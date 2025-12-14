ఒకే ఫ్రేమ్లో 2 గోట్స్- మెస్సీకి క్రికెట్ గాడ్ సచిన్ స్పెషల్ గిఫ్ట్
ముంబయిలో వాంఖడే స్టేడియంకు వచ్చిన మెస్సీ- పిల్లలకు చిట్కాలు చెప్పిన ఫుట్బాల్ దిగ్గజం
Published : December 14, 2025 at 7:54 PM IST|
Updated : December 14, 2025 at 8:01 PM IST
Messi Tendulkar In Wankhede : గోట్ ఇండియా టూర్లో భాగంగా ఫుట్బాల్ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ ముంబయిలో పర్యటించాడు. తొలుత క్రికెట్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇండియాలో జరిగిన పడేల్ ఎగ్జిబిషన్లో మెస్సీ పాల్గొన్నాడు. అనంతరం వాంఖడే స్టేడియంకు చేరుకున్న అర్జెంటీనా క్రీడాకారుడికి ఘన స్వాగతం లభించింది. అభిమానుల కేరింతల మధ్య మైదానంలోకి అడుగుపెట్టిన మెస్సీ, పిల్లలతో కాసేపు ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచ్ ఆడాడు. చిన్నారులకు ఫుట్బాల్ చిట్కాలు చెప్పాడు. ఫుట్బాల్ను నియంత్రించడం, పాస్ ఇవ్వడం వంటి ప్రాథమిక నైపుణ్యాలను పిల్లలకు చూపించాడు.
సచిన్ స్పెషల్ గిఫ్ట్
ఈ సందర్భంగా, భారత క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందూల్కర్ అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీకి 2011 వరల్డ్ కప్ నాటి నంబర్ 10 జెర్సీని కానుకగా ఇచ్చారు. ఇది భారత్కు, ముంబయికి గోల్డెన్ మూవ్మెంట్ అని సచిన్ అభివర్ణించారు. మెస్సీ కూడా సచిన్కు తను సాకర్ ప్రపంచ కప్లో గోల్ కొట్టిన ఫుట్బాల్ను గిఫ్ట్గా ఇచ్చి గౌరవించాడు. ఈ ఇద్దరు దిగ్గజాలను చూసి స్టేడియం హోరెత్తిపోయింది.
VIDEO | Maharashtra: Amid loud cheers, Indian cricket legend Sachin Tendulkar gifts Argentine football icon Lionel Messi the 2011 World Cup jersey, calling it a golden moment for Mumbai and India.— Press Trust of India (@PTI_News) December 14, 2025
(Source: Third Party)
(Full VIDEO available on PTI Videos –… pic.twitter.com/GKIqReBoqa
"మెస్సీ ప్రతీదీ సాధించాడు. అతని అంకిత భావం, సంకల్పం, నిబద్ధతను నిజంగా ఆరాధిస్తాను. అన్నింటికంటే మించి అతను వినయం ఉన్న వ్యక్తి. ఆయన మన యువకులను ప్రోత్సహించినందుకు ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాను. మనమందరం కోరుకుంటున్న ఎత్తుకు భారత్ ఫుట్బాల్ చేరుకుంటుందని ఆశిస్తున్నాను."
- సచిన్ తెందూల్కర్
సునీల్ ఛెత్రితో ముచ్చటించిన మెస్సీ
నాలుగు నగరాల GOAT ఇండియా పర్యటనలో భాగంగా మెస్సీ ఇప్పటికే కోల్కతా, హైదరాబాద్ వచ్చాడు. ఇప్పుడు ముంబయిలోని వాంఖడే స్టేడియానికి వెళ్లాడు. అక్కడ యువ ఫుట్బాల్ ఆటగాళ్లతో పాటు, భారత్ ఫుట్బాల్ లెజెండ్ సునీల్ ఛెత్రితో ముచ్చటించాడు. ఇదే వేదికలో మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ 'ప్రాజెక్ట్ మహాదేవ'ను ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించారు. దీని ద్వారా ప్రతిభావంతులైన యువ ఫుట్బాల్ ఆటగాళ్లను గుర్తించి, వారిని ట్రైన్ చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు.
Maharashtra CM Devendra Fadnavis tweets, " times change, but 'number 10' continues to grace the wankhede stadium" pic.twitter.com/KPJNhPEClg— ANI (@ANI) December 14, 2025
ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచ్ తర్వాత కాసేపు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్తో మెస్సి ముచ్చటించాడు. ఆయనకు అర్జెంటీనా జెర్సీని బహుకరించాడు. మెస్సితో పాటు మోస్ట్ పాపులర్ ప్లేయర్స్ రోడ్రిగో, సువారెజ్లను కూడా ఫడణవీస్ శాలువా కప్పి సత్కరించారు.
Maharashtra CM Devendra Fadnavis posts,— Press Trust of India (@PTI_News) December 14, 2025
" legends in the house! ⚽
welcomed legendary footballers lionel messi, luis suárez and rodrigo de paul at wankhede stadium, mumbai as a part of project mahadeva." pic.twitter.com/64yloSIyaR
కోల్కతా ఘటనను దృష్టిలో పెట్టుకొని మహారాష్ట్ర పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. సోమవారం దిల్లీ పర్యటించనున్న మెస్సి పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నాడు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కలవడంతో గోట్ పర్యటన ముగుస్తుంది.
హైదరాబాద్ పర్యటన సూపర్ హిట్ : శనివారం మెస్సీ కోల్కతా నుంచి నేరుగా హైదరాబాద్ వచ్చాడు. ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచ్లో, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రితో కలిసి సందడి చేశాడు. తరువాత పెనాల్టీ షూటౌట్లో సందడి చేశాడు. రోడ్రిగో, సువారెజ్లతో కలిసి చిన్నారులకు ఫుట్బాల్ చిట్కాలను నేర్పించాడు. స్టేడియంలో మూడు చోట్ల ఏర్పాటు చేసిన క్లినిక్లలో పిల్లలతో కలిసి డ్రిబ్లింగ్, పాస్లు ఆడారు. చిన్నారులకు ఫుట్బాల్ ఎలా ఆడాలో ప్రత్యక్షంగా శిక్షణ ఇచ్చారు. ఫుట్బాల్ను నియంత్రించడం, పాస్ ఇవ్వడం వంటి ప్రాథమిక నైపుణ్యాలను పిల్లలకు చూపించారు. ఓవైపు సీఎం రేవంత్రెడ్డి, మరోవైపు మెస్సి ఆ ఇద్దరి మధ్యలో పిల్లలు బంతిని ఒక్కొక్కరు మరోవైపు కిక్ కొడుతూ స్టేడియంలోని అభిమానుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపారు.