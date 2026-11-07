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'థాంక్యూ టెస్టు క్రికెట్'- రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన మహ్మద్ షమీ

Mohammed Shami Test Retirement : మహ్మద్ షమీ టెస్టు క్రికెట్​కు గుడ్ బై చెప్పాడు. శుక్రవారం రాత్రి ఎక్స్​లో వీడియో ద్వారా తన నిర్ణయాన్ని వెల్లడించాడు.

Mohammed Shami Test
రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన షమీ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2026 at 6:52 AM IST

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టీమ్ఇండియా సీనియర్ బౌలర్ మహ్మద్ షమీ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. టెస్టు ఫార్మాట్​కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. రెడ్ బాల్ క్రికెట్​ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు తాజాగా ఎక్స్​ వేదికగా వెల్లడించాడు. తన ప్రయాణంలో అండగా నిలిచిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. 2023 వరల్డ్​ టెస్టు ఛాంపియన్‌షిప్‌ ఫైనల్​ మ్యాచే షమికి తన కెరీర్​లో చివరి టెస్టు. ఆ తర్వాత ఈ ఫార్మాట్​లో సెలక్టర్లు అతడిని పక్కన పెడుతూ వచ్చారు. దీంతో టెస్టులకు వీడ్కోలు పలుకుతున్నట్లు శుక్రవారం రాత్రి ప్రకటించాడు.

'బరువైన హృదయంతో టెస్టు క్రికెట్‌ నుంచి తప్పుకుంటున్నాను. 13ఏళ్ల నా టెస్టు క్రికెట్‌ జర్నీ మధురానునుభూతులు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయాణంలో అనేక ఎత్తు పల్లాలు చూశాను. కిందపడ్డాను, గాయపడ్డాను, బాధపడ్డాను. కానీ అక్కడితో ఆడిపోలేదు. టీమ్ఇండియాకు ఆడేందుకు శక్తిమేర ప్రయత్నించాను. ఈ ప్రయాణంలో నాకు తోడుగా నిలిచిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఇదే రోజు (నవంబరు 6) టెస్టుల్లో అరంగేట్రం చేశాను. ఇదే రోజున వీడ్కోలు పలుకుతున్నాను. వన్డే, టీ20ల్లో కొనసాగుతాను. ఫిట్‌నెస్‌ కాపాడుకునేందుకు దేశవాళీ క్రికెట్లోనూ ఆడుతాను' అని 36ఏళ్ల షమీ ఎక్స్​లో పోస్టు చేసిన వీడియోలో పేర్కొన్నాడు.

కాగా, 2013 నవంబర్ 06న టెస్టుల్లో షమీ అరంగేట్రం చేశాడు. సరిగ్గా 13ఏళ్ల తర్వాత అదే రోజు రిటైర్మెంట్ ఇవ్వడం విశేషం. తన కెరీర్​లో మొత్తం 64 టెస్టుల్లో భారత్​కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఇందులో 229 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఆరుసార్లు 5 వికెట్ల ప్రదర్శన చేశాడు.

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MOHAMMAD SHAMI RETIREMENT
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మహ్మద్ షమీ టెస్టు రిటైర్మెంట్
మహ్మద్ షమీ టెస్టు వికెట్లు ఎన్ని

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