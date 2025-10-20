ETV Bharat / sports

కుల్‌దీప్‌ యాదవ్‌ను ఆడించకపోవడంతో నిరుత్సాహానికి గురయ్యా : మహ్మద్‌ కైఫ్‌

టీమ్​ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్​మన్​ గిల్​పై మాజీ క్రికెటర్ ఫైర్- మొదటి వన్డే తుది జట్టులో కుల్​దీప్​ యాదవ్​ను స్థానం కల్పించకపోవడంపై ప్రశ్నించిన కైఫ్

Mohammad Kaif On Kuldeep Yadav
Mohammad Kaif On Kuldeep Yadav (Getty Images)
Published : October 20, 2025 at 9:47 PM IST

Mohammad Kaif On Kuldeep Yadav : ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో భాగంగా పెర్డ్​ వేదికగా జరిగిన మొదటి వన్డే మ్యాచ్​లో టీమ్​ఇండియా ఏడు వికేట్ల తేడాతో ఓడిపోయింది. అయితే ఈ మ్యాచ్​లో కుల్​దీప్​ యాదవ్​ను ఆడించి ఉండాల్సిందని మాజీ క్రికెటర్ మహ్మద్​ కైఫ్​ పేర్కొన్నారు. అసలు భారత్​ తుది జట్టులో కుల్​దీప్​కు స్థానం కల్పించకపోవడంపై టీమ్​ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్​మన్​ గిల్​ను తన యూట్యూబ్​ ఛానల్​ వేదికగా ప్రశ్నించారు. తన యూట్యూబ్​ ఛానల్​ వేదికగా ప్రశ్నించారు.

ఇది బౌలర్లతో పాటు గిల్​కు కూడా పరీక్ష. మొదటి వన్డే మ్యాచ్​ తుది జట్టులో కుల్​దీప్​ యాదవ్​కు స్థానం కల్పించలేదు. మీరు అన్ని విభాగాల్లో కవర్ చేశారు. కానీ వికెట్ టేకింగ్ బౌలర్​ను మాత్రం జట్టులోకి తీసుకోలేదు. కుల్‌దీప్‌ను ఆడించకపోవడం నిరుత్సాహకరం. ఆస్ట్రేలియా బౌలర్‌ మాథ్యూ కునెమన్‌ రెండు వికెట్లు తీశాడు. మీరు క్వాంటికీ కోసం క్వాలిటీ విషయంలో రాజీ పడ్డారు. ప్రస్తుతం జట్టులో చాలా మంది పార్ట్‌టైమ్‌ బౌలర్లు ఉన్నారు. నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి పూర్తి స్థాయి బౌలర్‌ కాదు. అలాంటి పిచ్‌పై వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ కూడా పూర్తి స్థాయి బౌలర్‌గా చెప్పలేం. హర్షిత్‌ రాణా తన బౌలింగ్‌తో నిరాశ పరిచాడు. బౌలర్లు మ్యాచ్‌ను గెలిపించే బాధ్యత తీసుకోవాలి. స్కోరు తక్కువే అయినా గెలవాలనే ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలి. కేవలం బుమ్రా, షమీ ఉన్నప్పుడే గెలుస్తారా?' అని కైఫ్‌ ప్రశ్నించారు.

రెండో వన్డే తుది జట్టులోకి కుల్‌దీప్​కు స్థానం
మొదటి వన్డేలో తొలుత బ్యాటింగ్​ చేసిన టీమ్ఇండియా ​ నిర్ణీత 26 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 136 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. డక్‌వర్త్‌ లూయిస్‌ ప్రకారం 131 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఆస్ట్రేలియా జట్టను టీమ్‌ఇండియా నిలువరించలేకపోయింది. దీంతో రెండో వన్డే తుది జట్టులో పలు మార్పు చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మొదటి మ్యాచ్‌లో అవకాశం దక్కని కుల్‌దీప్‌ యాదవ్‌ను రెండో వన్డేలో కచ్చితంగా ఆడించే ఛాన్స్ ఉంది. అతడు ఎవరి స్థానంలో తుదిజట్టులోకి వస్తాడనే ఆసక్తి నెలకొంది. వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌పై వేటు వేసే అవకాశముంది. నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డిని తప్పించి కుల్‌దీప్‌ను జట్టులోకి తీసుకున్నా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు.

మొదటి వన్డేలో ఇటు బాల్‌తోనూ, అటు బ్యాట్‌తోనూ చెప్పుకోదగ్గ ప్రదర్శన చేయని హర్షిత్‌ రాణా స్థానం ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉంది. రెండో మ్యాచ్‌ కోసం అతడి స్థానంలో ప్రసిద్ధ్‌కృష్ణను ఆడించే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. యశస్వి జైస్వాల్‌, ధ్రువ్‌ జురేల్‌ టీమ్‌ఇండియా వన్డే స్క్వాడ్‌లో ఉన్నా వారికి తుది జట్టులో అవకాశం దక్కే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. ఎవరైనా గాయపడితే వీరు ప్లేయింగ్‌ ఎలెవన్‌లో ఆడే ఛాన్స్‌ ఉంది. అలాగే మొదటి జట్టులో పేలవ ప్రదర్శన ఇచ్చిన రోహిత్, కోహ్లీ రెండో వన్డేలోనూ కొనసాగనున్నారు.

తాజాగా ముగిసిన ఆసియా కప్‌ 2025లో కుల్‌దీప్‌ యాదవ్‌ అద్భుతంగా రాణించాడు. ఆ టోర్నీలో 17 వికెట్లు తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. లీడింగ్‌ వికెట్‌ టేకర్‌గా నిలిచాడు. తాజాగా వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన రెండు టెస్ట్‌ల సిరీస్‌లో కూడా 12 వికెట్లతో అత్యధిక వికెట్ల తీశాడు. అలాగే కుల్‌దీప్‌ యాదవ్‌కు వన్డేల్లో ఆస్ట్రేలియా మీద మంచి రికార్డు ఉంది. అతడు ఇప్పటి వరకు 23 మ్యాచుల్లో 31 వికెట్లు తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

MOHAMMAD KAIF ON KULDEEP YADAV
MOHAMMAD KAIF SLAMS GIL
AUS VS IND ODI
MOHAMMAD KAIF ON KULDEEP YADAV

