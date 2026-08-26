బుమ్రా డామినేషన్కు చెక్- టాప్లోకి దూసుకొచ్చిన 36 ఏళ్ల స్టార్ పేసర్
జస్ప్రీత్ బుమ్రాకు భారీ షాక్ - 2ఏళ్ల తర్వాత టాప్ ప్లేస్ కోల్పోయిన భారత స్టార్ బౌలర్
Published : August 26, 2026 at 4:58 PM IST
ICC Rankings 2026 : టెస్టు బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో టీమ్ఇండియా స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఆధిపత్యానికి తెరపడింది. గత రెండేళ్లుగా సుదీర్ఘ ఫార్మాట్లో నెం.1 బౌలర్గా కొనసాగుతున్న బుమ్రా తాజాగా ఐసీసీ విడుదల చేసిన ర్యాంకింగ్స్లో రెండో స్థానానికి పడిపోయాడు. ఆస్ట్రేలియా స్టాప్ పేసర్, 36ఏళ్ల మిచెల్ స్టార్క్ లేటెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్లో బుమ్రాను వెనక్కినెట్టి టాప్లోకి దూసుకెళ్లాడు.
15ఏళ్ల కెరీర్లో తొలిసారి!
ఐసీసీ బుధవారం రిలీజ్ చేసిన ర్యాంకింగ్స్లో స్టార్క్ 2 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని 872 రేటింగ్స్తో టాప్లోకి వచ్చాడు. తన 15ఏళ్ల కెరీర్లో టెస్టుల్లో నెం1 బౌలర్గా నిలవడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. అయితే తన సుదీర్ఘ కెరీర్లో స్టార్క్ అనేకసార్లు టాప్ 10లోకి వచ్చాడు. రీసెంట్గా ఇంగ్లాండ్తో టెస్టుల్లో అత్యుత్తమంగా ఆడడంతో టాప్ 3 లోకి కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఇక తాజాగా బంగ్లాదేశ్పై రెండో టెస్టులో ఏకంగా 10 వికెట్లు కూల్చి, ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్గానూ నిలిచాడు. దీంతో తాజా ర్యాంకింగ్స్లో నెం 1 బౌలర్గా నిలిచాడు.
రెండేళ్ల తర్వాత దిగజారిన బుమ్రా ప్లేస్
కాగా, గత రెండేళ్లుగా టెస్టు బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్ విభాగంలో బుమ్రాదే ఆధిపత్యంగా సాగింది. 2024 ఫిబ్రవరిలో అతడు తొలిసారి టాప్ ప్లేస్ దక్కించుకున్నాడు. అప్పట్నుంచి ఈ రెండేళ్ల కాలంలో ఎక్కువ రోజులు బుమ్రానే నెం 1 పొజిషన్లో కొనసాగుతూ వచ్చాడు. తాజాగా ఒక స్థానం కోల్పోయి రెండో ప్లేస్లో (862 రేటింగ్స్) కొనసాగుతున్నాడు. అయితే గాయం కారణంగా అతడు శ్రీలంక పర్యటనకు దూరమయ్యాడు. లేకుండా ఇప్పుడు కూడా అతడు అగ్రస్థానంలోనే కొనసాగేవాడేమో!