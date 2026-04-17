షాకింగ్ : వరల్డ్​కప్​లో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ కలకలం- ఆ జట్టుపై ICC దర్యాప్తు షురూ!

టీ20 వరల్డ్​కప్​లో మ్యాచ్​లో ఫిక్సింగ్ జరిగిందంటూ ఆరోపణలు- కీలక దర్యాప్తు ప్రారంభించిన ఐసీసీ అవినీతి నిరోధక విభాగం (ACU)!

T20 world cup 2026
T20 world cup 2026 (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 17, 2026 at 3:53 PM IST

Match Fixing T20 world cup 2026 : భారత్ - శ్రీలంక సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమిచ్చిన 2026 టీ20 ప్రపంచకప్‌ గతనెల విజయవంతంగా ముగిసింది. ఈ టోర్నీ ఫైనల్​లో న్యూజిలాండ్​ను చిత్తుగా ఓడించి భారత్ విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. అయితే ఈ టోర్నమెంట్ ముగిసి నెల రోజులు గడిచిన తర్వాత తాజాగా దీనిపై ఓ షాకింగ్ వార్త వెలుగులోకి వచ్చింది. టోర్నీలో న్యూజిలాండ్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో కెనడా మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్​కు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీంతో ఈ మ్యాచ్​పై ఐసీసీ తాజాగా విచారణ ప్రారంభించింది.

అసలేం జరిగిందంటే?
చెన్నై చెపాక్ స్టేడియం వేదికగా కెనడా - న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య లీగ్ స్టేజ్​లో​ మ్యాచ్ జరిగింది. ఇందులో కివీస్ 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి సూపర్ 8కు దూసుకొచ్చింది. అయితే ఈ మ్యాచ్​లో కెనడా మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్​కు పాల్పడిందని ఇటీవల సీబీసీ (Corruption, Cricket and Cricket) ఓ డాక్యుమెంటరీ రూపొందించింది. ఇది ఇప్పుడు క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తోంది. ఈక్రమంలోనే కెనడా క్రికెట్ జట్టుపై ఐసీసీ అవినీతి నిరోధక విభాగం (ACU) రెండు కీలక విచారణలను ప్రారంభించినట్లు ఈఎస్​పీఎన్ క్రిక్ఇన్ఫో నివేదిక పేర్కొంది.

ఈ మ్యాచ్ ఛేజింగ్​లో​ కివీస్ నాలుగు ఓవర్లకు 35- 2 స్కోర్​తో ఉంది. అయితే ఆ తర్వాత కెనడా కెప్టెన్ దిల్ప్రీత్ బాజ్వా వేసిన ఐదో ఓవర్​లో ఒక 'నో- బాల్', ఓ 'వైడ్' సహా 15 పరుగులు వచ్చాయి. ఆ ఓవర్ తర్వాత మ్యాచ్ స్వరూపమే మారిపోయింది. కివీస్ బ్యాటర్లు రెచ్చిపోయి ఆడాడు. ఫలితంగా కివీస్ 174 పరుగుల ఛేదనలలో 15.1 ఓవర్లలో అందుకుంది. అయితే మ్యాచ్​లో ఆ ఓవర్ టర్నింగ్ పాయింట్ అయ్యింది. ఈ క్రమంలో కెప్టెన్ బజ్వా వేసిన ఓవర్​పై అనుమానాలు మొదలయ్యాయి. మ్యాచ్​లో ఆ ఓవర్ అనుమానస్పదంగా మారిందని కెనడాకు చెందిన ఇన్వెస్టిగేషన్ కార్యక్రమం 'ది ఎఫ్త్ ఎస్టేట్' పేర్కొంది. అది నిజంగానే పేలవమైన బౌలింగా, లేక కెప్టెన్ ఉద్దేశపూర్వకంగానే అన్ని పరుగులు ఇచ్చేశాడా? అన్న అశంలో ఐసీసీ విచారణ జరుపుతోంది.

మూడు రోజుల ముందే జట్టులోకి!
ఇప్పుడు ఈ ఓవర్ విచారణ పరిధిలోకి వచ్చింది. అది నిజంగానే పేలవమైన బౌలింగా, లేక కెప్టెన్ ఉద్దేశపూర్వకంగానే అన్ని పరుగులు ఇచ్చేశాడా? దీనికి ఏదైనా 'స్పాట్ - ఫిక్సింగ్' లేదా బెట్టింగ్‌తో సంబంధం ఉందా? అనే కోణంలో ICC విచారణ జరుపుతోంది. ఇలాంటి వ్యవహారాలపై ఎప్పటికప్పుడు స్పందించే స్థితిలో ఏసీయూ లేదని ఐసీసీ తాత్కాలిక జీఎం అండ్రూ ఎఫ్​గ్రేవ్ తెలిపారు. దీని గురించి విచారణ తర్వాతే అసలు నిజాలు తేలుతాయని పేర్కొన్నారు. అయితే ఇక్కడ గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, 2026 T20 ప్రపంచ కప్ ప్రారంభానికి కేవలం మూడు వారాల ముందే బాజ్వా కెనడా జాతీయ జట్టు కెప్టెన్‌గా నియమితుడయ్యాడు.

జట్టు ఎంపిక కూడా ఫిక్సింగేనా?
కెనడా క్రికెట్ జట్టు ప్రస్తుతం క్లిష్ట సమయాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. ఆటగాళ్లపై వచ్చిన అవినీతి ఆరోపణలే కాకుండా, జట్టు ఎంపికలో జరిగిన అవకతవకలను వెల్లడించే ఒక టెలిఫోన్ సంభాషణ రికార్డింగ్ కూడా బయటపడింది. ఆ ఆడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. అందులో, జాతీయ జట్టులోకి కొందరు ఆటగాళ్లను పక్కాగా ఎంపిక చేయాలని తనపై ఒత్తిడి వచ్చిందని మాజీ కోచ్ ఖుర్రం చౌహాన్ పేర్కొన్నట్లు అందులో ఉంది. తనపై ఒత్తిడి తెచ్చిన వ్యక్తులు బోర్డులోని సీనియర్ సభ్యులేనని అతను తెలిపాడు.

