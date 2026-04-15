ETV Bharat / sports

రోహిత్ గాయంపై కీలక అప్డేట్- ఆ మ్యాచ్​లకు హిట్​మ్యాన్ దూరం!

ముంబయి ఇండియన్స్ ఫ్యాన్స్​కు బ్యాడ్​న్యూస్- ఈ మ్యాచ్​లు మిస్ కానున్న రోహిత్ శర్మ

Rohit Sharma (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 15, 2026 at 7:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rohit Sharma Injury Update : రోహిత్ శర్మ అభిమానులకు బ్యాడ్​న్యూస్. అతడి గాయంపై అప్డేట్ వచ్చింది. ముంబయి ఇండియన్స్​ తదుపరి ఆడనున్న రెండు మ్యాచ్​లకు రోహిత్ శర్మ దూరం కానున్నాడు. రీసెంట్​గా ఆర్సీబీతో మ్యాచ్​లో తొడ కండరాల గాయంతో క్రీజును వీడిన హిట్​మ్యాన్ ప్రస్తుతం టీమ్ మెడికల్ స్టాఫ్ పర్యవేక్షణలో ఉన్నాడు. అయితే పూర్తిగా కోలుకోకపోవడంతో హిట్​మ్యాన్ రెండు మ్యాచ్​లకు దూరం కానున్నాడు. దీంతో అతడి ఫ్యాన్స్​ నిరాశ చెందుతున్నారు.

'రోహిత్ గాయానికి సంబంధించి మా మెడికల్ టీమ్, కోచింగ్ స్టాఫ్ ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలిస్తుంది. త్వరలోనే మాకు పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయి' అని బుధవారం ముంబయి ఇండియన్స్ ప్రాక్టీస్ సందర్భంగా జట్టు అధికారి ఒకరు మీడియాతో తెలిపారు. దీంతో రోహిత్ తదుపరి మ్యాచ్​కు రావడం దాదాపు కష్టమే! ఇక ముంబయి ఇండియన్స్ గురువారం (ఏప్రిల్ 16) పంజాబ్ కింగ్స్​తో మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 20న గుజరాత్​ టైటాన్స్​తో ఆడాల్సి ఉంది.

చీలిక లేకున్నా!
గత ఆదివారం ఆర్సీబీ మ్యాచ్​తో ఛేదనలో రోహిత్ గాయపడ్డాడు. 241 పరుగుల ఛేదనలో రోహిత్ 13 బంతుల్లో 19 పరుగులు చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా అతడి తొడ కండరాలు పట్టేశాయి. దీంతో రోహిత్ ఆట మధ్యలోనే రిటైర్డ్ హార్ట్​గా క్రీజును వీడాడు. మళ్లీ బ్యాటింగ్​కు రాలేదు. అయితే ముంబయి ఇండియన్స్ మెడికల్ టీమ్ అతడికి రీసెంట్​గా స్కానింగ్ తీయించింది. ఇందులో మోకాలిలో ఎలాంటి చీలిక లేదని తేలింది. దీంతో మేనేజ్​మెంట్​తోపాటు ఫ్యాన్స్ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అయితే రేపటి మ్యాచ్​కు అందుబాటులోకి వస్తాడని భావించారు. మరి స్టార్ ప్లేయర్ పట్ల రిస్క్ చేయకూడదన్న ఆలోచనలో మేనేజ్​మెంట్ ఈ నిర్ణయం తీసుకొని ఉండవచ్చు!

ఈ సీజన్​లో తొలి మ్యాచ్​లోనే రోహిత్ హాఫ్ సెంచరీ బాది ఫామ్ చాటుకున్నాడు. కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​తో మ్యాచ్​లో 38 బంతుల్లో 78 పరుగులు చేశాడు. తర్వాత దిల్లీతో మ్యాచ్​లోనూ 35 పరుగులతో ఫర్వాలేదనిపించాడు. ఇక రాజస్థాన్​తో మూడో మ్యాచ్​లో (5) స్వల్ప స్కోర్​తో నిరాశ పర్చాడు. ఇక ఆర్సీబీతో మ్యాచ్​లో 13 బంతుల్లో 19 రన్స్​ చేశాడు. ఇందులో రెండు ఫోర్లు, 1 సిక్స్​ బాదాడు. దీంతో ఛేజింగ్​లో మరోసారి ఫ్యాన్స్ భారీ ఇన్నింగ్స్ ఖాయమని అనుకున్నారు. కానీ సడెన్​గా కండరాలు పట్టేయడంతో క్రీజును వీడాడు.

TAGGED:

ROHIT SHARMA INJURY
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.