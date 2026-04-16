హిట్​మ్యాన్ ఫ్యాన్స్​కు గ్రేట్ న్యూస్- పంజాబ్​తో మ్యాచ్​లో ఆడనున్న రోహిత్ శర్మ - వీడియో షేర్ చేసిన ముంబయి ఇండియన్స్

Rohit Sharma (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 4:13 PM IST

Rohit Sharma Injury : ముంబయి ఇండియన్స్ ఫ్యాన్స్​కు గ్రేట్ న్యూస్. స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ గాయంపై కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. రీసెంట్​గా ఆర్సీబీతో మ్యాచ్​లో గాయపడ్డ రోహిత్ కనీసం రెండు మ్యాచ్​లకు దూరమయ్యే ఛాన్స్ ఉందని అని తొలుత క్రీడావర్గాలు పేర్కొన్నాయి. దీంతో హిట్​మ్యాన్ ఫ్యాన్స్ తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు. అయితే వాళ్లందరికీ గుడ్​న్యూస్. రోహిత్ పూర్తిగా కోలుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా అతడు గురువారం పంజాబ్​తో జరగనున్న మ్యాచ్​లో బరిలో దిగే ఛాన్స్​లు ఉన్నాయి.

తాజాగా ముంబయి ఇండియన్స్ ఫ్రాంచైజీ ఓ వీడియో షేర్ చేసింది. అందులో రోహిత్ నవ్వుతూ హుషారుగా నడుస్తున్నాడు. ఎక్కడా కండరాలు పట్టేసినట్లు బాధపడుతున్నట్లు కనిపించడం లేదు. పైగా ఫుల్ ఫిట్​గా ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నాడు. ఈ వీడియోనూ ముంబయి ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో పోస్టు చేసింది. దీనికి 'పల్టన్, ఈ రాత్రి వాంఖడేకు వెళ్లడానికి సరైన మార్గం ఇదే' అంటూ క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చింది. దీంతో రోహిత్ శర్మ ఇవాళ్టి మ్యాచ్ ఆడుతున్నాడని ఇలా అప్డేట్ ఇచ్చినట్లు అర్థమవుతుంది. దీనికి హిట్​మ్యాన్ రెడీ అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. కాగా, ముంబయి ఇండియన్స్ సొంతగడ్డ వాంఖడే వేదికగా ఇవాళ పంజాబ్ కింగ్స్​ను ఢీ కొట్టనుంది.

ఇటీవల ఆర్సీబీ మ్యాచ్​తో ఛేజింగ్​లో రోహిత్ గాయపడ్డాడు. 241 పరుగుల ఛేదనలో రోహిత్ 13 బంతుల్లో 19 పరుగులు చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా అతడి తొడ కండరాలు పట్టేశాయి. దీంతో రోహిత్ ఆట మధ్యలోనే రిటైర్డ్ హార్ట్​గా క్రీజును వీడాడు. మళ్లీ బ్యాటింగ్​కు రాలేదు. దీంతో అతడు పలు మ్యాచ్​లకు దూరం కానున్నాడని వార్తలు వచ్చాయి.

ROHIT SHARMA INJURY
IPL 2026

