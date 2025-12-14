Telangana Panchayat Elections Results2025

ఒకే ఫ్రేమ్​లో​ 2 గోట్స్​- మెస్సీకి క్రికెట్ గాడ్​ సచిన్​ స్పెషల్ గిఫ్ట్

ముంబయిలో వాంఖడే స్టేడియంకు వచ్చిన మెస్సీ- పిల్లలకు చిట్కాలు చెప్పిన ఫుట్​బాల్​ దిగ్గజం

Messi, Tendulkar
Messi, Tendulkar (ANI & AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 14, 2025 at 7:54 PM IST

|

Updated : December 14, 2025 at 8:01 PM IST

Messi Tendulkar In Wankhede : గోట్‌ ఇండియా టూర్‌లో భాగంగా ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం లియోనెల్‌ మెస్సీ ముంబయిలో పర్యటించాడు. తొలుత క్రికెట్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇండియాలో జరిగిన పడేల్ ఎగ్జిబిషన్‌లో మెస్సీ పాల్గొన్నాడు. అనంతరం వాంఖడే స్టేడియంకు చేరుకున్న అర్జెంటీనా క్రీడాకారుడికి ఘన స్వాగతం లభించింది. అభిమానుల కేరింతల మధ్య మైదానంలోకి అడుగుపెట్టిన మెస్సీ, పిల్లలతో కాసేపు ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచ్ ఆడాడు. చిన్నారులకు ఫుట్‌బాల్‌ చిట్కాలు చెప్పాడు. ఫుట్‌బాల్‌ను నియంత్రించడం, పాస్‌ ఇవ్వడం వంటి ప్రాథమిక నైపుణ్యాలను పిల్లలకు చూపించాడు.

సచిన్ స్పెషల్​ గిఫ్ట్​
ఈ సందర్భంగా, భారత క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందూల్కర్​ అర్జెంటీనా ఫుట్​బాల్​ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీకి 2011 వరల్డ్ కప్ నాటి నంబర్​ 10 జెర్సీని కానుకగా ఇచ్చారు. ఇది భారత్​కు, ముంబయికి గోల్డెన్ మూవ్​మెంట్​ అని సచిన్ అభివర్ణించారు. మెస్సీ కూడా సచిన్​కు తను సాకర్​ ప్రపంచ కప్​లో గోల్​ కొట్టిన ఫుట్​బాల్​ను గిఫ్ట్​గా ఇచ్చి గౌరవించాడు. ఈ ఇద్దరు దిగ్గజాలను చూసి స్టేడియం హోరెత్తిపోయింది.

"మెస్సీ ప్రతీదీ సాధించాడు. అతని అంకిత భావం, సంకల్పం, నిబద్ధతను నిజంగా ఆరాధిస్తాను. అన్నింటికంటే మించి అతను వినయం ఉన్న వ్యక్తి. ఆయన మన యువకులను ప్రోత్సహించినందుకు ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాను. మనమందరం కోరుకుంటున్న ఎత్తుకు భారత్​ ఫుట్​బాల్​ చేరుకుంటుందని ఆశిస్తున్నాను."
- సచిన్ తెందూల్కర్​

సునీల్ ఛెత్రితో ముచ్చటించిన మెస్సీ
నాలుగు నగరాల GOAT ఇండియా పర్యటనలో భాగంగా మెస్సీ ఇప్పటికే కోల్​కతా, హైదరాబాద్​ వచ్చాడు. ఇప్పుడు ముంబయిలోని వాంఖడే స్టేడియానికి వెళ్లాడు. అక్కడ యువ ఫుట్​బాల్​ ఆటగాళ్లతో పాటు, భారత్​ ఫుట్​బాల్ లెజెండ్​ సునీల్​ ఛెత్రితో ముచ్చటించాడు. ఇదే వేదికలో మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్​ 'ప్రాజెక్ట్ మహాదేవ'ను ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించారు. దీని ద్వారా ప్రతిభావంతులైన యువ ఫుట్​బాల్​ ఆటగాళ్లను గుర్తించి, వారిని ట్రైన్​ చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు.

ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచ్ తర్వాత కాసేపు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్‌తో మెస్సి ముచ్చటించాడు. ఆయనకు అర్జెంటీనా జెర్సీని బహుకరించాడు. మెస్సితో పాటు మోస్ట్ పాపులర్ ప్లేయర్స్​ రోడ్రిగో, సువారెజ్​లను కూడా ఫడణవీస్​ శాలువా కప్పి సత్కరించారు.

కోల్‌కతా ఘటనను దృష్టిలో పెట్టుకొని మహారాష్ట్ర పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. సోమవారం దిల్లీ పర్యటించనున్న మెస్సి పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నాడు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కలవడంతో గోట్‌ పర్యటన ముగుస్తుంది.

హైదరాబాద్​ పర్యటన సూపర్ హిట్​ : శనివారం మెస్సీ కోల్​కతా నుంచి నేరుగా హైదరాబాద్​ వచ్చాడు. ఎగ్జిబిషన్​ మ్యాచ్​లో, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రితో కలిసి సందడి చేశాడు. తరువాత పెనాల్టీ షూటౌట్​లో సందడి చేశాడు. రోడ్రిగో, సువారెజ్​లతో కలిసి​ చిన్నారులకు ఫుట్​బాల్​ చిట్కాలను నేర్పించాడు. స్టేడియంలో మూడు చోట్ల ఏర్పాటు చేసిన క్లినిక్​లలో పిల్లలతో కలిసి డ్రిబ్లింగ్, పాస్​లు ఆడారు. చిన్నారులకు ఫుట్​బాల్​ ఎలా ఆడాలో ప్రత్యక్షంగా శిక్షణ ఇచ్చారు. ఫుట్​బాల్​ను నియంత్రించడం, పాస్​ ఇవ్వడం వంటి ప్రాథమిక నైపుణ్యాలను పిల్లలకు చూపించారు. ఓవైపు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి, మరోవైపు మెస్సి ఆ ఇద్దరి మధ్యలో పిల్లలు బంతిని ఒక్కొక్కరు మరోవైపు కిక్​ కొడుతూ స్టేడియంలోని అభిమానుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపారు.

