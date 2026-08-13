చరిత్ర సృష్టించిన మిచెల్ స్టార్క్ - 8ఏళ్ల వరల్డ్ రికార్డు బ్రేక్- కపిల్ దేవ్నూ సమం చేసిన పేసర్!
మిచెస్ స్టార్క్ అద్భుతమైన ఘనత - బంగ్లాదేశ్తో తొలి టెస్టులో మొదటి వికెట్తో ప్రపంచ రికార్డ్- కపిల్ దేవ్ ఆల్టైమ్ రికార్డు కూడా సమం!
Published : August 13, 2026 at 5:07 PM IST
Aus vs Ban Mitchell Starc Test : ఆస్ట్రేలియా స్టార్ పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్ టెస్టు క్రికెట్లో వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టాడు. సొంతగడ్డపై బంగ్లాదేశ్తో జరుగుతున్న తొలి టెస్టు మ్యాచ్లో స్టార్క్ అద్భుతమైన ఘనత అందుకున్నాడు. టెస్ట్ క్రికెట్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన ఎడమచేతి వాటం బౌలర్గా స్టార్క్ నిలిచాడు. ఈ క్రమంలో శ్రీలంకకు చెందిన రంగన హెరాత్ పేరిట ఉన్న ప్రపంచ రికార్డును అతను అధిగమించాడు. అంతేకాకుండా టెస్ట్ క్రికెట్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్ల జాబితాలో భారత దిగ్గజం కపిల్ దేవ్ రికార్డును సమం చేశాడు.
ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్ జట్టు ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉంది. ఆతిథ్య జట్టుతో బంగ్లా రెండు మ్యాచ్లు ఆడనుంది. ఇందులో భాగంగా డార్విన్ వేదికగా తొలి మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. ఇందులో బంగ్లాదేశ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో మిచెల్ స్టార్క్ తొమ్మిదో ఓవర్లో ఓపెనర్ షద్మాన్ ఇస్లామ్ (20 పరుగులు) ను ఔట్ చేశాడు. దీంతో స్టార్క్ టెస్టు క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. టెస్టుల్లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన లెఫ్ట్ ఆర్మ్ బౌలర్గా టాప్లోకి దూసుకెళ్లాడు. ఇప్పటిదాకా అతడు 106 మ్యాచ్ల్లో 434 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇదివరకు ఈ రికార్డు రంగన హెరాత్ (433 వికెట్లు, 93 మ్యాచ్లు) పేరిట ఉండేది. తాజా మ్యాచ్తో 8 ఏళ్లుగా రంగన పేరిట ఉన్న రికార్డును స్టార్క్ అధిగమించాడు.
MITCH STARC SEEEEEEED! What a ball to dismiss Ben Stokes. #Ashes | #PlayoftheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/PehDst540x— cricket.com.au (@cricketcomau) November 21, 2025
టెస్ట్ క్రికెట్లో అత్యధిక వికెట్లు (ఎడమచేతి వాటం బౌలర్)
- 434* - మిచెల్ స్టార్క్ (ఆస్ట్రేలియా)
- 433 - రంగన హెరాత్ (శ్రీలంక)
- 414 - వసీం అక్రమ్ (పాకిస్థాన్)
- 362 - డేనియల్ వెట్టోరి (న్యూజిలాండ్)
- 355 - చమిందా వాస్ (శ్రీలంక)
- 348 - రవీంద్ర జడేజా (భారత్)
కపిల్ దేవ్ను సమం చేసిన స్టార్క్
అంతేకాకుండా ఈ వికెట్తో స్టార్క్, టీమ్ఇండియా మాజీ ఆల్ రౌండర్ కపిల్ దేవ్ రికార్డును సమం చేశాడు. టెస్టుల్లో కపిల్ దేవ్ 1978 - 1994 మధ్య 131 టెస్ట్ మ్యాచ్ల్లో భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఇందులో 434 వికెట్లు తీశాడు. తాజాగా స్టార్క్ ఈ రికార్డును సమం చేశాడు. అయిచే కపిల్ 131 టెస్టులు ఆడితే, స్టార్క్ మాత్రం తన 106వ టెస్టులోనే ఈ మైలురాయిని చేరుకోవడం విశేషం. శుక్రవారం రెండో రోజు ఆట కొనసాగనుంది. దీంతో ఈ మ్యాచ్లోనే కపిల్ ఆల్టైమ్ రికార్డ్ను కూడా స్టార్క్ బద్దలు కొట్టే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికైతే టెస్ట్ క్రికెట్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్ల జాబితాలో ఈ ఇద్దరు సంయుక్తంగా 11వ స్థానంలో ఉన్నారు.
HISTORY BY MITCHELL STARC 🔥— Johns. (@CricCrazyJohns) August 13, 2026
- He has now most wickets by a left arm bowler in Test history. pic.twitter.com/QIyj3GWqWL
ఈ సిరీస్లోనే టాప్ 10లోకి!
కాగా, ఈ సిరీస్లో బంగ్లాతో ఆసీస్ రెండు టెస్టులు ఆడనుంది. ఈక్రమంలో స్టార్క్ ఇదే సిరీస్లో టెస్టుల్లో అత్యధిక వికెట్లు సాధించిన టాప్ 10 లిస్ట్లోకి వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది. ప్రస్తుతం దక్షిణాఫ్రికా ఫాస్ట్ బౌలర్ డేల్ స్టెయిన్ 439 వికెట్లతో 10వ స్థానంలో ఉన్నాడు. స్టార్క్ ఖాతాలో ప్రస్తుతం 434 వికెట్లు ఉన్నాయి. అంటే ఇంకో ఆరు వికెట్లు పడగొడితే స్టెయిన్ను కూడా స్టార్క్ అధిగమించేస్తాడు. స్టార్క్ ప్రస్తుతం ఉన్న ఫామ్కు ఈ రికార్డును త్వరలోనే బ్రేక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది.
కాగా, ఈ మ్యాచ్లో ఆసీస్ను బంగ్లాదేశ్ అద్భుతంగా నిలువరించింది. తొలి ఇన్నింగ్స్లో కంగారూ జట్టును 198 పరుగులకే ఆలౌట్ చేసింది. స్టీవ్ స్మిత్ (71 పరుగులు) ఒక్కడే రాణించాడు. మిగిలిన బ్యాటర్లంతా విఫలమయ్యారు. హసన్ మహ్మూద్ ఆరు వికెట్లతో ఆసీస్ పతనాన్ని శాసించాడు. ఎబాడట్ హుస్సెన్, తస్కిన్ అహ్మద్ చెరో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. అనంతరం బ్యాటింగ్కు దిగిన బంగ్లాదేశ్ తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి 96-1తో నిలిచింది. క్రీజులో తస్కిన్ అహ్మద్ (32 పరుగులు), మొమినుల్ హక్ (35 పరుగులు) ఉన్నారు.
Bangladesh won all the 3 sessions against Australia in Australia on Day 1 of the Darwin Test. pic.twitter.com/YmjIPNQAbi— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 13, 2026
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