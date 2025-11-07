ETV Bharat / sports

T20 వరల్డ్​కప్​నకు భారత్ ఆతిథ్యం- ఫైనల్​ మ్యాచ్ ఎక్కడంటే?

భారత్, శ్రీలంక సంయుక్త వేదికలుగా T20 వరల్డ్​కప్ టోర్నమెంట్​

T20 World Cup
T20 World Cup (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2025 at 9:40 AM IST

1 Min Read
T20 World Cup 2026 :

  • వచ్చే ఏడాది టీ20 ప్రపంచకప్‌నకు భారత్ ఆతిథ్యం
  • టీ20 ప్రపంచకప్‌నకు సహ ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న శ్రీలంక
  • ఫిబ్రవరి 7 నుంచి మార్చి 8 వరకు టీ20 ప్రపంచకప్‌ మ్యాచ్‌లు
  • భారత్‌లో ఐదు, శ్రీలంకలో రెండు వేదికల్లో టీ20 ప్రపంచకప్‌ మ్యాచ్‌లు
  • అహ్మదాబాద్‌, దిల్లీ, ముంబయి, కోల్‌కతా, చెన్నైలో మ్యాచ్‌లు
  • శ్రీలంకలోని కొలంబో, క్యాండీలో టీ 20 ప్రపంచకప్‌ మ్యాచ్‌లు
  • టీ20 ప్రపంచకప్‌ మ్యాచ్‌లు శ్రీలంకలో ఆడనున్న పాకిస్థాన్‌
  • మార్చి 8న అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా టీ 20 ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌
  • ఒకవేళ పాకిస్థాన్‌ ఫైనల్‌ చేరితే శ్రీలంకలో ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ నిర్వహణ
  • వచ్చే వారం ఐసీసీ టీ 20 ప్రపంచకప్‌ పూర్తి షెడ్యూల్‌ విడుదల చేసే అవకాశం

T20 WORLD CUP 2026 SCHEDULE
T20 WORLD CUP 2026 VENUE
T20 WORLD CUP 2026 DATES
T20 WORLD CUP 2026 TEAMS
T20 WORLD CUP 2026

