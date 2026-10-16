ఒకే జట్టులో అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు- క్రికెట్లోనూ 'మిక్స్డ్ జెండర్' పోటీలు
క్రికెట్లో తొలిసారి ఒకే జట్టులో అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు ఆడనున్నారు. నవంబర్ నెలలో శ్రీలంక వేదికగా ఈ టోర్నీ జరగనుంది. మరి ఈ టోర్నీ ఏంటి? దీని విశేషాలేంటో తెలుసుకోండి!
Published : October 16, 2026 at 7:13 PM IST
Mixed Gender Cricket Tournament : క్రికెట్ చరిత్రలో సరికొత్త టోర్నమెంట్ షురూ కానుంది. ఇన్ని రోజులు పురుషుల, మహిళల క్రికెట్ను వేర్వేరుగా చూశాం. కానీ ఇప్పుడు కొత్త ఫార్మాట్ రాబోతోంది. బ్యాడ్మింటన్, టెన్నిస్, ఆర్చరీ, షూటింగ్లో మాదిరిగానే క్రికెట్లోనూ మిక్స్డ్ జెండర్ పోటీలు జరగనున్నాయి. పురుష, మహిళా క్రికెటర్లు కలిసి ఒకే జట్టులో ఆడేందుకు సిద్ధం అవుతున్నారు. మరి ఈ టోర్నీ ఏంటి? ఎప్పుడు, ఎక్కడ ప్రారంభం కానుంది? ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది? అనే కంప్లీట్ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం!
మిక్స్డ్ జెండర్ క్రికెట్ టోర్నీ
క్రికెట్లో తొలిసారి మిక్స్డ్ జెండర్ మ్యాచులను చూడబోతున్నాం. ఇది 80 ఓవర్ల ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. శ్రీలంకకు చెందిన సింహలెస్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ ఈ టోర్నమెంట్కు శ్రీకారం చుట్టనుంది. 'టెస్టు ట్వంటీ' పేరుతో ఈ టోర్నమెంంట్ను వచ్చే నెల 14 నుంచి 29 దాకా నిర్వహించనుంది. ఈ మ్యాచ్లన్నీ శ్రీలంక రాజధాని కొలంబోలో జరగుతాయి.
బోర్డులో దిగ్గజ క్రికెటర్లు
'టెస్టు ట్వంటీ' అడ్వైజరీ బోర్డులో మాజీ క్రికెటర్లు మాథ్యూ హేడెన్, ఏబీ డివిలియర్స్, సర్ క్లైవ్ లాయిడ్ ఉన్నట్లు ఈ టోర్నమెంట్ వ్యవస్థాపకుడు గౌరవ్ భిర్వాని తెలిపారు. ఇలాంటి టోర్నీతో బాలబాలికలకు సమాన అవకాశాలు వస్తాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇందులో టాస్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని గౌరవ్ తెలిపారు. కాగా, రాజ్కుమార్ శర్మ (దిల్లీ జట్టు కోచ్) గ్లోబల్ సెలక్షన్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అలాగే మైక్ ఫోర్దమ్ టోర్నీ కార్యకలాపాలను చూస్తున్నారు.
నిబంధనలు ఏంటంటే?
ఇందులో నాలుగు ఖండాల నుంచి 13 నుంచి 21 ఏళ్ల వయసున్న 160 మంది ప్లేయర్లను కమిటీ ఎంపిక చేసింది. వీళ్లను నాలుగు జట్లుగా విడగొట్టింది. ఒక జట్టులో 20 మంది అబ్బాయిలు, 20 మంది అమ్మాయిలు ఉంటారు. ఒకే రోజులో 80 ఓవర్ల మ్యాచ్ ఆడుతారు. అయితే ఈ 80 ఓవర్లు ఒకే జట్టు ఆడదు. ఒక్కో టీమ్కు 40 ఓవర్ల గేమ్ ఉంటుంది. ఈ 40 ఓవర్లలో రెండుసార్లు బ్యాటింగ్ చేస్తారు. ఇందులో తొలి 20- 20 మ్యాచ్ను తెల్ల దుస్తులు ధరించి రెడ్ బాల్తో పగటిపూట ఆడతారు. ఇక రెండో 20- 20 మ్యాచ్ను తెల్ల బంతితో రంగురంగుల జెర్సీలు ధరించి ఫ్లడ్లైట్ల వెలుతురులో ఆడతారు.
టాస్ కీలకం
కాగా, ఈ మ్యాచ్లో టాస్ అత్యంత కీలకం. టాస్ గెలిచిన జట్టు బ్యాటింగ్ లేదా బౌలింగ్ను ఎంచుకోవడంతోపాటు ముందుగా బాలికలు ఆడతారా? లేదా బాలురు ఆడతారా? అనేది నిర్ణయించుకోవచ్చు. ఈ మిక్స్డ్ జెండర్ క్రికెట్లో పారిటీ రూల్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉంది. అంటే సమానత్వం అని అర్థం. బాల, బాలికలకు సమాన అవకాశాలు ఇవ్వడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశమని కమిటీ తెలిపింది. బాల, బాలికల రెండు జట్లు కలిసి మెరుగ్గా ఆడితేనే విజయం సాధించేందుకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. వీరందరూ చేసిన పరుగులను కలిపి తుది ఫలితాన్ని నిర్ణయిస్తారు.
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