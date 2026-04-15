రోహిత్ గాయంపై కీలక అప్డేట్- ఆ మ్యాచ్లకు హిట్మ్యాన్ దూరం!
Published : April 15, 2026 at 7:20 PM IST
Rohit Sharma Injury Update : రోహిత్ శర్మ అభిమానులకు బ్యాడ్న్యూస్. అతడి గాయంపై అప్డేట్ వచ్చింది. ముంబయి ఇండియన్స్ తదుపరి ఆడనున్న రెండు మ్యాచ్లకు రోహిత్ శర్మ దూరం కానున్నాడు. రీసెంట్గా ఆర్సీబీతో మ్యాచ్లో తొడ కండరాల గాయంతో క్రీజును వీడిన హిట్మ్యాన్ ప్రస్తుతం టీమ్ మెడికల్ స్టాఫ్ పర్యవేక్షణలో ఉన్నాడు. అయితే పూర్తిగా కోలుకోకపోవడంతో హిట్మ్యాన్ రెండు మ్యాచ్లకు దూరం కానున్నాడు. దీంతో అతడి ఫ్యాన్స్ నిరాశ చెందుతున్నారు.
'రోహిత్ గాయానికి సంబంధించి మా మెడికల్ టీమ్, కోచింగ్ స్టాఫ్ ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలిస్తుంది. త్వరలోనే మాకు పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయి' అని బుధవారం ముంబయి ఇండియన్స్ ప్రాక్టీస్ సందర్భంగా జట్టు అధికారి ఒకరు మీడియాతో తెలిపారు. దీంతో రోహిత్ తదుపరి మ్యాచ్కు రావడం దాదాపు కష్టమే! ఇక ముంబయి ఇండియన్స్ గురువారం (ఏప్రిల్ 16) పంజాబ్ కింగ్స్తో మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 20న గుజరాత్ టైటాన్స్తో ఆడాల్సి ఉంది.
చీలిక లేకున్నా!
గత ఆదివారం ఆర్సీబీ మ్యాచ్తో ఛేదనలో రోహిత్ గాయపడ్డాడు. 241 పరుగుల ఛేదనలో రోహిత్ 13 బంతుల్లో 19 పరుగులు చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా అతడి తొడ కండరాలు పట్టేశాయి. దీంతో రోహిత్ ఆట మధ్యలోనే రిటైర్డ్ హార్ట్గా క్రీజును వీడాడు. మళ్లీ బ్యాటింగ్కు రాలేదు. అయితే ముంబయి ఇండియన్స్ మెడికల్ టీమ్ అతడికి రీసెంట్గా స్కానింగ్ తీయించింది. ఇందులో మోకాలిలో ఎలాంటి చీలిక లేదని తేలింది. దీంతో మేనేజ్మెంట్తోపాటు ఫ్యాన్స్ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అయితే రేపటి మ్యాచ్కు అందుబాటులోకి వస్తాడని భావించారు. మరి స్టార్ ప్లేయర్ పట్ల రిస్క్ చేయకూడదన్న ఆలోచనలో మేనేజ్మెంట్ ఈ నిర్ణయం తీసుకొని ఉండవచ్చు!
🚨 NO ROHIT AGAINST PBKS. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 15, 2026
ఈ సీజన్లో తొలి మ్యాచ్లోనే రోహిత్ హాఫ్ సెంచరీ బాది ఫామ్ చాటుకున్నాడు. కోల్కతా నైట్రైడర్స్తో మ్యాచ్లో 38 బంతుల్లో 78 పరుగులు చేశాడు. తర్వాత దిల్లీతో మ్యాచ్లోనూ 35 పరుగులతో ఫర్వాలేదనిపించాడు. ఇక రాజస్థాన్తో మూడో మ్యాచ్లో (5) స్వల్ప స్కోర్తో నిరాశ పర్చాడు. ఇక ఆర్సీబీతో మ్యాచ్లో 13 బంతుల్లో 19 రన్స్ చేశాడు. ఇందులో రెండు ఫోర్లు, 1 సిక్స్ బాదాడు. దీంతో ఛేజింగ్లో మరోసారి ఫ్యాన్స్ భారీ ఇన్నింగ్స్ ఖాయమని అనుకున్నారు. కానీ సడెన్గా కండరాలు పట్టేయడంతో క్రీజును వీడాడు.