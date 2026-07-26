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చరిత్ర సృష్టించిన మీరాబాయి చాను- కామన్వెల్త్​లో 'హ్యాట్రిక్' గోల్డ్ మెడల్

కామన్వెల్త్​ గేమ్స్​లో మీరాబాయి చాను హ్యాట్రిక్ గోల్డ్- ఈసారి రికార్డు స్థాయి ప్రదర్శన

Mirabai Chanu
Mirabai Chanu (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 9:02 PM IST

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Mirabai Chanu Commonwealth Games 2026 : గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ గేమ్స్​లో భారత వెయిట్​లిఫ్టర్ మీరాబాయి చాను అదరగొట్టింది. కామన్వెల్త్ గేమ్స్​లో హ్యాట్రిక్ గోల్డ్ మెడల్ సాధించింది. 48కేజీల మహిళల విభాగంలో మీరాబాయి రికార్డు స్థాయి ప్రదర్శన చేసి భారత్​కు స్వర్ణ పతకం సాధించి పెట్టింది. దీంతో వరుసగా మూడు కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ఎడిషన్లలో స్వర్ణ పతకాలు సాధించి మీరాబాయి చాను 'గోల్డెన్ హ్యాట్రిక్' కొట్టింది.

చరిత్ర సృష్టించిన చాను
మహిళల 48 కేజీల విభాగంలో మీరా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. స్నాచ్​లో ఆమె 85 కేజీల బరువు ఎత్తి రికార్డుల్లోకెక్కింది. కామన్వెల్త్​లో మహిళా విభాగంలో ఇదే అత్యధిక బరువు కావడం విశేషం. స్నాచ్​లో తొలి ప్రయత్నంలో 82 కేజీలు ఎత్తడంలో విఫలమైన ఆమె మూడో ప్రయత్నంలో సక్సెస్​ఫుల్​గా 85 కేజీల బరువు ఎత్తి రికార్డు సెట్ చేసింది. ఇక క్లీన్ అండ్ జెర్క్​లో ఏకంగా 105 కేజీలు ఎత్తడం విశేషం. దీంతో మొత్తం 190 కేజీలతో మీరాబాయి చాను తొలి స్థానంలో నిలిచి బంగారు పతకం ముద్దాడింది.

కాగా, మీరాబాయి చాను గతంలో 2018, 2022 కామన్వెల్త్ పోటీల్లోనూ గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించింది. ఈసారి కూడా భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగిన ఆమె అందుకు తగ్గట్లే ఆడింది.

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MIRABAI CHANU CWG MEDALS
MIRABAI CHANU GOLD MEDALS
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