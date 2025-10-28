ETV Bharat / sports

గ్యాప్​ లేకుండా మ్యాచ్​లు- టీమ్​ఇండియాపై వర్క్​లోడ్​? బీసీసీఐ రిస్క్ చేస్తుందా?

రెస్ట్​ లేకుండా మ్యాచ్​ మీద మ్యాచ్​- బీసీసీఐ ఎందుకిలా చేస్తోంది?

October 28, 2025

Team India Matches : భారత్​ జట్టుకు సెకెండ్ తీరిక లేకుండా వరుస మ్యాచ్‌లతో బిజీ బిజీగా మారిపోయింది. ఒక సిరీస్‌కు, మరో సిరీస్‌కు మధ్యలో కనీసం వారం రోజుల గ్యాప్​ కూడా ఉండట్లేదు. ఆసియా కప్‌ ఫైనల్‌ ముగిసిన నాలుగు రోజులకే వెస్టిండీస్‌తో రెండు టెస్టుల సిరీస్‌లో టీమ్​ఇండియా తలపడింది. వన్డే సిరీస్‌ పూర్తయిన మూడు రోజులకే టీ20 సిరీస్‌ స్టార్ట్​ అవుతుంది. వన్డేల్లో ఆడిన ఏడుగురు ఆటగాళ్లు టీ20 సిరీస్‌లోనూ ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో బీసీసీఐ ప్లానింగ్‌, వర్క్‌లోడ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ ఏంటి అనేది అర్థం కావటం లేదు!

విండీస్‌తో టెస్టు సిరీస్‌లో ఆడిన 11 మంది ఆటగాళ్లు ఆసీస్‌తో వన్డే మ్యాచ్‌ల కోసం బయలుదేరారు. ఇక మూడు ఫార్మాట్‌లలో రెగ్యులర్‌గా ఆడే కొంతమంది ఆటగాళ్లు నెలలతరబడి ఇంటి వైపు కూడా చూడట్లేదు. ఇలా తీరిక లేకుండా మ్యాచ్‌లు ఆడితే ప్లేయర్స్​పై పనిభారం పెరిగిపోతుంది. దానికి తోడు త్వరగా స్ట్రేయిన్​ అయిపోతారు. గాయాల బారినపడే అవకాశమూ చాలా వరకు ఉంటుంది. శుభ్‌మన్ గిల్, అక్షర్ పటేల్, కుల్‌దీప్ యాదవ్ ఆసియా కప్‌లో 20 రోజుల్లో ఏడు మ్యాచ్‌లు ఆడారు. ఆ టోర్నీ ఇలా ముగిసిందో, లేదో వెంటనే కరేబియన్ టీమ్‌తో జరిగిన తొలి టెస్టులో గిల్, కుల్‌దీప్ రంగంలోకి దిగారు.

విండీస్‌తో సిరీస్ ముగిసిన వెంటనే వీరు ఆస్ట్రేలియా టూర్​కు వెళ్లారు. అక్కడి వాతావరణానికి అలవాటు పడేలోపే ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌లు కూడా లేకుండానే వన్డే సిరీస్‌ స్టార్ట్​ అయ్యింది. ఇప్పుడు మూడు రోజులు గ్యాప్‌ ఇచ్చి ఐదు టీ20ల సిరీస్‌ స్టార్ట్​ చేస్తున్నారు. వన్డేల్లో ఆడిన శుభ్‌మన్‌ గిల్‌, అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌, హర్షిత్‌ రాణా, కుల్‌దీప్‌ యాదవ్‌, నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి, అక్షర్‌ పటేల్‌, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ టీ20 మోడ్‌ ఆన్‌ చేసి వచ్చేస్తున్నారు. ఇలా రెస్ట్​ లేని షెడ్యూల్‌ వల్ల ప్లేయర్స్​కు సరైన విశ్రాంతి దొరకడం కష్టమవుతోంది. ఇది వ్యక్తిగత ప్రదర్శనతోపాటు టీమ్​ ఫలితాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశముందనే అభిప్రాయాలు వెలువడుతున్నాయి.

వర్క్​లోడ్​ కొందరికేనా?
కొంతమంది ప్లేయర్ల విషయంలో మాత్రం వర్క్‌లోడ్ మేనేజ్‌మెంట్‌ సరిగ్గా అమలవుతోంది. ఆసియా కప్‌లో బుమ్రాకు రెండు మ్యాచ్‌లకు విశ్రాంతిని కల్పించారు. ఈ పేసర్‌ను పనిభారం నిర్వహణ దృష్ట్యా ఆసీస్‌ వన్డే సిరీస్‌కు ఎంపిక చేయలేదు. సిరాజ్‌కు ఆసియా కప్ నుంచి రెస్ట్ ఇచ్చారు. ఆసీస్‌తో ఐదు టీ20లకు ఎంపికైన సూర్యకుమార్, అభిషేక్ శర్మ, వరుణ్ చక్రవర్తి, శివమ్ దూబె వంటి ప్లేయర్లకు నెల రోజులు విశ్రాంతి దొరికింది.

మూడు ఫార్మాట్లలో రెగ్యులర్‌గా ఆడుతున్న ఆటగాళ్లలో కొంతమంది ప్లేయర్ల విషయంలో టీమ్‌ మేనేజ్‌మెంట్ రిస్క్ చేస్తోందనే చర్చ నడుస్తోంది. వర్క్‌లోడ్ గురించి పట్టించుకోకుండా వరుసగా మ్యాచ్‌లు ఆడుతున్న ప్లేయర్లపై మేనేజ్‌మెంట్‌ వెంటనే ఈ పరిస్థితిపై ఫోకస్ పెట్టి ఆల్​టర్నేటీవ్​గా ఆటగాళ్లను సిద్ధం చేసుకోవాల్సిన అవసరముందనే వర్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అన్నట్లు గిల్‌ను వరుస సిరీస్‌లు గ్యాప్‌ ఇవ్వకుండా ఆడిస్తున్నారు ఇబ్బంది అవ్వదా అని ఆ మధ్య చీఫ్‌ సెలక్టర్‌ అజిత్‌ అగార్కర్‌ను అడిగితే కుర్రాడు కదా ఫర్వాలేదు అన్నారు. అంటే ఆటగాళ్లతో రిస్క్‌ చేస్తున్నారనేగా?

రెస్ట్ లేకపోవడమే కారణమా?
ఆసిస్​తో వన్డే సిరీస్‌ను ఇండియా 1-2తో కోల్పోయింది. ఈ సిరీస్‌లో గిల్, కేఎల్ రాహుల్ లాంటి కీలక ఆటగాళ్లు ఆశించిన మేరకు ప్రదర్శించలేదు. విండీస్‌తో టెస్టు మ్యాచ్‌లు ముగియగానే రెస్ట్​ లేకుండా ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లడం, అక్కడి వాతావరణ పరిస్థితులకు అలవాటు పడేలోపే వన్డే సిరీస్ మొదలైంది. అప్పటివరకు భారత్​ పిచ్‌లకు అలవాటు పడిన బ్యాటర్లు, బౌలర్లు ఉన్నట్టుండి మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ లేకుండానే బౌన్సీ పిచ్‌లపై ఆడారు.

ఇది కూడా భారత్​ ప్లేయర్ల ప్రదర్శనపై ప్రభావం చూపిందనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. మరి రెస్ట్ లేకుండా మ్యాచ్‌లు ఆడిస్తే ప్రదర్శన పడిపోతుందని తెలిసినా మేనేజ్‌మెంట్ ఎందుకు రిస్క్‌ చేస్తుందో అర్థం కావడం లేదు. వచ్చే ఏడాది టీ20 ప్రపంచ కప్ ఉండటంతో ఇప్పటి నుంచే ముఖ్యమైన ఆటగాళ్ల విషయంలో మేనేజ్‌మెంట్ జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరముంది.

