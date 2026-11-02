న్యూజిలాండ్కు బిగ్ షాక్- వన్డే సిరీస్ నుంచి ఇద్దరు ఔట్
Ind vs NZ ODI Series 2026 : వన్డే సిరీస్ ప్రారంభానికి ముందే న్యూజిలాండ్కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. కీలక ఆటగాళ్లు ఇద్దరు సీజన్ మొత్తానికి దురమయ్యారు.
Published : November 2, 2026 at 1:57 PM IST
భారత్తో వన్డే సిరీస్కు ముందు ఆతిథ్య న్యూజిలాండ్కు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. గాయాల కారణంగా స్టార్ ఆటగాళ్లు మార్క్ చాప్మన్, రచిన్ రవీంద్ర సిరీస్ మొత్తానికి దూరమయ్యారు. ఈ విషయాన్ని న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ బోర్డు వెల్లడించింది. సదరు ఆటగాళ్లు ఇంకా గాయాల నుంచి కోలుకుంటున్నారని, పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించడానికి మరికొంత సమయం పడుతుందని పేర్కొంది. దీంతో ఈ ఇద్దరినీ సిరీస్ నుంచి తప్పించినట్లు కివీస్ తెలిపింది.
కాగా, తొడ కండరాల (హ్యామ్స్ట్రింగ్) గాయంతో మార్క్ చాప్మన్ బాధపడుతుండగా, భుజం సమస్యతో రచిన్ రవీంద్ర ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. దీంతో ఈ ఇద్దరిని తప్పించిన కివీస్ బోర్డు మరో ముగ్గురుని జట్టులోకి తీసుకుంది. రీసెంట్గా భారత్పై ఐదో టీ20లో రాణించిన టిమ్ సీఫెర్ట్ (93 రన్స్) ఇప్పుడు వన్డే సిరీస్ కోసం జట్టులోకి తీసుకున్నారు. అతడు అంతకుముందు నాలుగు, ఐదు మ్యాచ్లకు మాత్రమే ఎంపికవ్వగా, ఇప్పుడు మొత్తం సిరీస్కు తీసుకున్నారు. అతడితోపాటు తొలి మూడు వన్డేలకు హెన్రీ నికోల్స్, చివరి రెండు మ్యాచ్లకు డీన్ ఫాక్స్క్రాఫ్ట్ కు చోటు దక్కింది.
ప్రధాన కోచ్ ఏమన్నారు?
చాప్మన్, రవీంద్ర వన్డే సిరీస్కు దూరమవ్వడంపై న్యూజిలాండ్ ప్రధాన కోచ్ రాబ్ వాల్టర్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. "జట్టులో మార్క్, రచిన్ ఎంత కీలకమో అందరికీ తెలిసిందే. వారు ఈ సిరీస్లో పాల్గొనలేకపోవడం దురదృష్టకరం. గత వారం నేను మార్క్తో మాట్లాడాను. అతను సహజంగానే నిరాశ చెందాడు, కానీ తిరిగి మైదానంలోకి రావడానికి కష్టపడి పనిచేస్తున్నాడు. అలాగే రచిన్ పరిస్థితి ఇంకా మెరుగుపడలేదు. దీనివల్ల అతను ఫీల్డింగ్ చేయడం అసాధ్యం. ఈ నెల చివరలో టెస్టు సిరీస్ కూడా ఉండటంతో, ఈ ఇద్దరి విషయంలో మేం ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోవాలనుకోవడం లేదు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
కాగా, ఇటీవల భారత్తో ముగిసిన టీ20 సిరీస్కు కూడా ఈ ఇద్దరు దూరంగా ఉన్నారు. అయితే వన్డే సిరీస్ నాటికి ఫిట్నెస్ సాధిస్తారని భావించారు. కానీ అలా జరగకపోవడంతో వన్డేలకు కూడా దూరమయ్యారు. భారత్తో ముగిసిన టీ20 సిరీస్ కోల్పోయినా, చివరి రెండు మ్యాచ్ల్లో నెగ్గడంతో ఆ జట్టు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. అదో జోరును 50 ఓవర్ల ఫార్మాట్లోనూ కొనసాగించాలని భావిస్తోంది. కానీ సిరీస్ నుంచి ఈ ఇద్దరు కీలక ఆటగాళ్లను కోల్పోవడం ఆ జట్టుకు పెద్ద దెబ్బ.
- మొదటి వన్డే: నవంబర్ 4 (ఆక్లాండ్)
- రెండో వన్డే: నవంబర్ 7 (వెల్లింగ్టన్)
- మూడో వన్డే: నవంబర్ 10 (హామిల్టన్)
- నాలుగో వన్డే: నవంబర్ 13 (బే ఓవల్)
- ఐదో వన్డే: నవంబర్ 15 (బే ఓవల్)
మొదటి మూడు వన్డే మ్యాచ్ల కోసం న్యూజిలాండ్ జట్టు: మిచెల్ శాంట్నర్ (కెప్టెన్), మైకేల్ బ్రేస్వెల్, డెవాన్ కాన్వే, జాకబ్ డఫీ, మాట్ ఫిషర్, మాట్ హెన్రీ, కైల్ జేమిసన్, టామ్ లాథమ్, డారిల్ మిచెల్, హెన్రీ నికోల్స్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, టిమ్ సీఫెర్ట్, నాథన్ స్మిత్, విల్ యంగ్, బ్లెయిర్ టిక్నర్
చివరి రెండు వన్డే మ్యాచ్లకు న్యూజిలాండ్ జట్టు : మిచెల్ శాంట్నర్ (కెప్టెన్), ఫిన్ అలెన్, మైకెల్ బ్రేస్వెల్, క్రిస్టియన్ క్లార్క్, జాకబ్ డఫీ, మాట్ ఫిషర్, డీన్ ఫాక్స్క్రాఫ్ట్, లాకీ ఫెర్గూసన్, మిచ్ హే, నిక్ కెల్లీ, టిమ్ సీఫెర్ట్, బ్లెయిర్ టిక్నర్, విల్ యంగ్
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