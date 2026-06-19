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సౌత్​కొరియాపై గ్రాండ్ విక్టరీ- రౌండ్ 32కు అర్హత సాధించిన తొలి జట్టుగా మెక్సికో

ఫిఫా వరల్డ్​కప్​లో మరో హోరాహోరీ మ్యాచ్ - సౌత్ కొరియాపై ఘన విజయం సాధించిన మెక్సికో- రోమో అద్భుత గోల్​తో మెక్సికో రౌండ్ 32లోకి ఎంట్రీ

Mexico vs South Korea
Mexico vs South Korea (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 10:14 AM IST

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Mexico vs South Korea FIFA 2026 : 2026 ఫిఫా ప్రపంచకప్​లో మెక్సికో వరుసగా రెండో విజయం నమోదు చేసింది. తాజాగా గ్వాడలజారాలో స్టేడియంలో దక్షిణ కొరియాతో జరిగిన మ్యాచ్​లో మెక్సికో 1-0 తేడాతో నెగ్గింది. 50వ నిమిషంలో గోల్ సాధించిన రోమో మెక్సికో జట్టులో హీరోగా నిలిచాడు. తాజా విజయంతో ఈ ఫిఫా వరల్డ్​కప్​లో రౌండ్ ఆఫ్ 32కు అర్హత సాధించిన తొలి జట్టుగా మెక్సికో నిలిచింది.

ఈ వరల్డ్​కప్​లో అత్యుత్తమ జట్లైన మెక్సికో- దక్షిణ కొరియా మ్యాచ్​ అనుకున్నట్లే హోరాహోరీగా సాగింది. రెండు పటిష్ఠమైన జట్ల మధ్య పోరు అభిమానులకు కిక్ ఇచ్చింది. తొలి అర్ధభాగం హోరాహోరీగా సాగింది. బంతిని మెక్సికోనే ఎక్కువగా నియంత్రించింది. ప్రత్యర్థిపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించింది. మరోవైపు, దక్షిణ కొరియా వ్యూహాత్మకంగా ఆడింది. ఎక్కువగా ప్రత్యర్థిపై ఎదురుదాడికి దిగింది. దీంతో తొలి భాగంలో ఏ జట్టు కూడా గోల్ కొట్టలేకపోయింది.

ఇక రెండో అర్ధభాగం ప్రారంభమైన ఐదు నిమిషాలకే తొలి గోల్ నమోదైంది. నాలుగో నిమిషంలో మెక్సికో ప్లేయర్ జీసస్ గల్లార్డో కొట్టిన ఒక లో షాట్ సైడ్ నెట్స్​లోకి వెళ్లడంతో మెక్సికోకు గేమ్​పై పట్టు దొరికింది. ఆ తర్వాత నిమిషంలోనే, దక్షిణ కొరియా ఆటగాళ్లు కిమ్ సియోంగ్‌ గ్యూ-లీ గిహ్యుక్ మధ్య గందరగోళం ఏర్పడింది. ఇదే ఛాన్స్​ తీసుకున్న రోమో అదిరే షాట్​తో బంతిని నెట్స్​లోకి పంపించాడు. అంతే మ్యాచ్​లో సహ ఆతిథ్య దేశం మెక్సికో తొలి గోల్​ సాధించింది. దీంతో స్టేడియం ఒక్కసారిగా ఊగిపోయింది.

దీంతో మెక్సికో లీడ్​లోకి దూసుకెళ్లింది. ఆ తర్వాతా మ్యాచ్ రసవత్తరంగానే సాగింది. మెక్సికోకు రెండో గోల్ దక్కకుండా దక్షిణ కొరియా అడ్డుకుంది. 75వ నిమిషంలో మెక్సికో ప్లేయర్ రౌల్ జిమెనెజ్ కొట్టిన షాట్‌ను కిమ్ అద్భుతంగా అడ్డుకున్నాడు. దీనికి మెక్సికో కూడా అదే రేంజ్​లో బదులిచ్చింది. మ్యాచ్​ మరో మూడు నిమిషాల్లో ముగుస్తుందనగా, చో గుసుంగ్ - యాంగ్ హ్యున్‌జున్‌లు నమ్మశక్యం కాని రీతిలో బంతిని రెండుసార్లు గోల్ వైపునకు పంపించారు. దీనిని సమర్థంగా అడ్డుకున్న మెక్సికో విజయం ఖరారు చేసుకుంది.

TAGGED:

MEXICO VS SOUTH KOREA
ROUND OF 32 TEAM FIFA
FIFA WORLD CUP 2026

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