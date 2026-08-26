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బుమ్రా డామినేషన్​కు చెక్- టాప్​లోకి దూసుకొచ్చిన 36 ఏళ్ల స్టార్ పేసర్

జస్ప్రీత్ బుమ్రాకు భారీ షాక్ - 2ఏళ్ల తర్వాత టాప్ ప్లేస్ కోల్పోయిన భారత స్టార్ బౌలర్

ICC Rankings 2026
జస్ప్రీత్ బుమ్రా (ఫైల్) (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 4:58 PM IST

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ICC Rankings 2026 : టెస్టు బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్​లో టీమ్ఇండియా స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఆధిపత్యానికి తెరపడింది. గత రెండేళ్లుగా సుదీర్ఘ ఫార్మాట్​లో​ నెం.1 బౌలర్​గా కొనసాగుతున్న బుమ్రా తాజాగా ఐసీసీ విడుదల చేసిన ర్యాంకింగ్స్​లో రెండో స్థానానికి పడిపోయాడు. ఆస్ట్రేలియా స్టాప్ పేసర్, 36ఏళ్ల మిచెల్ స్టార్క్ లేటెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్​లో బుమ్రాను వెనక్కినెట్టి టాప్​లోకి దూసుకెళ్లాడు.

15ఏళ్ల కెరీర్​లో తొలిసారి!
ఐసీసీ బుధవారం రిలీజ్ చేసిన ర్యాంకింగ్స్​లో స్టార్క్ 2 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని 872 రేటింగ్స్​తో టాప్​లోకి వచ్చాడు. తన 15ఏళ్ల కెరీర్​లో టెస్టుల్లో నెం1 బౌలర్​గా నిలవడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. అయితే తన సుదీర్ఘ కెరీర్​లో స్టార్క్ అనేకసార్లు టాప్ 10లోకి వచ్చాడు. రీసెంట్​గా ఇంగ్లాండ్​తో టెస్టుల్లో అత్యుత్తమంగా ఆడడంతో టాప్ 3 లోకి కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఇక తాజాగా బంగ్లాదేశ్​పై రెండో టెస్టులో ఏకంగా 10 వికెట్లు కూల్చి, ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్​గానూ నిలిచాడు. దీంతో తాజా ర్యాంకింగ్స్​లో నెం 1 బౌలర్​గా నిలిచాడు.

రెండేళ్ల తర్వాత దిగజారిన బుమ్రా ప్లేస్
కాగా, గత రెండేళ్లుగా టెస్టు బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్ విభాగంలో బుమ్రాదే ఆధిపత్యంగా సాగింది. 2024 ఫిబ్రవరిలో అతడు తొలిసారి టాప్ ప్లేస్ దక్కించుకున్నాడు. అప్పట్నుంచి ఈ రెండేళ్ల కాలంలో ఎక్కువ రోజులు బుమ్రానే నెం 1 పొజిషన్​లో కొనసాగుతూ వచ్చాడు. తాజాగా ఒక స్థానం కోల్పోయి రెండో ప్లేస్​లో (862 రేటింగ్స్) కొనసాగుతున్నాడు. అయితే గాయం కారణంగా అతడు ​ శ్రీలంక పర్యటనకు దూరమయ్యాడు. లేకుండా ఇప్పుడు కూడా అతడు అగ్రస్థానంలోనే కొనసాగేవాడేమో!

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