ, అతడు ఎంపికవ్వడం వల్ల నాకు ఎలాంటి అసూయ, ఆందోళన లేవు. ప్రస్తుతం నా పూర్తి ఫోకస్ రంజీ ట్రోఫీ పైనే ఉంది. నాకు ఎక్కడ ఆడే అవకాశం దొరికినా, అక్కడ అత్యుత్తమ ప్రదర్శనను ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను" అని షమీ స్పోర్ట్స్ వెబ్సైట్తో తెలిపాడు.
నాకేం నష్టం లేదు!
ఈ క్రమంలోనే తన ఎంపికవ్వకపోవడంపైనా మాట్లాడాడు. ప్రస్తుతం దేశవాళీ క్రికెట్పై దృష్టిపెట్టిన అతడికి టీమ్ఇండియాకు ఆడే అవకాశం మళ్లీ రాకపోయినా నష్టం లేదని ఘాటుగా చెప్పాడు. "నేను ఇప్పుడు డొమెస్టిక్లో కష్టపడుతున్నాను. ఒకవేళ భారత్ తరపున మళ్లీ ఆడే అవకాశం నాకు రాకపోయినా నాకేం నష్టం లేదు" అని షమీ ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. కాగా, షమీ టీమ్ఇండియా తరఫున 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో ఆఖరిసారిగా ఆడాడు. ఆ తర్వాత జట్టులో చోటు కోల్పోయిన అతడు మళ్లీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి రీ ఎంట్రీ ఇవ్వలేకపోయాడు.
Mohammed Shami said, “Bhuvneshwar Kumar got the chance to play for India, and that’s good for him. But his selection doesn’t concern me. Wherever I get the chance to play, I will give my best. Right now, my focus is firmly on this Ranji match. If I don’t get the chance to play for India again, it’s not my loss”. (Revsportz).— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 10, 2026
రేపట్నుంచి రంజీ ట్రోఫీ ఆరంభం కానుంది. ఈ టోర్నీలో షమీ బంగాల్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. తమ జట్టు తొలి మ్యాచ్లో దిల్లీని ఢీ కొట్టనుంది. ఈ మ్యాచ్ బంగాల్లోని కల్యాణి బంగాల్ క్రికెట్ అకాడమీలో జరగనుంది.
గతంలో ఆవేదన!
అయితే టీమ్ఇండియాలో చోటు కోల్పోయిన తర్వాత షమీ వరుసగా దేశవాళీ టోర్నీల్లో ఆడుతున్నాడు. ఇక్కడ తనను తాను నిరూపించుకున్నప్పటికీ సెలక్టర్లు పలు సిరీస్లకు పక్కన పెడుతూ వస్తున్నారు. దీనిపై ఇప్పటికే షమీ పలుమార్లు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ, పరోక్షంగా మాట్లాడాడు.