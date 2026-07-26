చరిత్ర సృష్టించిన మీరాబాయి చాను- కామన్వెల్త్లో 'హ్యాట్రిక్' గోల్డ్ మెడల్
కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో మీరాబాయి చాను హ్యాట్రిక్ గోల్డ్- ఈసారి రికార్డు స్థాయి ప్రదర్శన
Published : July 26, 2026 at 9:02 PM IST
Mirabai Chanu Commonwealth Games 2026 : గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో భారత వెయిట్లిఫ్టర్ మీరాబాయి చాను అదరగొట్టింది. కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో హ్యాట్రిక్ గోల్డ్ మెడల్ సాధించింది. 48కేజీల మహిళల విభాగంలో మీరాబాయి రికార్డు స్థాయి ప్రదర్శన చేసి భారత్కు స్వర్ణ పతకం సాధించి పెట్టింది. దీంతో వరుసగా మూడు కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ఎడిషన్లలో స్వర్ణ పతకాలు సాధించి మీరాబాయి చాను 'గోల్డెన్ హ్యాట్రిక్' కొట్టింది.
చరిత్ర సృష్టించిన చాను
మహిళల 48 కేజీల విభాగంలో మీరా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. స్నాచ్లో ఆమె 85 కేజీల బరువు ఎత్తి రికార్డుల్లోకెక్కింది. కామన్వెల్త్లో మహిళా విభాగంలో ఇదే అత్యధిక బరువు కావడం విశేషం. స్నాచ్లో తొలి ప్రయత్నంలో 82 కేజీలు ఎత్తడంలో విఫలమైన ఆమె మూడో ప్రయత్నంలో సక్సెస్ఫుల్గా 85 కేజీల బరువు ఎత్తి రికార్డు సెట్ చేసింది. ఇక క్లీన్ అండ్ జెర్క్లో ఏకంగా 105 కేజీలు ఎత్తడం విశేషం. దీంతో మొత్తం 190 కేజీలతో మీరాబాయి చాను తొలి స్థానంలో నిలిచి బంగారు పతకం ముద్దాడింది.
కాగా, మీరాబాయి చాను గతంలో 2018, 2022 కామన్వెల్త్ పోటీల్లోనూ గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించింది. ఈసారి కూడా భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగిన ఆమె అందుకు తగ్గట్లే ఆడింది.
WATCH GAMES RECORD BREAKING LIFT!— The Khel India (@TheKhelIndia) July 26, 2026
- Mirabai Chanu lifted 85kg in Snatch! 🏋️ pic.twitter.com/wet8LmN3a6 https://t.co/xcS2ZSpnAh