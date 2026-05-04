రోహిత్​కు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చిన మేనేజ్​మెంట్- లఖ్​నవూతో మ్యాచ్​లో బరిలోకి!

Rohit Sharma IPL 2026 (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 4, 2026 at 3:59 PM IST

Rohit Sharma IPL 2026 : ముంబయి ఇండియన్స్ స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ గత ఐదు మ్యాచ్​ల్లోనూ బరిలో దిగలేదు. గతనెల ఆర్సీబీతో మ్యాచ్​లో గాయపడ్డ రోహిత్ అప్పట్నుంచి ఆటకు దూరంగా ఉంటున్నాడు. అయితే ఇప్పటికే గాయం నుంచి కోలుకొని ప్రాక్టీస్ సైతం చేస్తున్నాడు. కానీ పూర్తి ఫిట్​నెస్ సాధించలేదని, అందుకే ఎంపికచేయడం లేదని మేనేజ్​మెంట్ చెబుతూ వస్తోంది. ఇలాంటి సమయంలో హిట్​మ్యాన్ కమ్​బ్యాక్​పై ఓ వార్త బయటకు వచ్చింది. అదేంటంటే?

రీసెంట్​గా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​తో మ్యాచ్​ సందర్భంలో రోహిత్ కమ్​బ్యాక్​కు ఇంకా కొద్ది సమయం పట్టొచ్చని కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్య చెప్పాడు. దీంతో రోహిత్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాడా అంటూ ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇవాళ వాంఖడే వేదికగా ముంబయి ఇండియన్స్ జట్టు లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్​తో తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్​కు ముందు ముంబయి మేనేజ్​మెంట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిసింది.

ఫుల్ ఫ్రీడమ్
అయితే లఖ్​నవూతో మ్యాచ్​కు అందుబాటులో ఉండడంపై తానే నిర్ణయం తీసుకునే స్వేచ్ఛను జట్టు యాజమాన్యం రోహిత్‌కు కల్పించిందని క్రిక్​బజ్ పేర్కొంది. తనకు తానుగా ఫిట్​గా ఉండి, బరిలో ఉండాలనుకుంటే ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవచ్చని చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో రోహిత్ రాకపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.

బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్!
ఇవాళ లఖ్​నవూతో మ్యాచ్ నేపథ్యంలో రోహిత్ శర్మ నెట్స్​లో ప్రాక్టీస్ చేశాడు. గంటకుపైగా బ్యాటింగ్ చేసిన అనంతరం అతడు ఫిట్​నెస్ డ్రిల్స్​లోనూ పాల్గొన్నాడు. దీంతో నేటి మ్యాచ్​లో బరిలోకి దిగేందుకు రోహిత్ సిద్ధం అవుతున్నాడని అనిపిస్తోంది. ఒకవేళ రోహిత్ ఇవాళ ఆడితే, అతడు ర్యాన్ రికెల్​టన్​తో కలిసి ఇన్నింగ్స్​ ప్రారంభిస్తాడు. విల్ జాక్స్​ మిడిలార్డర్​లో ఆడే ఛాన్స్ ఉంది. అయితే దీనిపై మరికొన్ని గంటల్లోనే క్లారిటీ రానుంది.

జట్టుకు బలం!
కాగా, ముంబయి ఇండియన్స్ ఈ ఐపీఎల్​ సీజన్​లో పేలవ ప్రదర్శనతో విమర్శలు ఎదుర్కొంటోంది. ఇప్పటిదాకా 9 మ్యాచ్​ల్లో ఏడింట ఓడిపోయి ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలను దాదాపు దూరం చేసుకుంది. ఇలాంటి దశలో ఇప్పటికైనా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ జట్టులోకి రావాలని బలంగా కోరుకుంటున్నారు. అతడు మైదానంలో దిగితే బ్యాటింగ్​తోపాటు తన స్ట్రాటజీలతోనూ మ్యాచ్ ఫలితాన్ని మార్చగలడని ఫ్యాన్స్ నమ్ముతున్నారు.

ఈ సీజన్ ప్రారంభంలో రోహిత్​ మెరుగ్గానే ఆడాడు. తొలి మ్యాచ్​లో కేకేఆర్​పై మ్యాచ్ విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్​తో అదరగొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్​లో 78 పరుగులు చేసి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. రెండో మ్యాచ్​లో దిల్లీపై 35, రాజస్థాన్​తో సింగిల్ డిజిట్​కే పరిమితమైనా, ఆర్సీబీతో భారీ ఛేదనలో 13 బంతుల్లో 19 పరుగులు బాదాడు. ఓవరాల్​గా నాలుగు మ్యాచ్ల్​లో 160+ స్ట్రైక్ రేట్​తో 137 పరుగులు చేశాడు.

లఖ్​నవూ పరిస్థితీ అంతే
మరోవైపు, లఖ్​నవూ పరిస్థితి కూడా అంతే ఉంది. ముంబయి తొమ్మిదో స్థానంగా, లఖ్​నవూ పదో ప్లేస్​లో ఉంది. లఖ్​నవూ కూడా వరుస ఓటములతో సతమతమవుతోంది. ఇప్పటిదాకా 8 మ్యాచ్​లు ఆడగా రెండింట్లోనే నెగ్గింది. నాలుగు పాయింట్లతో ప్రస్తుతం పట్టికలో 10వ స్థానంలో కొనసాగుతోంది. మిగిలిన ఆరు మ్యాచ్​ల్లోనూ నెగ్గితేనే ఫ్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు సజీవంగా ఉంటాయి.

హెడ్ టు హెడ్ రికార్డు
ఇప్పటివరకు ఈ రెండు జట్లు మొత్తం 8 మ్యాచ్‌లు ఆడాయి. ఇందులో లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ 6 మ్యాచ్‌లలో విజయం సాధించి ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. ముంబయి ఇండియన్స్ కేవలం రెండు మ్యాచ్‌ల్లోనే గెలిచింది. ఇక వాంఖడే స్టేడియంలో ఈ రెండు జట్లు మూడుసార్లు తలపడ్డాయి. ఇందులో లఖ్​నవూ రెండుసార్లు, ముంబయి ఒకసారి విజయం సాధించాయి.

