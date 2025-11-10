ETV Bharat / sports

11 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ- వరుసగా 8 సిక్స్​లు- వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టిన భారత బ్యాటర్

క్రికెట్‌లో అత్యంత వేగవంతమైన అర్ధ సెంచరీ- ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించిన 25ఏళ్ల బ్యాటర్

11 Ball 50
11 Ball 50 (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 10, 2025 at 11:02 AM IST

2 Min Read
11 Ball 50 : క్రికెట్​లో అరుదైన రికార్డు నమోదైంది. ఓ బ్యాటర్ కేవలం 11 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ సాధించి చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్​లో అతడు వరుసగా ఎనిమిది సిక్స్​లు బాదడం మరో విశేషం. అంటే సిక్స్​లతోనే అతడు 48 పరుగులు చేశాడన్నమాట. ఇంతకీ ఇది ఏ మ్యాచ్​లో నమోదైంది? ఈ విధ్వంసం సృష్టించింది ఎవరో తెలుసా?

మేఘాలయ బ్యాటర్ అకాశ్ కుమార్ చౌదరి ఈ అరుదైన ఘనత సాధించించాడు. తాజాగా రంజీ ట్రోఫీ ప్లేట్ గ్రూప్ మ్యాచ్‌లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్​తో జరుగుతున్న మ్యాచ్​లో ఎనిమిదో స్థానంలో బ్యాటింగ్​కు వచ్చిన ఆకాశ్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలోనే ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ హిస్టరీలోనే అత్యంత వేగవంతమైన అర్ధ శతకం బాదిన బ్యాటర్​గా ఆకాశ్ రికార్డుల్లోకెక్కాడు. ఇదివరకు ఈ రికార్డు వేన్ వైట్ (లీసెస్టర్‌షైర్) పేరిట ఉండేది. అతడు 2012లో లీసెస్టర్‌షైర్- ఎసెక్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 12 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు. అప్పట్నుంచి ఈ రికార్డ్ తన పేరిట ఉండగా, తాజాగా ఆకాశ్​ బద్దలుకొట్టాడు.

వరల్డ్​ రికార్డ్ కూడా!
ఈ మ్యాచ్‌లో ఆకాశ్ వరుసగా ఎనిమిది సిక్సర్లు బాదాడు. ఇందులో ఆరు సిక్స్​లు ఒకే ఓవర్‌లో బాదడం విశేషం. ఈ క్రమంలో ప్రపంచంలోనే ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్‌లో వరుసగా ఎనిమిది సిక్స్​లు బాదిన తొలి ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. ఇది రంజీ ట్రోఫీ రికార్డు మాత్రమే కాదు, ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ చరిత్రలోనూ అత్యంత వేగవంతమైన అర్ధ సెంచరీ కూడా. డొమెస్టిక్, ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీ.

కాగా, తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన మేఘాలయ తొలి ఇన్నింగ్స్​ను 628-6 (127 ఓవర్లు) స్కోర్ వద్ద డిక్లేర్డ్ చేసింది. ఓపెనర్ అర్పిత్ (207 పరుగులు) డబుల్ సెంచరీతో అదరగొట్టగా, రాహుల్ దలాల్ (144 పరుగులు), కిషన్ లింగ్డో (119 పరుగులు) శతకాలతో రాణించారు. అనంతరం తొలి ఇన్నింగ్స్‌ను ప్రారంభించిన అరుణాచల్ ప్రదేశ్ 73 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. మేఘాలయ స్పిన్నర్ ఆర్యన్ (4/16) అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో మెరిశాడు. ఆరోన్ 2, దీపు సంగ్మా 2, ఆకాశ్, స్వస్తిక్ తలా 1 వికెట్ తీసుకున్నారు.

ఫస్ట్- క్లాస్ క్రికెట్​లో అత్యంత వేగవంతమైన అర్ధ సెంచరీలు

  • 11 బంతులు - ఆకాశ్ కుమార్ vs అరుణాచల్ ప్రదేశ్ (2025)
  • 12 బంతులు - వేన్ వైట్ vs ఎసెక్స్ (2012)
  • 13 బంతులు - మైఖేల్ వాన్ వురెన్ vs గ్రిక్వాలాండ్ వెస్ట్ (1984/85)
  • 14 బంతులు - నెడ్ ఎకర్స్లీ vs ఎసెక్స్ (2012)
  • 15 బంతులు - ఖలీద్ మహమూద్ vs సర్గోధ (2000/01)
  • 15 బంతులు - బందిప్ సింగ్ vs త్రిపుర (2015/16)

