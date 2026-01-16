'రోహిత్ శర్మ సాధించిన దాంట్లో 5 శాతం ఉండవు నీ గణాంకాలు!'- టీమ్ఇండియా కోచ్పై తివారి ఫైర్
న్యూజిలాండ్ సిరీస్లో విఫలమవుతున్న రోహిత్ శర్మ- రెండు మ్యాచ్ల్లో చేసింది 50 పరుగులే- హిట్మ్యాన్పై కోచ్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : January 16, 2026 at 3:55 PM IST
Manoj Tiwary On Rohit Sharma : న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న వన్డే సిరీస్లో టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లో విఫలమయ్యాడు. వడోదర వేదికగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో 26 పరుగులు బాదిన రోహిత్, రాజ్కోట్ వన్డేలో 24 పరుగులకే పెవిలియన్ చేరాడు. దీంతో అభిమానులు నిరాశకు గురయ్యారు. అయితే రెండో వన్డే అనంతరం ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో టీమ్ఇండియా అసిస్టెంట్ కోచ్ ర్యాన్ టెన్ డెష్కటే కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఎక్కువగా మ్యాచ్లు ఆడకపోవడం వల్లే రోహిత్ వరుసగా విఫలమయ్యాడని అన్నాడు. ఈ వ్యాఖ్యలపై మాజీ క్రికెటర్ మనోజ్ తివారి తీవ్రంగా స్పందించాడు. రోహిత్లాంటి దిగ్గజ క్రికెటర్పై ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం మానుకోవాలని అన్నాడు.
'డెష్కటే అంటే నాకు గౌరవం ఉంది. ఐపీఎల్లో ఒకే జట్టుకు (కోల్కతా) మేం ఇద్దరం నాలుగేళ్లు కలిసి ఆడాం. ఆయన మంచి వ్యక్తి. అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. కానీ తన వ్యాఖ్యలపై ఆతను ఓసారి పునరాలోచించుకోవాలి. అతను కూడా ఇంటర్నెషనల్ లెవెల్లో నెదర్లాండ్స్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఓసారి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో డెష్కటే గణాంకాలు చూడండి. అవి రోహిత్ సాధించిన దాంట్లో కనీసం 5 శాతం కూడా ఉండదు. ఒక బ్యాటర్గానే కాదు, కెప్టెన్గా కూడా డెష్కటే కంటే రోహిత్ ఎంతో సాధించాడు' అని తివారి జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడుతూ అన్నాడు.
#WATCH | Delhi: On Bangladesh Cricket Team and T20 World Cup, former Indian Cricketer and West Bengal Sports Minister Manoj Tiwary says, " ...i have said this earlier too that when india-pakistan match was held after pahalgam terrorist attack, that it should not have been… pic.twitter.com/XbQi9kIHlR— ANI (@ANI) January 15, 2026
అలాగే డెష్కటే చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏ ఆటగాడినైనా నిరుత్సాహపరుస్తాయని అన్నాడు. భారత జట్టుకు రోహిత్ అందించిన విజయాలను ప్రస్తావిస్తూ, అసిస్టెంట్ కోచ్ డెష్కటే తన వ్యాఖ్యలపై ఆలోచించాలని కోరాడు. 'భారత్కు ప్రపంచకప్ (టీ20), ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ తీసుకొచ్చి రోహిత్, దేశం సంబరాలు చేసుకునేలాగా చేశాడు. అలాంటిది అతడు జట్టు మేనేజ్మెంట్లో భాగంగా ఉంటూ సొంత ఆటగాడిపై ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదు. అలాంటి కామెంట్స్ ప్లేయర్ల కాన్ఫిడెంట్ను దెబ్బతీస్తాయి. డెష్కటే అలా ఎందుకు అన్నాడో నాకు తెలియదు. కానీ అతడు దీనిపై మరోసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఇంకోసారి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయకూడు' అని డెష్కటేపై తివారి ఫైర్ అయ్యాడు.
కాగా, రోహిత్ శర్మ ఇప్పటికే టీ20, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశాడు. ప్రస్తుతం కేవలం వన్డే ఫార్మాట్లోనే ఆడుతున్నాడు. దీంతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పరిమితంగానే బరిలోకి దిగుతున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే డెష్కటే ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లున్నాడు! అయితే కివీస్తో మూడో వన్డే జనవరి 18న ఉండనుంది. ఈ మ్యాచ్కు ఇందౌర్ స్టేడియం వేదిక కానుంది.
ఇక మాజీ ఆల్రౌండర్ టెన్ డెష్కటే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో నెదర్లాండ్స్ జట్టుకు ఆడాడు. కెరీర్లో మొత్తం 33 వన్డేలు, 24 టీ20లు ఆడాడు. ఇందులో వన్డేల్లో 1541 పరుగులు, 55 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అలాగే టీ20ల్లో 533 రన్స్ చేసి 13 వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు. అదే రోహిత్ ఇప్పటిదాకా తన కెరీర్లో వన్డేల్లో 11566 పరుగులు, టెస్టుల్లో 4301 పరుగులు, 4231 రన్స్ చేశాడు.