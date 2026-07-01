రెండు గోల్స్తో ఎంబాపె అదుర్స్- స్వీడన్ను చిత్తు చేసిన ఫ్రాన్స్
2026 ఫిఫా ప్రపంచకప్లో భాగంగా న్యూయార్క్లోని మెట్లైఫ్ స్టేడియంలో స్వీడన్ వర్సెస్ ఫ్రాన్స్- స్వీడన్పై 3-0 తేడాతో ఫ్రాన్స్ విజయం- నాకౌట్ దశకు అర్హత సాధించిన ఫ్రాన్స్- జులై 4న పరాగ్వేతో ఢీ
Published : July 1, 2026 at 6:54 AM IST
FIFA World Cup 2026 France vs Sweden : ఫ్రెంచ్ ఫుట్బాల్ సంచలనం, కెప్టెన్ కిలియన్ ఎంబాపె మరోసారి అదరగొట్టాడు. మాస్టర్క్లాస్ ప్రదర్శనతో ఫ్రాన్స్ జట్టును ప్రపంచకప్ నాకౌట్ దశకు చేర్చాడు. మెట్లైఫ్ స్టేడియంలో స్వీడన్తో జరిగిన కీలక పోరులో ఫ్రాన్స్ 3-0 తేడాతో విజయం సాధించింది. దీంతో 2026 ఫిఫా ప్రపంచకప్లో ఫ్రాన్స్ రౌండ్ ఆఫ్ 16లో అడుగుపెట్టింది. ఈ మ్యాచ్లో ఎంబాపె రెండు గోల్స్ చేసి స్వీడన్ ఓటమిని శాసించాడు.
స్వీడన్ ఈ మ్యాచ్ కోసం పక్కా ప్రణాళికతో బరిలోకి దిగినట్లు కనిపించింది. తొలుత బలమైన డిఫెన్స్ వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తూ ఫ్రాన్స్ అటాకర్లను కట్టడి చేశారు. మొదటి 30 నిమిషాల పాటు స్వీడన్ అనుకున్న వ్యూహం ఫలించింది. ఫ్రాన్స్ ఆటగాళ్లు గోల్ కోసం చేసిన లాంగ్-రేంజ్ ప్రయత్నాలను వారు సమర్థవంతంగా అడ్డుకున్నారు. అయితే, మ్యాచ్ గడుస్తున్న కొద్దీ ఫ్రాన్స్ తన ఆట వేగాన్ని పెంచింది. 45వ నిమిషంలో ఫ్రాన్స్ నిరీక్షణ ఫలించింది. ఉస్మానే డెంబెలే, మైఖేల్ ఒలిసేలు చాకచక్యంగా ఆడిన షార్ట్ కార్నర్ వ్యూహం స్వీడన్ను దెబ్బతీసింది. ఎడమ వైపు నుంచి బంతిని అందుకున్న కిలియన్ ఎంబాపె, మెరుపు వేగంతో స్వీడన్ స్ట్రైకర్ విక్టర్ గ్యోకెరెస్ను కింద పడేశాడు. ఆ వెంటనే కుడికాలి క్లినికల్ షాట్తో బంతిని గోల్ కీపర్ జాకబ్ విడెల్ జెటర్స్ట్రోమ్కు అందకుండా నెట్ బాట పట్టించాడు. దీంతో ఫ్రాన్స్ మొదటి గోల్ సాధించింది. ఈ గోల్తో ఫస్టాఫ్లో ఫ్రాన్స్ 1-0 ఆధిక్యంలో నిలిచింది.
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Triple threat 🤝— FIFA (@FIFAcom) July 1, 2026
France have become the first team in @FIFAWorldCup history to score three or more goals in five consecutive matches 🇫🇷 pic.twitter.com/aI4tF2swg9
సెకండాఫ్లో ఫ్రాన్స్ దూకుడు
సెకండాఫ్లో ఫ్రాన్స్ మరింత దూకుడుగా ఆడింది. 53వ నిమిషంలో మైఖేల్ ఒలిసే స్వీడన్ డిఫెన్స్ను దాటుకొని 'త్రూ-బాల్' అందించాడు. స్వీడన్ కెప్టెన్ విక్టర్ లిండెలాఫ్ కాళ్ల మధ్య నుంచి వెళ్లిన ఆ బంతిని బ్రాడ్లీ బార్కోలా నియంత్రణలోకి తీసుకుని, ఏమాత్రం తడబడకుండా స్వీడన్ గోల్ పోస్ట్ పైభాగానికి కొట్టాడు. దీంతో ఫ్రాన్స్ రెండో గోల్ సాధించింది. ఇక 74వ నిమిషంలో ఫ్రాన్స్ విజయం అధికారికంగా ఖరారైంది. ఒలిసే మరోసారి స్వీడన్ డిఫెన్స్ను చేధిస్తూ ఎంబాపెకు అద్భుతమైన పాస్ ఇచ్చాడు. బంతితో దూసుకెళ్లిన ఫ్రెంచ్ కెప్టెన్, తన మొదటి గోల్ను గుర్తుచేసేలా బంతిని కర్ల్ చేస్తూ ఫార్ కార్నర్లోకి పంపాడు. స్కోరు 3-0గా మారడంతో స్టేడియం మార్మోగిపోయింది.
🇫🇷 France have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026
స్వీడన్ గోల్ కీపర్ అదుర్స్
స్వీడన్ జట్టు 3 గోల్స్ సమర్పించుకున్నప్పటికీ, ఆ జట్టు గోల్ కీపర్ జాకబ్ విడెల్ జెటర్స్ట్రోమ్ అద్భుత ప్రదర్శన చేశాడు. ఎంబాపె, అడ్రియన్ రాబియట్లు చేసిన మరికొన్ని ప్రమాదకరమైన గోల్ ప్రయత్నాలను అతను ఒంటిచేత్తో అడ్డుకున్నాడు. లేకపోతే స్వీడన్కు మరింత ఘోర పరాజయం తప్పేది కాదు.
Kylian Mbappé becomes the top European goalscorer in #FIFAWorldCup history 🌟 pic.twitter.com/96wJcfhip1— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
ఎంబాపె రికార్డులు
ఈ మ్యాచ్ ద్వారా ఎంబాపె అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్లో పలు సంచలన రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ప్రపంచకప్ నాకౌట్ దశలో అత్యధిక గోల్స్ (10 గోల్స్) చేసిన ఆటగాడిగా ఎంబాపె సరికొత్త రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలో బ్రెజిల్ దిగ్గజాలు లియోనిడాస్, రొనాల్డో (8 గోల్స్)లను వెనక్కి నెట్టాడు. ఎంబాపె ప్రపంచకప్ కెరీర్ మొత్తం గోల్స్ సంఖ్య 18కి చేరింది. తద్వారా ఆల్-టైమ్ అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో లియోనెల్ మెస్సి తర్వాత రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. ఈ టోర్నమెంట్లో ఎంబాపె గోల్స్ సంఖ్య 6కు చేరింది. ప్రస్తుతానికి గోల్డెన్ బూట్ రేసులో అతను మెస్సితో కలిసి సంయుక్తంగా అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.
తదుపరి పోరు పరాగ్వేతో
ఈ పరాజయంతో ప్రపంచకప్లో స్వీడన్ ప్రస్థానం ముగియగా, ఫ్రాన్స్ నాకౌట్ దశకు సిద్ధమైంది. జులై 4న జరగబోయే హై-వోల్టేజ్ రౌండ్ ఆఫ్ 16 పోరులో ఫ్రాన్స్ జట్టు పరాగ్వేతో తలపడనుంది. ప్రస్తుత ఫామ్ చూస్తుంటే ఫ్రాన్స్ను అడ్డుకోవడం ఏ జట్టుకైనా కష్టమే అనిపిస్తోంది.
ఇదిలా ఉండగా, ఫ్రాన్స్ జట్టుకు ఈ మ్యాచ్ ఒక భావోద్వేగంగా సాగింది. జట్టు మేనేజర్ డిడియర్ డెషాంప్స్ తన తల్లి అంత్యక్రియల కారణంగా గత గ్రూప్ మ్యాచ్కు దూరమయ్యారు. వ్యక్తిగత బాధను పక్కన పెట్టి, ఆయన తిరిగి జట్టులోకి రావడం ఆటగాళ్లలో సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది.
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