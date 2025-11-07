T20 వరల్డ్కప్నకు భారత్ ఆతిథ్యం- ఫైనల్ మ్యాచ్ ఎక్కడంటే?
భారత్, శ్రీలంక సంయుక్త వేదికలుగా T20 వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్
T20 World Cup (Source : Getty Images)
Published : November 7, 2025 at 9:40 AM IST
T20 World Cup 2026 :
- వచ్చే ఏడాది టీ20 ప్రపంచకప్నకు భారత్ ఆతిథ్యం
- టీ20 ప్రపంచకప్నకు సహ ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న శ్రీలంక
- ఫిబ్రవరి 7 నుంచి మార్చి 8 వరకు టీ20 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లు
- భారత్లో ఐదు, శ్రీలంకలో రెండు వేదికల్లో టీ20 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లు
- అహ్మదాబాద్, దిల్లీ, ముంబయి, కోల్కతా, చెన్నైలో మ్యాచ్లు
- శ్రీలంకలోని కొలంబో, క్యాండీలో టీ 20 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లు
- టీ20 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లు శ్రీలంకలో ఆడనున్న పాకిస్థాన్
- మార్చి 8న అహ్మదాబాద్ వేదికగా టీ 20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్
- ఒకవేళ పాకిస్థాన్ ఫైనల్ చేరితే శ్రీలంకలో ఫైనల్ మ్యాచ్ నిర్వహణ
- వచ్చే వారం ఐసీసీ టీ 20 ప్రపంచకప్ పూర్తి షెడ్యూల్ విడుదల చేసే అవకాశం