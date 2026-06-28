ఫిఫా వరల్డ్కప్లో సరికొత్త రికార్డు- వరుసగా 7 మ్యాచ్ల్లో గోల్ చేసిన తొలి ఆటగాడిగా మెస్సీ ఘనత
ఫిఫా వరల్డ్కప్లో లియోనల్ మెస్సీ దూకుడు- 7 మ్యాచ్ల్లో గోల్ చేసిన తొలి ప్లేయర్గా ఘనత- ఆశించినంత మేర సాగని క్రిస్టియానో రొనాల్డో ప్రదర్శన
Published : June 28, 2026 at 11:16 AM IST
Messi in Fifa World Cup 2026: వరుసగా 7 ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్ల్లో గోల్ చేసిన తొలి ఆటగాడిగా లియోనల్ మెస్సీ సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పారు. జోర్డాన్తో జరిగిన అర్జెంటీనా గ్రూప్ దశ చివరి మ్యాచ్లో లియోనెల్ మెస్సీ తన 19వ గోల్తో, వరుసగా ఏడు ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లో గోల్ చేసిన తొలి ఆటగాడిగా నిలవడమే కాకుండా, తన ఆల్- టైమ్ స్కోరింగ్ రికార్డును క్రియేట్ చేశాడు. దాంతో ఈ మ్యాచ్లో అర్జెంటీనా 3-1 తేడాతో జోర్డాన్ను ఓడించి హ్యాట్రిక్ విక్టరీ సాధించింది.
Lionel Messi becomes the first player to score in seven consecutive #FIFAWorldCup games 🌟 pic.twitter.com/pMhHcidn7H— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
లియోనల్ సాటిలేని ప్రదర్శన
గేమ్ 80వ నిమిషంలో పెనాల్టీ బాక్స్ వెలుపల కిందపడేయడంతో లభించిన ఫ్రీ కిక్ను మెస్సీ అద్భుతమైన గోల్గా చేశాడు. గడ్డి మైదానానికి కొంచెం పైన తక్కువ ఎత్తులో వెళ్లిన ఆ కిక్, ఇద్దరు జోర్డాన్ డిఫెండర్ల మధ్య నుంచి దూసుకెళ్లి నెట్ ఎడమ మూలలోకి చేరింది. దాంతో ఫ్రీ కిక్ ద్వారా అతనికి ఇది 72వ కెరీర్ గోల్ కాగా, అర్జెంటీనా తరఫున 12వ గోల్ కావడం గమనార్హం. మెస్సీ ఇప్పుడు 202 మ్యాచ్లలో 123 అంతర్జాతీయ గోల్స్ సాధించాడు. ఇది క్రిస్టియానో రొనాల్డో 145 గోల్స్ తర్వాత ఆల్-టైమ్లో రెండో స్థానంగా నిలిచింది.
ఆశించినంత మేర సాగని క్రిస్టియానో రొనాల్డో ప్రదర్శన
ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026లో క్రిస్టియానో రొనాల్డో ప్రదర్శన ఆశించినంత మేర లేదు. రొనాల్డో ఆడిన తొలి మ్యాచ్లో ఒక్క గోల్ చేయని అతడు మళ్లీ ఇప్పుడు కొలంబియాపైనా గోల్ కొట్టడంలో విఫలమయ్యాడు. కొలంబియాతో జరిగిన పోరును పోర్చుగల్ 0-0తో డ్రా చేసుకుంది. దీంతో గ్రూప్ జే నుంచి కొలంబియా అగ్రస్థానంతో నాకౌట్కు చేరుకోగా పోర్చుగల్ రెండో ప్లేస్తో రౌండ్ 32కి అర్హత సాధించింది. పోర్చుగల్ మూడు మ్యాచుల్లో ఒక్క విజయం మాత్రమే నమోదు చేసి రెండింటిని డ్రా చేసుకుంది.
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