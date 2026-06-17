ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో మెస్సీ మాయ- తొలి మ్యాచ్లోనే హ్యాట్రిక్ గోల్స్తో సరికొత్త చరిత్ర- అర్జెంటీనా బోణీ
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ను ఘనంగా ఆరంభించిన అర్జెంటీనా- గ్రూప్ జే లో అల్జీరియాపై 3-0 తేడాతో విజయం- వరల్డ్ కప్ హిస్టరీలో అత్యధిక గోల్స్ రికార్డు సమం చేసిన మెస్సీ
Published : June 17, 2026 at 10:44 AM IST
FIFA World Cup Messi Hat Trick : ప్రపంచ ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే దిగ్గజ ఆటగాళ్లలో అర్జెంటీనా స్టార్ లియొనెల్ మెస్సీ ముందు వరుసలో ఉంటాడని చెప్పొచ్చు. సాకర్ హిస్టరీలో ఎన్నో రికార్డుల్ని తన పేరిట లిఖించుకొని 38 ఏళ్ల వయసులోనూ ఇంకా చరిత్ర తిరగరాస్తూనే ఉన్నాడు. తాజాగా ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 లోనూ తన మాయాజాలం రుచి చూపించాడు. గ్రూప్- జేలో ఉన్న అర్జెంటీనా తన తొలి మ్యాచ్లోనే అల్జీరియాను 3-0 తేడాతో చిత్తు చేసింది. ఇక్కడ 3 గోల్స్ మెస్సీనే చేయడం విశేషం. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా ఉన్న అర్జెంటీనా తరఫున మెస్సీ హ్యాట్రిక్ గోల్స్ కొట్టి అభిమానుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేశాడు. ఈ హ్యాట్రిక్ గోల్స్తో మెస్సీ ప్రపంచ కప్ చరిత్రలోనే సరికొత్త రికార్డుల్ని తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.
మెస్సీ వరల్డ్ రికార్డ్
వరల్డ్ కప్లలో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో జర్మనీ దిగ్గజం మిరోస్లావ్ క్లోజ్ సరసన చేరాడు. ఇద్దరూ ప్రస్తుతం ప్రపంచ కప్లలో 16 గోల్స్తో సమానంగా ఉన్నారు. ఇక్కడ బ్రెజిల్ దిగ్గజం రొనాల్డో 15 గోల్స్తో రెండో స్థానంలో ఉండగా, జర్మనీకి చెందిన ముల్లర్, ఫ్రాన్స్ కిలియన్ ఎంబాపే 14 గోల్స్తో ఉన్నారు.
Joint-top scorer in @FIFAWorldCup history ✅— FIFA (@FIFAcom) June 17, 2026
200th Argentina appearance ✅
Record-extending 27th FIFA World Cup appearance ✅
First-ever FIFA World Cup hat-trick ✅
A historic night for Lionel Messi! 🙌 pic.twitter.com/1D4Ubzqzos
సరిగ్గా 20 ఏళ్ల తర్వాత అదే రోజున హ్యాట్రిక్
మరో విశేషం ఏంటంటే మెస్సీ తన 39వ పుట్టిన రోజుకు సరిగ్గా వారం ముందు హ్యాట్రిక్ సాధించడం విశేషం. ఇదే సమయంలో వరల్డ్ కప్ చరిత్రలోనే హ్యాట్రిక్ నమోదు చేసిన అత్యంత ఎక్కువ వయసున్న ఆటగాడిగా మరో ఘనత సాధించాడు. ఇదే అతనికి ప్రపంచ కప్లో తొలి హ్యాట్రిక్. 2006 జూన్ 16న సెర్బియాపై ప్రపంచ కప్లో తొలిసారి గోల్ చేసిన అర్జెంటీనా స్టార్ సరిగ్గా 20 ఏళ్లకు అదే జూన్ 16న హ్యాట్రిక్ నమోదు చేయడం అభిమానుల్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.
అర్జెంటీనా తరఫున 200వ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడుతున్న మెస్సీ అల్జీరియాతో మ్యాచ్లో 17వ నిమిషంలో గోల్తో ఖాతా తెరిచాడు. రోడ్రిగో డీ పాల్ అందించిన వేగవంతమైన ఫ్రీకిక్ అందుకున్న మెస్సీ మిడ్ ఫీల్డ్ నుంచి దూసుకెళ్లి చాలా దూరం నుంచి పవర్ ఫుల్ షాట్ కొట్టి అర్జెంటీనాకు తొలి గోల్ అందించాడు. దీంతో 1-0 తో ఆధిక్యంలో నిలిచింది. తర్వాత అర్జెంటీనా మరింత దూకుడు కొనసాగించింది. మరో రెండు గోల్స్ సాధించి తన క్లాస్ ఆటను చూయించాడు. ఇలా హ్యాట్రిక్ గోల్స్తో అర్జెంటీనాకు 3-0తో విజయం సాధించిపెట్టాడు.
3 goals, 3 points, 1 Messi. #FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
ఒకవైపు వయసు పెరుగుతున్నా తన ఆటలో ఏమాత్రం వాడి తగ్గలేదని మెస్సీ మరోసారి నిరూపించాడు. 20 ఏళ్ల కిందట వరల్డ్ కప్ ప్రస్థానం ప్రారంభించిన మెస్సీ 2 దశాబ్దాల తర్వాత కూడా అదే తరహా దూకుడైన ఆటతో ప్రత్యర్థుల్ని చిత్తు చేస్తున్నాడు. సాకర్ చరిత్రలో తిరుగులేని రికార్డుల్ని సాధిస్తున్న మెస్సీ ఇప్పుడు హ్యాట్రిక్ గోల్స్తో వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించినా వినయంతో స్పందించడం విశేషం.
నంబర్లకు పెద్దగా విలువ ఇవ్వను
16 గోల్స్తో ప్రపంచకప్లలో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాడిగా నిలవడం తనకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చాడు. అయితే ఈ సంఖ్యలకు పెద్దగా విలువ లేదని, అవి కేవలం గణాంకాలు మాత్రమేనని అన్నాడు. 'ఇదొక గొప్ప గౌరవం. ఎంబాపే, రొనాల్డో వంటి దిగ్గజాలు కూడా లిస్టులో ఉన్నారు. కానీ నా దృష్టిలో ఆ నంబర్లకు ఎలాంటి విలువా లేదు. ఇవి స్టాట్స్ మాత్రమే. ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే అత్యుత్తమ ఆటగాడైన బ్రెజిల్ స్టార్ రొనాల్డోనే ఇప్పుడు మొదటి స్థానంలో లేడు కాబట్టి ఇది కేవలం అంకె మాత్రమేనని నా ఉద్దేశం.' అని మెస్సీ మ్యాచ్ అనంతరం కామెంట్స్ చేశాడు.
48 జట్లు 104 మ్యాచ్లు
2026 ఫిఫా వరల్డ్ కప్ జూన్ 2026 జూన్ 11న ప్రారంభమైంది. జులై 19 వరకు కొనసాగనుంది. అమెరికా, కెనడా, మెక్సికో 3 దేశాలు కలిసి ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాయి. ఈసారి మొత్తం 48 జట్లు ఒక్కో గ్రూపులో 4 టీమ్స్ చొప్పున మొత్తం 12 గ్రూపులుగా పోటీపడుతున్నాయి. 39 రోజుల పాటు మొత్తం 104 మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా ఉన్న అర్జెంటీనా మరోసారి టైటిల్ ఫేవరేట్గా బరిలోకి దిగింది. వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో అత్యధికంగా బ్రెజిల్ 5 టైటిల్స్ సొంతం చేసుకొని టాప్లో ఉంది.
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