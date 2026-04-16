'హిట్మ్యాన్ ఈజ్ రెడీ'- పంజాబ్తో మ్యాచ్ ఆడనున్న రోహిత్- వీడియో వైరల్
హిట్మ్యాన్ ఫ్యాన్స్కు గ్రేట్ న్యూస్- పంజాబ్తో మ్యాచ్లో ఆడనున్న రోహిత్ శర్మ - వీడియో షేర్ చేసిన ముంబయి ఇండియన్స్
Published : April 16, 2026 at 4:13 PM IST
Rohit Sharma Injury : ముంబయి ఇండియన్స్ ఫ్యాన్స్కు గ్రేట్ న్యూస్. స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ గాయంపై కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. రీసెంట్గా ఆర్సీబీతో మ్యాచ్లో గాయపడ్డ రోహిత్ కనీసం రెండు మ్యాచ్లకు దూరమయ్యే ఛాన్స్ ఉందని అని తొలుత క్రీడావర్గాలు పేర్కొన్నాయి. దీంతో హిట్మ్యాన్ ఫ్యాన్స్ తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు. అయితే వాళ్లందరికీ గుడ్న్యూస్. రోహిత్ పూర్తిగా కోలుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా అతడు గురువారం పంజాబ్తో జరగనున్న మ్యాచ్లో బరిలో దిగే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి.
తాజాగా ముంబయి ఇండియన్స్ ఫ్రాంచైజీ ఓ వీడియో షేర్ చేసింది. అందులో రోహిత్ నవ్వుతూ హుషారుగా నడుస్తున్నాడు. ఎక్కడా కండరాలు పట్టేసినట్లు బాధపడుతున్నట్లు కనిపించడం లేదు. పైగా ఫుల్ ఫిట్గా ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నాడు. ఈ వీడియోనూ ముంబయి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్టు చేసింది. దీనికి 'పల్టన్, ఈ రాత్రి వాంఖడేకు వెళ్లడానికి సరైన మార్గం ఇదే' అంటూ క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చింది. దీంతో రోహిత్ శర్మ ఇవాళ్టి మ్యాచ్ ఆడుతున్నాడని ఇలా అప్డేట్ ఇచ్చినట్లు అర్థమవుతుంది. దీనికి హిట్మ్యాన్ రెడీ అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. కాగా, ముంబయి ఇండియన్స్ సొంతగడ్డ వాంఖడే వేదికగా ఇవాళ పంజాబ్ కింగ్స్ను ఢీ కొట్టనుంది.
ఇటీవల ఆర్సీబీ మ్యాచ్తో ఛేజింగ్లో రోహిత్ గాయపడ్డాడు. 241 పరుగుల ఛేదనలో రోహిత్ 13 బంతుల్లో 19 పరుగులు చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా అతడి తొడ కండరాలు పట్టేశాయి. దీంతో రోహిత్ ఆట మధ్యలోనే రిటైర్డ్ హార్ట్గా క్రీజును వీడాడు. మళ్లీ బ్యాటింగ్కు రాలేదు. దీంతో అతడు పలు మ్యాచ్లకు దూరం కానున్నాడని వార్తలు వచ్చాయి.