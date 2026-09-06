అమ్మో! 511 కేజీల బరువెత్తిన 'బాహుబలి అథ్లెట్'- ప్రపంచ రికార్డులు బ్రేక్
వరల్డ్ డెడ్లిఫ్ట్ ఛాంపియన్షిప్లో సరికొత్త చరిత్ర- అత్యంత బరువైన బరువును ఎత్తి , ప్రపంచ రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన 25 ఏళ్ల మెక్సికన్
Published : September 6, 2026 at 3:52 PM IST
Deadlift World Record : ప్రపంచ డెడ్లిఫ్ట్ గేమ్లో సరికొత్త రికార్డు నమోదు అయ్యింది. బర్మింగ్హామ్ యుటిలిటా అరీనా వేదికగా తాజాగా జరిగిన ప్రపంచ డెడ్లిఫ్ట్ ఛాంపియన్షిప్లో 26 ఏళ్ల రౌల్ ఫ్లోర్స్ (Raul Flores) చరిత్ర సృష్టించాడు. మెక్సికన్ స్ట్రాంగ్మ్యాన్ అయిన ఫ్లోర్స్ ఈ పోటీలో ఏకంగా 511 కేజీల బరువును ఔరా అనిపించాడు. దీంతో డెడ్లిఫ్ట్లో సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పిన అథ్లెట్గా రికార్డు సృష్టించాడు. దీంతో ఆడిటోరియం అంతా చప్పట్లతో మార్మోగిపోయింది.
బ్జోర్న్సన్ రికార్డ్ బ్రేక్!
ఈ కాంపిటీషన్తో హాఫ్థోర్ బ్జోర్న్సన్ ప్రపంచ రికార్డును ఫ్లోర్స్ బద్దలు కొట్టాడు. బ్జోర్న్సన్ 2025 పోటీల్లో 510 కేజీల బరువును ఎత్తి రికార్డు సృష్టించాడు. దీంతో అప్పుడు అందరూ షాక్కు గురయ్యారు. ఇప్పట్లో ఈ రికార్డును ఎవరూ బ్రేక్ చేయలేరని అనుకున్నారు. కానీ, మరుసటి ఏడాదే ఫ్లోర్స్ ఆ రికార్డును బద్దలు కొట్టడం విశేషం. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
🚨 NEW WORLD RECORD! 🇲🇽🔥— The Sports Pulse (@Tsportspulse) September 5, 2026
Mexican strongman Raul Flores has shattered the deadlift world record with an insane 511kg (1,126.6 lbs) lift!
He surpasses Hafþór Björnsson’s 510kg record set in 2025.
THE NEW KING OF THE DEADLIFT!
🎥 via @GiantsLiveWSM pic.twitter.com/MEythr9Rg4
ప్రాక్టీస్లోనే సత్తా!
కాగా, ఇటీవల కాలంలో డెడ్లిఫ్ట్ పోటీల్లో రౌల్ ఫ్లోర్స్ ర్యాంకింగ్ వేగంగా మెరుగవుతుంది. ప్రపంచ డెడ్లిఫ్ట్ ఛాంపియన్షిప్ కోసం శిక్షణ పొందుతున్నప్పుడే ఫ్లోర్స్ 504 కేజీల బరువును ఎత్తి సత్తా చాటాడు. దీంతో మెయిన్ ఈవెంట్లో మెరుగైన ప్రదర్శన చేస్తాడని అప్పుడే అభిమానులు ఓ అంచనాకు వచ్చేశారు. అలా అందరి అంచనాలు నిజం చేస్తూ ఫ్లోర్స్ 511 కేజీల బరువును ఎత్తి ఆశ్యర్చపరిచాడు.
మూడో అథ్లెట్గా రికార్డ్!
స్ట్రాంగ్మ్యాన్ చరిత్రలో అర టన్ను కంటే ఎక్కువ, అంటే 500 కేజీల బరువు ఎత్తిన మూడో అథ్లెట్గా ఫ్లోరెస్ నిలిచాడు. ఫ్లోరెస్ కంటే ముందు, 2016లో ఎడ్డీ హాల్ 500 కేజీలు ఎత్తి ఈ ఫీట్ సాధించిన తొలి అథ్లెట్గా నిలిచాడు. ఎడ్డీ హాల్ రికార్డును 10ఏళ్ల తర్వాత హాఫ్థోర్ బ్జోర్న్సన్ బద్దలు కొడుతూ, 510 కేజీల ఎత్తి ఆశ్యర్చపరిస్తే, తాజాగా ఫోర్స్ చరిత్ర సృష్టించాడు.
¡ORGULLO MEXICANO! 🇲🇽🔥— ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 6, 2026
💪 Raúl Flores rompe el récord mundial en peso muerto, cargando un total de 511 kg.
📷 Giants Live pic.twitter.com/Y3XVpSI9Lh
ప్రపంచంలో అత్యధిక బరువును డెడ్లిఫ్ట్ చేసిన టాప్ 5 అథ్లెట్ల జాబితా
- రౌల్ ఫ్లోర్స్ : 511 కేజీలు
- హాఫ్థోర్ బ్యోర్న్సన్ : 510 కేజీలు
- ఎడ్డీ హాల్ : 500 కేజీలు
- రోనో హెన్లా : 476 కేజీలు
- ఇవాన్ మకరోవ్ : 475 కేజీలు