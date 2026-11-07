'థాంక్యూ టెస్టు క్రికెట్'- రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన మహ్మద్ షమీ
Mohammed Shami Test Retirement : మహ్మద్ షమీ టెస్టు క్రికెట్కు గుడ్ బై చెప్పాడు. శుక్రవారం రాత్రి ఎక్స్లో వీడియో ద్వారా తన నిర్ణయాన్ని వెల్లడించాడు.
Published : November 7, 2026 at 6:52 AM IST
టీమ్ఇండియా సీనియర్ బౌలర్ మహ్మద్ షమీ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. టెస్టు ఫార్మాట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. రెడ్ బాల్ క్రికెట్ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు తాజాగా ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించాడు. తన ప్రయాణంలో అండగా నిలిచిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. 2023 వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్ ఫైనల్ మ్యాచే షమికి తన కెరీర్లో చివరి టెస్టు. ఆ తర్వాత ఈ ఫార్మాట్లో సెలక్టర్లు అతడిని పక్కన పెడుతూ వచ్చారు. దీంతో టెస్టులకు వీడ్కోలు పలుకుతున్నట్లు శుక్రవారం రాత్రి ప్రకటించాడు.
'బరువైన హృదయంతో టెస్టు క్రికెట్ నుంచి తప్పుకుంటున్నాను. 13ఏళ్ల నా టెస్టు క్రికెట్ జర్నీ మధురానునుభూతులు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయాణంలో అనేక ఎత్తు పల్లాలు చూశాను. కిందపడ్డాను, గాయపడ్డాను, బాధపడ్డాను. కానీ అక్కడితో ఆడిపోలేదు. టీమ్ఇండియాకు ఆడేందుకు శక్తిమేర ప్రయత్నించాను. ఈ ప్రయాణంలో నాకు తోడుగా నిలిచిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఇదే రోజు (నవంబరు 6) టెస్టుల్లో అరంగేట్రం చేశాను. ఇదే రోజున వీడ్కోలు పలుకుతున్నాను. వన్డే, టీ20ల్లో కొనసాగుతాను. ఫిట్నెస్ కాపాడుకునేందుకు దేశవాళీ క్రికెట్లోనూ ఆడుతాను' అని 36ఏళ్ల షమీ ఎక్స్లో పోస్టు చేసిన వీడియోలో పేర్కొన్నాడు.
Safed jersey se vida le raha hoon, lekin usse judi yaadon se kabhi nahi… 🇮🇳❤️ Jab pehli baar Bharat ki Test jersey pehni thi, tab sirf ek sapna tha — apne desh ke liye kuch kar dikhane ka.. Uske baad har wicket, har sangharsh, har chot aur har comeback ne mujhe kuch na kuch sikhaya. Test cricket mere liye sirf ek format nahi, meri zindagi ka ek behad khaas hissa raha hai. Aaj bhaari dil aur anginat khoobsurat yaadon ke saath main Test cricket se retirement lene ka faisla kar raha hoon. Is safar mein mera saath dene wale har teammate, coach, family aur un karodon Bharatiyon ka dil se shukriya, jinhone achhe aur mushkil dono waqt mein mujh par bharosa banaye rakha.. BCCI aur Cricket Association of Bengal (CAB) ka bhi dil se shukriya, jinhone mere talent par bharosa kiya, mujhe aage badhne ke mauke diye aur mere cricket ke safar mein ek aham bhoomika nibhayi. Aapka saath aur vishwas mere liye hamesha khaas rahega. Maidan par meri aakhri Test ball bhale hi fenki ja chuki ho, lekin Bharat ke liye khelne ka garv hamesha mere dil mein zinda rahega. Shukriya, Test Cricket. ❤️ Aapka Shami 🇮🇳 #Mdshami11 #Mdshami #TestCricket #Retirement— 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) November 6, 2026
కాగా, 2013 నవంబర్ 06న టెస్టుల్లో షమీ అరంగేట్రం చేశాడు. సరిగ్గా 13ఏళ్ల తర్వాత అదే రోజు రిటైర్మెంట్ ఇవ్వడం విశేషం. తన కెరీర్లో మొత్తం 64 టెస్టుల్లో భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఇందులో 229 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఆరుసార్లు 5 వికెట్ల ప్రదర్శన చేశాడు.