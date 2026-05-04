ఐపీఎల్ 2026- ముంబయి ఇండియన్స్ vs లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్- ఈ మ్యాచ్లో బరిలోకి రోహిత్ శర్మ!
Published : May 4, 2026 at 3:59 PM IST
Rohit Sharma IPL 2026 : ముంబయి ఇండియన్స్ స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ గత ఐదు మ్యాచ్ల్లోనూ బరిలో దిగలేదు. గతనెల ఆర్సీబీతో మ్యాచ్లో గాయపడ్డ రోహిత్ అప్పట్నుంచి ఆటకు దూరంగా ఉంటున్నాడు. అయితే ఇప్పటికే గాయం నుంచి కోలుకొని ప్రాక్టీస్ సైతం చేస్తున్నాడు. కానీ పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించలేదని, అందుకే ఎంపికచేయడం లేదని మేనేజ్మెంట్ చెబుతూ వస్తోంది. ఇలాంటి సమయంలో హిట్మ్యాన్ కమ్బ్యాక్పై ఓ వార్త బయటకు వచ్చింది. అదేంటంటే?
రీసెంట్గా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో మ్యాచ్ సందర్భంలో రోహిత్ కమ్బ్యాక్కు ఇంకా కొద్ది సమయం పట్టొచ్చని కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్య చెప్పాడు. దీంతో రోహిత్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాడా అంటూ ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇవాళ వాంఖడే వేదికగా ముంబయి ఇండియన్స్ జట్టు లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్తో తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్కు ముందు ముంబయి మేనేజ్మెంట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిసింది.
ఫుల్ ఫ్రీడమ్
అయితే లఖ్నవూతో మ్యాచ్కు అందుబాటులో ఉండడంపై తానే నిర్ణయం తీసుకునే స్వేచ్ఛను జట్టు యాజమాన్యం రోహిత్కు కల్పించిందని క్రిక్బజ్ పేర్కొంది. తనకు తానుగా ఫిట్గా ఉండి, బరిలో ఉండాలనుకుంటే ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవచ్చని చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో రోహిత్ రాకపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.
We fight till the End 💪
బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్!
ఇవాళ లఖ్నవూతో మ్యాచ్ నేపథ్యంలో రోహిత్ శర్మ నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేశాడు. గంటకుపైగా బ్యాటింగ్ చేసిన అనంతరం అతడు ఫిట్నెస్ డ్రిల్స్లోనూ పాల్గొన్నాడు. దీంతో నేటి మ్యాచ్లో బరిలోకి దిగేందుకు రోహిత్ సిద్ధం అవుతున్నాడని అనిపిస్తోంది. ఒకవేళ రోహిత్ ఇవాళ ఆడితే, అతడు ర్యాన్ రికెల్టన్తో కలిసి ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభిస్తాడు. విల్ జాక్స్ మిడిలార్డర్లో ఆడే ఛాన్స్ ఉంది. అయితే దీనిపై మరికొన్ని గంటల్లోనే క్లారిటీ రానుంది.
జట్టుకు బలం!
కాగా, ముంబయి ఇండియన్స్ ఈ ఐపీఎల్ సీజన్లో పేలవ ప్రదర్శనతో విమర్శలు ఎదుర్కొంటోంది. ఇప్పటిదాకా 9 మ్యాచ్ల్లో ఏడింట ఓడిపోయి ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలను దాదాపు దూరం చేసుకుంది. ఇలాంటి దశలో ఇప్పటికైనా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ జట్టులోకి రావాలని బలంగా కోరుకుంటున్నారు. అతడు మైదానంలో దిగితే బ్యాటింగ్తోపాటు తన స్ట్రాటజీలతోనూ మ్యాచ్ ఫలితాన్ని మార్చగలడని ఫ్యాన్స్ నమ్ముతున్నారు.
Rohit bhai ne kya joke maara woh raaz bhi unhi ke sath reh gaya. 😅🫠
ఈ సీజన్ ప్రారంభంలో రోహిత్ మెరుగ్గానే ఆడాడు. తొలి మ్యాచ్లో కేకేఆర్పై మ్యాచ్ విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్తో అదరగొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్లో 78 పరుగులు చేసి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. రెండో మ్యాచ్లో దిల్లీపై 35, రాజస్థాన్తో సింగిల్ డిజిట్కే పరిమితమైనా, ఆర్సీబీతో భారీ ఛేదనలో 13 బంతుల్లో 19 పరుగులు బాదాడు. ఓవరాల్గా నాలుగు మ్యాచ్ల్లో 160+ స్ట్రైక్ రేట్తో 137 పరుగులు చేశాడు.
లఖ్నవూ పరిస్థితీ అంతే
మరోవైపు, లఖ్నవూ పరిస్థితి కూడా అంతే ఉంది. ముంబయి తొమ్మిదో స్థానంగా, లఖ్నవూ పదో ప్లేస్లో ఉంది. లఖ్నవూ కూడా వరుస ఓటములతో సతమతమవుతోంది. ఇప్పటిదాకా 8 మ్యాచ్లు ఆడగా రెండింట్లోనే నెగ్గింది. నాలుగు పాయింట్లతో ప్రస్తుతం పట్టికలో 10వ స్థానంలో కొనసాగుతోంది. మిగిలిన ఆరు మ్యాచ్ల్లోనూ నెగ్గితేనే ఫ్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు సజీవంగా ఉంటాయి.
Putting in the work 💪
హెడ్ టు హెడ్ రికార్డు
ఇప్పటివరకు ఈ రెండు జట్లు మొత్తం 8 మ్యాచ్లు ఆడాయి. ఇందులో లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ 6 మ్యాచ్లలో విజయం సాధించి ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. ముంబయి ఇండియన్స్ కేవలం రెండు మ్యాచ్ల్లోనే గెలిచింది. ఇక వాంఖడే స్టేడియంలో ఈ రెండు జట్లు మూడుసార్లు తలపడ్డాయి. ఇందులో లఖ్నవూ రెండుసార్లు, ముంబయి ఒకసారి విజయం సాధించాయి.
