15 మంది పేసర్లతో BCCI ఫ్యూచర్ ప్లాన్- ఇక షమీ కెరీర్ ముగిసినట్లేనా?
దేశవాళీ టోర్నీల్లో అదరగొట్టినా షమీకి దక్కని అవకాశం- యువ బౌలర్లతో భవిష్యత్తు కోసం సెలెక్టర్ల సరికొత్త మాస్టర్ ప్లాన్- రాబోయే వన్డే వరల్డ్ కప్ లక్ష్యంగా 15 మంది యంగ్ పేసర్ల ఎంపిక
Published : July 29, 2026 at 1:31 PM IST
Mohammed Shami Career : భారత క్రికెట్ జట్టులో గత దశాబ్ద కాలంగా తన పదునైన పేస్ బౌలింగ్తో ఎన్నో అద్భుతమైన విజయాలు అందించిన సీనియర్ స్టార్ బౌలర్ మహమ్మద్ షమీ కెరీర్ దాదాపు ముగింపు దశకు చేరుకుందనే వార్తలు క్రీడా వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. జట్టు కోసం ప్రాణం పెట్టి ఆడే ఈ ప్లేయర్ ఇటీవల గాయాల నుంచి కోలుకుని దేశవాళీ క్రికెట్లో సత్తా చాటుతున్నప్పటికీ సెలెక్టర్లు అతడిని పూర్తిగా పక్కన పెట్టేసినట్లు తెలుస్తోంది. బీసీసీఐ పెద్దలు తీసుకున్న ఒక సంచలన నిర్ణయం వల్ల షమీకి ఇక భవిష్యత్తులో టీమ్ఇండియా తలుపులు మూసుకుపోయినట్లే అని జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. అసలు ఇలాంటి సీనియర్ బౌలర్ను ఎందుకు పక్కన పెట్టాల్సి వస్తోంది? సెలెక్టర్లు వేసిన ఆ మాస్టర్ ప్లాన్ ఏంటి? తెలుసుకుందాం
దేశవాళీలో అదరగొట్టినా!
గాయాల బారిన పడి చాలాకాలం జాతీయ జట్టుకు దూరంగా ఉన్న మహమ్మద్ షమీ రీసెంట్గా దేశవాళీ క్రికెట్లో రీఎంట్రీ ఇచ్చి అద్భుతమైన ఫామ్ కనబరిచాడు. రంజీ ట్రోఫీలో ఏకంగా 37 వికెట్లు పడగొట్టి తాను ఏమాత్రం ఫామ్ కోల్పోలేదని నిరూపించుకున్నాడు. తాను 100 శాతం మ్యాచ్ ఫిట్నెస్ సాధించానని, సుదీర్ఘమైన స్పెల్స్ కూడా అలవోకగా వేయగలనని పదేపదే సెలెక్టర్లకు స్పష్టం చేశాడు. ఫిట్నెస్ టెస్టులన్నీ పాస్ అయి ఒక పేస్ బౌలర్గా తాను చేయాల్సినవన్నీ చేసినప్పటికీ, షమీకి మాత్రం మళ్లీ టీమ్ఇండియా నుంచి ఎలాంటి పిలుపు రాలేదు. ఇంత అద్భుతమైన టాలెంట్ చూపించిన తర్వాత కూడా సెలెక్టర్లు ఇంతటి అనుభవజ్ఞుడైన బౌలర్ను ఏమాత్రం పట్టించుకోకపోవడం అభిమానులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది.
భవిష్యత్తు కోసం 15 మంది
ఒక లేటెస్ట్ నివేదిక ప్రకారం, అజిత్ అగార్కర్ నేతృత్వంలోని భారత సెలెక్షన్ కమిటీ పేస్ బౌలింగ్ విభాగానికి సంబంధించి ఒక బలమైన నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు సమాచారం. అన్ని ఫార్మాట్లలో రాబోయే కొన్నేళ్ల పాటు టీమ్ఇండియా పేస్ అటాక్ను బలోపేతం చేయడానికి ఏకంగా 15 మంది యువ ఫాస్ట్ బౌలర్లను ముందుగానే షార్ట్లిస్ట్ చేశారు. ఈ యంగ్ బౌలర్లు భవిష్యత్తులో భారత జట్టుకు ప్రధాన ఆయుధాలుగా మారబోతున్నారట. దురదృష్టవశాత్తూ సెలెక్టర్లు సిద్ధం చేసిన ఈ లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్లో షమీ పేరు అసలే లేకపోవడం గమనార్హం. అంటే అతడిని కేవలం ప్రస్తుత సిరీస్లకే కాదు, భవిష్యత్తు ప్రణాళికల నుంచి కూడా పూర్తిగా తప్పించినట్లు అర్థమవుతోంది.
🚨🚨BIG UPDATE ON MOHAMMED SHAMI'S FUTURE IN TEAM INDIA— Oxygen (@Oxygen18_) July 28, 2026
- Mohammed Shami is no longer in the BCCI and selectors' plans for Team India in any format.
- There is a strong possibility that Mohammed Shami has already played his last match in the Indian jersey. pic.twitter.com/krKx0hsgul
మెగా టోర్నీల కోసం యంగ్ టీమ్
సెలెక్టర్లు ఇలా సీనియర్ బౌలర్లను పక్కన పెట్టడం వెనుక ఒక భారీ స్కెచ్ ఉన్నట్లు అర్థమవుతుంది. ముఖ్యంగా తదుపరి వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ సైకిల్తో పాటు 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ కొత్త ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. సీనియర్ బౌలర్ల కెరీర్ను అనవసరంగా పొడిగించడం కంటే, అదే స్థానంలో యువ కుర్రాళ్లకు ఎక్కువ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడే అవకాశం కల్పిస్తే భవిష్యత్తులో మెగా టోర్నీల నాటికి వారు పూర్తిగా సన్నద్ధం అవుతారని మేనేజ్మెంట్ భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఇండియన్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ఇప్పటికే భారీ మార్పులు మొదలయ్యాయి.
బుమ్రా వర్క్లోడ్
టీమ్ఇండియా పేస్ అటాక్కు సంబంధించి జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఎప్పటికీ తిరుగులేని నాయకుడిగా కొనసాగుతాడనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. కానీ అతనిపై పడుతున్న తీవ్రమైన పని ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి వర్క్లోడ్ మేనేజ్మెంట్ పద్ధతులను చాలా జాగ్రత్తగా పాటిస్తున్నారు. ప్రతి టెస్ట్ మ్యాచ్కు లేదా ప్రతి సిరీస్కు కేవలం బుమ్రాపైనే ఆధారపడటం అసాధ్యమని గుర్తించిన సెలెక్టర్లు, అతనికి మద్దతుగా నిలిచే ఒక బలమైన యువ పేస్ దళాన్ని తయారు చేయడంపై దృష్టి పెట్టారు. నిజానికి ఈ సమయంలో షమీ లాంటి సీనియర్ బౌలర్ జట్టులో ఉంటే యువకులకు ఒక మెంటార్గా పనికొచ్చేవాడు. కానీ గతంలోకి తిరిగి చూసుకుంటూ కూర్చుంటే కొత్త తరాన్ని తయారు చేయడం ఆలస్యం అవుతుందనే ఉద్దేశంతో సెలెక్టర్లు సీనియర్ల కోసం ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు.
సిరాజ్ భుజాలపై పెరగనున్న బాధ్యత
షమీ లాంటి వరల్డ్ క్లాస్ బౌలర్ క్రమంగా జట్టుకు దూరం అవుతుండటం, అదే సమయంలో బుమ్రాకు అప్పుడప్పుడు విరామం ఇస్తుండటంతో ఇప్పుడు ప్రధాన బాధ్యత మొత్తం సిరాజ్ భుజాలపై పడనుంది. టెస్ట్ సిరీస్లలో జట్టును ముందుండి నడిపించాల్సిన కీలక పాత్రను సిరాజ్ పోషించాల్సి వస్తుంది. ఒకపక్క సిరాజ్ అనుభవాన్ని వాడుకుంటూనే, వర్క్లోడ్ పంచుకోవడానికి కొత్త తరం బౌలర్లను కూడా వీలైనంత త్వరగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు అలవాటు పడేలా చేయాలని బోర్డు పట్టుదలగా ఉంది.
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