మెస్సీ రికార్డుల మోత- వరుస 2 ప్రపంచకప్లలో ఏడేసి గోల్స్ చేసిన ఏకైక ఆటగాడు- కేప్ వెర్డేపై అర్జెంటీనా విజయం
ఫిఫా ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్లో లియోనెల్ మెస్సీ ప్రపంచ రికార్డులు- కేప్ వెర్డే జట్టు మ్యాచ్లో ఆడటం ద్వారా ఫీట్ను సాధించిన మెస్సీ- ప్రపంచకప్లో అతనికి ఇది 30వ మ్యాచ్.
Published : July 4, 2026 at 7:32 AM IST
Messi Creates History World Cup History: ఫుట్బాల్ దిగ్గజం, అర్జెంటీనా కెప్టెన్ లియోనెల్ మెస్సీ రికార్డుల మోత మోగించాడు. అటు గోల్స్తో పాటు ఆడిన మ్యాచ్ల పరంగా సరికొత్త మైలురాళ్లను అందుకున్నాడు. రెండు వేర్వేరు ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఎడిషన్లలో ఏడు చొప్పున గోల్స్ సాధించిన తొలి ఫుట్బాలర్గా మెస్సీ నిలిచారు. 2022 ఖతార్ వరల్డ్ కప్లో 7 గోల్స్ చేసిన మెస్సీ, ఇప్పుడు 2026 టోర్నమెంట్లో కూడా అదే జోరును ప్రదర్శిస్తున్నారు.
అలాగే, ఫిఫా టోర్నమెంట్లో అత్యధిక మ్యాచ్లు ఆడిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. శనివారం అర్జెంటీనాతో ఆఫ్రికన్ దేశం కేప్ వెర్డే జట్టు తలపడింది. ఈ మ్యాచ్లో ఆడటం ద్వారా మెస్సీ ఈ ఫీట్ను సాధించాడు. ప్రపంచకప్లో అతనికి ఇది 30వ మ్యాచ్. ఫిఫా వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో వరుసగా ఎనిమిది మ్యాచ్లలో గోల్స్ చేసిన మొదటి ఆటగాడిగా మెస్సీ మరో చరిత్ర సృష్టించారు. 29వ నిమిషంలో మెస్సీ చేసిన గోల్తో ఈ అరుదైన ఫీట్ను అందుకున్నాడు. ఈ తాజా గోల్తో ఫిఫా వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో మెస్సీ ఖాతాలో మొత్తం 20 గోల్స్ చేరాయి.
2022లో ఖతార్ వేదికగా జరిగిన ప్రపంచకప్లో అర్జెంటీనాను విజేతగా నిలిపిన మెస్సీ, వరుసగా రెండోసారి ప్రపంచ టైటిల్ను కైవసం చేసుకునే దిశగా జట్టును ముందుండి నడిపిస్తున్నాడు. ప్రస్తుత టోర్నమెంట్లోనూ తన అసాధారణమైన విజన్, అనుభవం, గోల్స్ చేసే నైపుణ్యంతో అర్జెంటీనాను నాకౌట్ దశకు చేర్చాడు. ఈ ప్రపంచకప్ 'గోల్డెన్ బూట్' రేసులో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఈ మ్యాచ్ కేవలం లియోనెల్ మెస్సీకి మాత్రమే కాకుండా, అర్జెంటీనా కోచ్ లియోనెల్ స్కలోనీకి కూడా అత్యంత ప్రత్యేకమైనది. 2018లో అర్జెంటీనా జాతీయ జట్టు మేనేజర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన స్కలోనీ, కోచ్గా 100వ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ మైలురాయిని చేరుకున్నారు. స్కలోనీ మార్గదర్శకత్వంలోనే అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా, ఫిఫా ప్రపంచకప్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక టోర్నీలను గెలుచుకుంది.
ఉత్కంఠభరితంగా అర్జెంటీనా విజయం
అర్జెంటీనా, కేప్ వర్డె మధ్య జరిగిన రౌండ్ ఆఫ్ 32 పోరు అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచి అర్జెంటీనా ఆధిపత్యం ప్రదర్శించగా, మెస్సీ 29వ నిమిషంలో గోల్ కొట్టి జట్టును 1-0తో ఆధిక్యంలోకి తీసుకెళ్లారు. ఈ కీలక పోరులో కేప్ వెర్డే జట్టుపై అర్జెంటీనా 3-2 తేడాతో విజయం సాధించింది. దీంతో ఫిఫా ప్రపంచ కప్ రౌండ్ ఆఫ్ 16కు దూసుకెళ్లింది.
ఈజిప్ట్తో తలపడనున్న అర్జెంటీనా
ఈ రౌండ్ ఆఫ్ 32 నాకౌట్ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు నేరుగా 'రౌండ్ ఆఫ్ 16' (ప్రీ-క్వార్టర్స్) దశకు అర్హత సాధిస్తుంది. డల్లాస్లో జరిగిన మరో ఉత్కంఠభరిత నాకౌట్ పోరులో ఆస్ట్రేలియా జట్టును పెనాల్టీ షూటౌట్లో ఓడించి ఆఫ్రికన్ దిగ్గజం ఈజిప్ట్ ఇప్పటికే రౌండ్ ఆఫ్ 16కు చేరుకుంది. కాబట్టి ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన అర్జెంటీనా జట్టు తదుపరి రౌండ్లో క్వార్టర్ ఫైనల్ బెర్తు కోసం ఈజిప్ట్తో తలపడాల్సి ఉంటుంది.
ఇరు జట్లు ఇవే
అర్జెంటీనా: ఎమిలియానో మార్టినెజ్ (గోల్కీపర్), లిసాండ్రో మార్టినెజ్, క్రిస్టియన్ రొమేరో, ఫాకుండో మెదినా, నహుయెల్ మోలినా, రోడ్రిగో డి పాల్, అలెక్సిస్ మెక్ అలిస్టర్, ఎంజో ఫెర్నాండెజ్, లియోనెల్ మెస్సీ (కెప్టెన్), తియాగో అల్మాడా, లౌటారో మార్టినెజ్.
కేప్ వెర్డే: వోజిన్హా (గోల్కీపర్), దినే బోర్గెస్, పికో లోప్స్, సిడ్నీ లోప్స్ కబ్రాల్, స్టీవెన్ మోరీరా, కెవిన్ పినా, జోవాన్ కబ్రాల్, డెరాయ్ డువార్టే, లారోస్ డువార్టే, ర్యాన్ మెండిస్ (కెప్టెన్), నునో డా కోస్టా.
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